La Fundación Princesa de Asturias retoma la total actividad cultural con la inflación como obstáculo a sortear

Cómo será el ritmo y la intensidad de la agenda cultural preparada por la Fundación Princesa de Asturias para la cuadragésima segunda edición de sus premios que incluso el Rey Felipe muestra su sorpresa por la apretada agenda que "exprime" a los premiados. No hay que preocuparse porque, como destacó ayer la directora de la entidad, Teresa Sanjurjo, para los galardonados el contacto con el público "es diferencial".

Por una sencilla razón: les permite conocer de primera mano el complejo valor de lo que aportan a la sociedad. Los datos son elocuentes: en pasadas ediciones, antes del golpe covid, fueron unas 20.000 personas las que participaron en la propuesta.

Ocasiones no faltarán este año tampoco: el programa de "Semana de los Premios" incluye 59 actividades culturales entre los días 20 y 29 de octubre. "Volvemos con todos los actos y con aforos completos", anunció con una sonrisa aliviada Sanjurjo: la pandemia está domada. Se retoma la descentralización iniciada en 1996: Avilés, Gijón, Bueño, Oviedo, Pola de Lena, Serín y Villaviciosa acogerán distintos actos.

El comienzo es vibrante: el espectáculo "Paraíso de los negros", de María Pagés (premio de las Artes), el día 20 en el Centro Niemeyer de Avilés. Una alianza irresistible entre la coreografía flamenca que bebe de la esencia de "Poeta en Nueva York", de Lorca, y de la novela del mismo título de Carl Van Vechten. Al día siguiente, el gran espacio para instalaciones permanentes en la antigua Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo, abrirá sus puertas a las 16.00 horas.

Objetivo principal: "Acercar la trayectoria de los premiados a públicos muy diferentes". Hay límites ajenos a la Fundación para de satisfacer la caudalosa demanda. Especialmente, en el "cuello de botella" del teatro Campoamor con sus 1.307 butacas disponibles.

Destaca la directora: "Hacemos un gran esfuerzo organizativo, de creatividad, de horas de trabajo, de logística y también un gran esfuerzo económico porque la inflación también afecta a la Fundación y hace todo más complicado".

La inflación sustituye a la palabra pandemia como condicionante negativo. Y es que muchos proveedores han encarecido los precios entre un 30% y 40% mientras que el presupuesto y los ingresos de la Fundación no reflejan esa subida y permanece en los 5,3 millones. Sanjurjo explicó que "es un gasto mayor que tratamos de gestionar como podemos y hemos tenido que calibrar muy bien a la hora de organizar los actos con un teniendo en cuenta los que aportan un mayor valor social".

Se cimenta la programación "gratuita" en una "gran calidad para todos los públicos, pensada para perfiles diferentes". De ahí la "variedad de actos, matices y entornos" que pueden atraer al público familiar, a los universitarios, niños y a profesionales determinados: "El rango de los públicos es amplísimo con propuestas muy especializadas y otras mucho más generales". Se traduce en encuentros con el público, reuniones con expertos en sus respectivos campos y actividades con estudiantes de varios centros de enseñanza.

Y es que la propuesta para centros educativos "Toma la palabra" es fundamental: llega a su séptima edición con 5.773 participaciones de alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato en 103 centros de enseñanza. Siete actividades que honran a los galardonados en Investigación Científica y Técnica (Geoffrey Hinton, Yann LeCun, Yoshua Bengio y Demis Hassabis), Letras (Juan Mayorga), Concordia (Shigeru Ban), Artes (Carmen Linares y María Pagés), Ciencias Sociales (Eduardo Matos Moctezuma), Deportes (Fundación y Equipo Olímpico de Refugiados) y Cooperación Internacional (Ellen MacArthur).

El plazo de inscripción se abrirá el proximo lunes, a las 12.00 horas, para los encuentros que tendrán lugar del 20 al 23. Para el resto de actos, el plazo comenzará el 22, a las 9.00 horas, y para visitar las instalaciones permanentes de la Fábrica será necesario rellenar un formulario de inscripción habilitado en la web de la Fundación.

Sanjurjo destacó la "alegría" de poder escuchar a "nuestro Coro" en el espectáculo "Teatro para minutos", selección de piezas de teatro escritas por Mayorga.

Ban visitará hórreos en Bueño y Michnik dirigirá un taller de periodismo

Sanjurjo, que destacó la «alegría» de que haya tanta demanda de entradas («vuelan en cinco minutos») y la «pequeña frustración» de no poder atender todas las peticiones –invitó a quienes no puedan ir que lo comuniquen «para que no haya butacas vacías»–, tuvo un respingo cuando le preguntaron si habría algo especial por la mayoría de edad de la princesa Leonor, que asistirá como cada año con sus padres, su hermana Sofía y su abuela, la Reina emérita. Falsa alarma: será el próximo año.

¿Qué pasará con la Fábrica de La Vega en el futuro como escenario? Si se destinara a usos distintos a los actuales que lo impidieran, «buscaremos otro emplazamiento», explicó. Lo suyo son los contenidos. Y esos contenidos atraen a un número creciente de instituciones.

Si Pagés inicia la Semana el 20 en Avilés, Carmen Linares la cerrará el 29 en la Fábrica de Armas de La Vega con un concierto que repasará sus 40 años de trayectoria artística, iluminado por los fogonazos de su antología de cantes de mujer, el cancionero de Federico García Lorca y sus homenajes a Enrique Morente, Mercedes Sosa y Paco de Lucía. Ambas compartirán escenario en el concierto de la noche anterior a la entrega de los galardones, veinticinco años después de su última actuación juntas.

El premio de las Letras, el dramaturgo Juan Mayorga, participará en sendos encuentros con clubes de lectura y estudiantes. Y habrá un plus con una lectura comentada de un texto no publicado, con explicaciones sobre la escritura y la representación dramática. Será en el Palacio Valdés avilesino el día 26.

El gran arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, galardonado en Ciencias Sociales, mantendrá un encuentro con el público para presentar los hallazgos del Templo Mayor, y charlará con estudiantes de Humanidades sobre sus principales descubrimientos.

El periodista polaco Adam Michnik, premiado en Comunicación, dirigirá un taller con futuros profesionales y dialogará con su colega Carlos Franganillo sobre los desafíos que aguardan a la información.

El Equipo Olímpico de Refugiados, galardonados en Deportes, compartirán historias en varios encuentros con el público y la comunidad educativa. Ellen MacArthur, «Princesa» de Cooperación y figura clave en la lucha por la economía circular, mantendrá diversos encuentros para difundir un cambio de paradigma centrado en la reducción del uso de plásticos para proteger el medio ambiente.

Demis Hassabis y Yann Lecun, pioneros de la Inteligencia Artificial, expondrán al público sus trabajos y avances. Dos ausencias notables: los otros dos galardonados con el premio de Investigación Científica y Técnica, Yoshua Bengio y Geoffrey Hinton, no vendrán por recomendación médica.

El arquitecto Shigeru Ban (Concordia) expondrá al público sus acciones para ofrecer refugios de emergencia y viviendas temporales en situaciones extremas, y visitará varios hórreos en Bueño.