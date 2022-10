"Me imaginaba en papeles de galán y acabé haciendo de chungo y malote"

Luis Zahera (Santiago de Compostela, 1966) llega con su monólogo "Chungo" este sábado 15 de octubre a Gijón al teatro de La Laboral (20.30 horas).

–¿Por qué el título de "Chungo"?

–Era un nombre que había en los ochenta. Y como siempre suelo hacer de chungo y de malote, me gustó ese nombre tan contundente. La utilicé mucho en juventud.

–Un homenaje entonces a sus papeles, siempre en ese perfil de malo.

–Mayoritariamente hago de terrible en las series. Hago un poco homenaje a todos los terribles. Aunque cuando era niño, que es un poco lo que cuento en este monólogo, soñaba siempre con esos papeles de galán, pero acabé haciendo siempre de chungo.

–¿Cómo sería ese personaje ideal de galán con el que soñaba?

Me gustan mucho las películas e amor. Me imaginaba que algún momento iba a hacer un romance, tenía claro que ella no sería Julia Roberts ni que haría un "Pretty woman". Pero sí lo mítico de un chico que se enamora de una chica, pero la cosa no fue por ahí, me empezaron a dar papeles con pistolas y kilos de cocaína. Y la cosa se por otro lado.

–¿Le gustaría cambiar esa imagen de malo?

–Estoy muy feliz con este trabajo. Vuelves a ser un niño. Sea de policía o de ladrón. Lo disfruto mucho.

–¿Se veía de niño haciendo otra cosa?

–Lo que no contaba era con esto, que llegó por casualidad. Fue una vez que me llevó mi hermana al teatro, el 12 de febrero de 1982, tengo el programa incluso en casa, era la obra "Angélica en el umbral del cielo", de Eduardo Blanco Amor, un autor gallego. Me cambió la vida ir ese día al teatro, como que tuve una revelación, una epifanía. Quise ser actor y lo conseguí, pese a que esto es una profesión un poco extraña.

–¿Qué se encontrará el público en el monólogo?

–Es autobiográfico. Contar mi vida, mi relación con mi familia, un poco lo que me pasa cuando iba por la calle. Humor blanco y divertimento puro y duro. Un monólogo más, que está bien, pero tampoco nos volvamos locos.

–Inflación, guerras, pandemias... ¿hace falta reírse más que nunca?

–Esta profesión va de alegrar o entristecer el corazón. Pueden ser sonrisas o lágrimas, pero es terapéutico reírse, que hay gente muy encogida y con mucho miedo. Quizás con esta crisis somos más necesarios que nunca.

–¿Hay algo prohibido en sus monólogos?

–Soy de los que piensan que nos podemos reír con cualquier cosa, hasta de los campos de concentración. Ahora hay una corrección política que es perjudicial. El humor es absoluto, infinito e inconmensurable, que lo puede abarcar todo. No creo que no haya que meterse con Alá porque vengan los terroristas a inmolarse. Hay que reírse de todo, es más necesario que nunca.

–Tiene una carrera bastante ajetreada últimamente, con bastante presencia en series y cine. ¿Tiene alguna cosa que le gustaría probar?

–No tengo una edad para hacer un "Hamlet". Mi película preferida es la que está por llegar, la siguiente. Si tengo que hacer de lancero me divertiré igual que si hago un secundario maravilloso. Hago casi siempre de malo y sí quizás me gustaría hacer alguno de bueno.