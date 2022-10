Manolín Álvarez, el asturiano que difundió en Cuba la voz de Lorca

Federico García Lorca tuvo "98 días de felicidad" en Cuba y un radiofonista y pionero asturiano, Manolín Álvarez, fue testigo de esa historia y se encargó de que la isla supiera de la visita del poeta. Corría el año 1930 y esa historia, novelada, es la que ahora evoca el escritor y periodista Víctor Amela en su libro "Si yo me pierdo" (Destino). Un libro que ha realizado siguiendo "la búsqueda metafórica" de la voz del poeta granadino, según dijo ayer el autor en la presentación.

Amela ha explicado que todo partió de su anterior novela, "Yo pude salvar a Lorca", que recogía "el lado más dramático" de la vida de Lorca, su final, y a través de un amigo, Xavi Rosell, supo que "en Cuba Lorca es una leyenda". De ahí que se impusiera la misión de investigar la huella que había dejado Lorca en la isla caribeña, "una estancia poco conocida en España, al contrario de la de Nueva York o Buenos Aires".

Esas ganas de descubrir el Lorca cubano aún se acrecentaron más al leer una carta de su madre en la que se quejaba de que su hijo no había escrito y que no volvía a Granada. En un viaje a Cuba en 2020 en plena pandemia, Amela se dedicó a "absorberlo todo y a hablar con historiadores en Cuba". En esta investigación, Amela supo de un emigrante asturiano en Cuba, Manolín Álvarez, que había entrevistado a Lorca en marzo de 1930 en su emisora de radio de Caibarién, y radiado una de las nueve conferencias que pronunció en la isla. Aunque Amela no ha encontrado la inédita grabación de la voz de Lorca, sí considera que ha hallado "la voz más íntima, la voz verdadera" del poeta granadino.

En la novela, el autor plantea la hipótesis de que "Lorca se ve en Cuba como homosexual y se acepta a sí mismo, después de haber estado culpándose por ello". El propio Lorca reconoce en una frase: "La persona que no se acepta a sí mismo será una persona desgraciada".

Y ese Lorca "verdadero" sería, entonces, con el que Manuel Álvarez, natural de Carreño, habría entrado en contacto. Jesús Díaz de Loyola, biógrafo de Manuel Álvarez, Manolín, ayudó hace unos años a fijar la memoria de un hombre natural de la aldea de Huerno, en Ambás, que en 1917 emitió las primeras señales radiofónicas en la isla caribeña. Otras crónicas cubanas también registran que Manolín, el asturiano, que falleció en 1986, se relacionó de joven con los círculos literarios de su tiempo y eso le llevó a codearse con Federico García Lorca (1898-1936), quien visitó a Caibarién, su pueblo cubano junto al hispanista José María Chacón y Calvo.