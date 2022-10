Adiós a Angela Lansbury, musa del cine y de la vajilla

Hacía solo unos minutos que los hijos de la actriz Angela Lansbury (Londres, 1925-Los Ángeles, 2022) habían comunicado al mundo su fallecimiento en las redes sociales y el teléfono del diseñador e ilustrador gijonés Abraham Menéndez ya acumulaba varios cientos de mensajes de pésame y otras muchas notificaciones con enlaces a la noticia. "Conmigo fue majísima, un cielo. Se portó fenomenal... pero tanto como para que parezca que soy de la familia... igual es un poco excesivo", dice entre risas el aludido.

Lo cierto es que esa pila de notificaciones se las había ganado a pulso el gijonés por llevar años declarándole a Lansbury, y de paso al mundo entero que pasa por su Instagram, su agradecimiento y admiración eternas.

Cada seis meses, más menos, desde el año 2014, Menéndez le hacía a un guiño a la actriz inglesa en sus redes sociales por haberle hecho "el hombre más feliz del mundo, un 25 de diciembre de hace ya ocho años, cuando abrí el mail y me encontré con unas fotos y unas líneas de agradecimiento que son historia de Instagram. Que encuentres tanta paz como aquí notificaciones dejas", le escribía ayer mismo

La historia de ese regalo tiene forma de plato pintado de cerámica, uno de los que han coronado al ilustrador asturiano. En el centro, sobre un fondo azul celeste, la figura pletórica de Lansbury en su papel de "Mame", la excéntrica bohemia Mame Dennis que fue uno de los grandes éxitos de Broadway de quien también dio vida en el cine a Jessica Fletcher o la bruja novata, las dos grandes referencias populares que acabaron eclipsando una larguísima y fructífera carrera artística.

El plato se lo hizo, expresamente pensando en ella, Abraham Menéndez a la Lansbury después de que su novia, la pintora Laura Cano, conociera e hiciera migas en Madrid con la nieta de la actriz, Charlotte Lansbury. Sabedora de la atracción de su novio por las musas del cine clásico, le sugirió que le ilustrara un plato que la nieta haría llegar a la artista. La nieta solo le pidió a Menéndez que "no la pintara, precisamente, ni como Jessica Fletcher ni como la bruja novata, porque parece ser que estaba algo cansada de las dos y mucho más orgullosa de otros grandes trabajos de su carrera", relata. Así fue cómo el glamour de Mame-Lansbury quedó fijado en la cerámica y, concluido el "platico", quedó en manos de Charlotte que la pieza llegara a destino.

"La mañana del día de Navidad Laura me envió al email el agradecimiento de Ángela Lansbury y dos fotos posando con el plato para que se viera la parte de delante y la firma por detrás. Y yo fui el ‘Mocito Feliz’, claro... se llevó mi admiración eterna", relata Menéndez. El agradecimiento se incrementó cada Navidad porque a la casa del diseñador ha seguido llegando una felicitación con el membrete de Lansbury. "Seguro que ella ni sabía que me llegaba y lo enviaba su secretaria como un genérico, pero siempre me ha parecido un detalle", ríe Menéndez. En justa compensación, ese plato, que ahora será de los herederos de Lansbury, nunca ha sido comercializado por la firma del diseñador, Ave the Ape, ni lo va a ser. "Hice dos, uno para ella y otro para mí. Me hacía ilusión tener algo compartido solo entre nosotros", añade el gijonés. Que ahora sí, parece que se despide de su musa.