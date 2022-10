La historia del grafiti le hace un hueco a El Séptimo Crío

César Frey –«El Séptimo Crío»– estampa la que fue su primera firma de grafitero en la pared reservada a Asturias en la exposición «Todo comenzó en el 84», instalada desde este verano –y solo eso ya es todo un hito– en el Museo Nacional de Antropología. Es el único asturiano incluido en este recorrido por la historia de la cultura hip hop que va desde 1984 a 1991. «Llevo veinticinco años sin hacerla», le confiesa a Francisco Reyes, comisario de la muestra, que se mantendrá hasta el 1 de noviembre en el museo madrileño. «A ver cómo me sale», comenta en voz alta mientras saca de la mochila un par de rotuladores tipo «Posca» con los que vuelve a sus inicios como grafitero. Primero, una firma gris a modo de sombra, y luego una negra superpuesta. Visto el resultado, no queda del todo satisfecho. «Debía haber dejado solo la primera», comenta a regañadientes.

Su firma actual es una fusión de las dos anteriores. «El Séptimo Crío representa esa inocencia con la que nacemos todos y que poquito a poco se va devaluando», dice. La explicación de Frey es que el siete es «el número mágico» y «los críos son la parte más limpia de la humanidad». El primer contacto del grafitero con la cultura hip hop fue a los 15 años, cuando comenzó a bailar «breakdance». Un par de años después, cuando le llega el material, se mete en el mundo del grafiti. «Ves que hay otro estilo que está invadiendo el mundo y eso me fascina», recuerda Frey.

Aunque ha vivido en muchos sitios y es originario de Bruselas, Asturias ha sido su lugar de residencia más habitual (sus dos progenitores son asturianos). El primero de sus grandes logros fue que el Ayuntamiento de Mieres le cediera una pared en el centro de la ciudad. «Era como una conquista», relata. Comenzó a escondidas, sin contárselo ni a familia ni amigos. Y de aquellas primeras campañas pasó, con el tiempo, a otras más relevantes, como el muro que pintó recientemente en la fachada de la sede de este diario con motivo de la campaña «Orgullo se escribe con H», impulsada por LA NUEVA ESPAÑA y la empresa de tecnología HONOR. «El estallido de ser prácticamente un delincuente a trabajar para galerías es superreciente», dice Frey, que incide en la cierta autocensura a la que se somete cuando trabaja para otros proyectos.

No le gusta hablar de carrera porque no la considera tal. «Yo siempre digo que mi pasión es el grafiti y mi oficio es el arte urbano. Intentamos separar ambos para evitar su elitización». Cuando entra en la sala de la exposición, no puede evitar una cara de asombro que sobresale por encima de la mascarilla al toparse con una vitrina con varios pares de zapatillas. «Tú te ponías eso y te sentías un semidiós», dice Frey. Unos pasos más adelante, se encuentra con un par muy similar a la que fue su primera adquisición, unas J’hayber.

La exposición en el Museo Nacional de Antropología está comisariada por «Pastron» –nombre artístico de Francisco Reyes–, quien cree, como Frey, que era muy difícil no otorgarle reconocimiento a la cultura hip hop y darles paso a los centros culturales tradicionales. «Esta muestra es menos sorprendente de lo que parece. Ya hemos hecho libros, programas de televisión… Es el triunfo del barrio», comenta Pastron.

En el momento en que surgió el proyecto, fruto de otro anterior truncado, Reyes tuvo claro que quería escribir toda la información documental a mano. «Todo está escrito por mí menos algunos pies de foto», explica Reyes. En referencia a la acogida del público, su «Todo comenzó en el 84» se ha convertido en la exposición más visitada del verano. «Yo estoy muy contento, los de aquí están flipando, no entienden nada», afirma Pastron.