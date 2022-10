El altar de Rigoberta Bandini está en Asturias. En "La emperatriz", el último tema lanzado por la cantante catalana que quiso representar a España en Eurovisión con su "Ay mamá" y los pechos fuera, la artista se "acuerda" del Principado en una de sus estrofas, en la que dice "Yo es que creo en todos los dioses, desde Asturias hasta Kyoto".

"La emperatriz" es el título del primer disco de Rigoberta Bandini y, también, el nombre de la canción que cierra el álbum. Además, si cumple su palabra, será su último trabajo, ya que la catalana ha asegurado que después de esto se retira. Ambos vieron la luz por primera vez el sábado. El tema, con un inconfundible "sonido Bandini", habla sobre la búsqueda de la felicidad y el amor verdadero con un estribillo de "aleluyas".

En una de las estrofas, Bandini canta: "No sé muy bien dónde ir, siempre me ha importado poco; me he comprado un souvenir, por si luego no hay retorno, y esta noche pienso en ti, creo un altar porque te añoro; y oes que creo en todos los dioses, desde Asturias hasta Kyoto".

Desde su publicación, "La emperatriz" ya suma más de 37.000 reproducciones en YouTube. Además, la artista también grabó una versión para las "Gallery Session", un rodaje que hizo en colaboración con Amazon Music, y que también suma otras 44.000 reproducciones.