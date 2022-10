La asociación Fomento de la Cocina Asturiana afronta su 40.º aniversario –fue hace dos años, pero por la pandemia se ha tenido que retrasar– con la entrega de sus premios anuales y la publicación de un libro sobre su historia.

El colectivo, formado por once restaurantes (Casa Gerardo, Real Balneario de Salinas, Mestura, Casa Fermín, El Asador de Abel, El Retiro, Arbidel, Casa Tataguyo, La Pondala, La Tabla y Del Arco), ha decidido reconocer este año a los cocineros José Andrés y Ferrán Adriá. Ambos recogerán el galardón el próximo 7 de noviembre en Oviedo, durante una cena en DeLoya Latores. Antes, se presentará el libro durante un acto abierto al público en el Auditorio, a partir de las 12.30 horas. Los dos premiados aprovecharán para dar una conferencia. La publicación recorre las cuatro décadas de vida de Fomento de la Cocina Asturiana con un repaso de 40 recetas, firmadas por cada uno de los once restaurantes que forman la asociación (3 cada establecimiento) y otras siete que son ya clásicos de la cocina asturiana.

En cuanto a los galardonados, en Fomento dan por hecho que sobran las presentaciones. Según el cocinero y presidente de la asociación, Pedro Morán (Casa Gerardo), Ferrán Adriá es "el padre de todo" al "abrir la espita de la nueva cocina española, elevándola a exponentes nunca antes vistos" en el célebra El Bulli. Y el mierense José Andrés es "el hijo aventajado y mediático" de Adriá, con valor gastronómico y también solidario.