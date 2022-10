Será una cita para enmarcar. Rafael Canogar (Toledo, 1935), figura fundamental del arte abstracto español y fundador del histórico grupo “El Paso”, profundizará en su obra el miércoles 19 en el Centro Niemeyer de Avilés con la doctora en Historia del Arte por la UNED Genoveva Tusell. De palabra y obra: hay varios trabajos de Canogar en la exposición "Vuelta al revés del revés", que se puede visitar hasta el 30 de diciembre en la Cúpula del Centro.

Canogar empieza a dialogar con LA NUEVA ESPAÑA con una afirmación rotunda: "Me encanta Asturias. Es un gozo ir pero no puedo estar allí todo lo que me gustaría. Será un placer conocer el Centro Niemeyer".

Ríe cuando se le pregunta por la primera pincelada que dio en su vida: "A dibujar, como todos los niños, tempranísimo. Lo que es pintar, a los doce años o así. Hace tanto que no me puedo acordar. Pero sí recuerdo el primer cuadro que pinté. Acompañé a un amigo que tenía que ir a una tienda de colores. Y e deslumbró. Compré algún color y un trocito de tela para probarlo. Y pinté un pimiento rojo. Eso lo recuerdo perfectamente. No era lo suficientemente grande para otras cosas. Que lástima que no lo guardé. Los lápices de colores y los papeles que se regalan a los niños me apasionaban. Se quedó para mí como algo necesario. Los niños se suelen interesar luego por otros juguetes que se mueven y se encienden, yo me quedé fijado con esas imágenes que iban apareciendo sobre papeles y telas. El arte como juego. Y sigue siendo así en parte. Estar delante de una tela en blanco con un montón de colores es una aventura interminable. Es la parte lúdica que se mantiene como cuando tenía 20 años".

Canogar recuerda que "tengo muchos años, 78, pero es como si hubiera venido sin darme cuenta esas edad, no me siento así, me siento con el espíritu de los 20, cuando hacía el informalismo, cuando hacía arte de vanguardia".

Ayer: "Cuando fundamos el grupo El Paso había la necesidad de revelar algo que nos había llegado a nosotros y que debíamos transmitir a los demás. Pero siendo conscientes de que era necesario unirse con otros compañeros con los mismos ideales y las mismas inquietudes sabiendo que la unión iba a darnos mucha más fuerza. Ya no estamos en esa situación, han cambiado radicalmente las circunstancias. En eso sí he cambiado. Yo no podría ya estar en ningún grupo. Vernos todos los días, discutir cosas, sentir una comunión total... No. Todos los artistas somos muy independientes y cuando nos unió El Paso, a pesar de las diferencias, teníamos un horizonte común, un horizonte de libertad, de democracia".

Ahora hay libertad, afirma, pero "hay cosas que desgraciadamente están por conquistar. Todos quedamos gratamente contentos cuando llegó la democracia, pero aún queda por madurar esa democracia, hay temas pendientes". En aquellos tiempos de dictadura surgió un grupo "con una fuerza enorme, las circunstancias adversas para el creador no son necesariamente fundamentales, pero sí para el panorama del coleccionismo, de la creación, de las colecciones de museos... Falta una ley de mecenazgo, no solo en arte, en todo. Hay incertidumbres económicas que son nefastas para todas las actividades, y sobre todo las culturales, que parece que no sean necesarias, como si fueran un lujo que puede quedar relegado".

El mercado del arte pone "precios absolutamente inflados. Y hay artistas olvidados porque no están en la línea de intereses marcados por los intereses de ciertas casas de subastas o de cierta crítica. Hay una distorsión enorme. Hay que saber vivir con ello, es así, y ocurre en otras muchas cosas. Cada uno debe encontrar su rincón, saber aislarte y que no te influya".

Hablemos de modernidad: "El tiempo pone las cosas en su sitio. Lo que es superfluo, lo que es solo moda, va desapareciendo. Yo, que llevo 70 años en la profesión y he sido testigo de muchos cambios, he visto desaparecer a tantos y tantos artistas que tuvieron su importancia, y tuvieron hueco... Es esa criba que va apartando lo superfluo, y va quedando la autenticidad, lo que es moderno, lo que marca una época. Lo otro queda como algo marginal, quizá necesario, pero marginal".

Seguro que en tiempos de Goya había muchos artistas de los que nadie se acuerda ahora: "Por descontado. Recuerdo haber visto una exposición en Italia del arte del siglo XVIII, obras guardadas en los almacenes de los museos que no se exhiben porque la calidad era muy inferior a los que tenemos expuesto hoy día. Y efectivamente la diferencia era importante. Siempre ha habido grandes artistas y buenos artistas. Un retrato pintado por Goya es magnífico y otro del mismo personaje pintado por un artista mediocre se podrá parecer mucho, pero no tiene la calidad de un Goya". Es un don, claro, con el que se nace: "Pero hay que cultivarlo. Es también el ambiente en que se vive ese don, porque puede ser mal encauzado".

En 1992 restauró una casa en Sevilla: "Ya no la tengo. La restauración fue modélica, era una casa muy espectacular. El ayuntamiento me hizo la vida imposible y me deshice de ella. Seguí todas las leyes de cómo se debe de cuidar una casa que era patrimonio, pero a la casa de al lado le dieron permisos para hacer dobles pisos, apartamentos, una cúpula que no estaba en el proyecto... Había un amiguismo en Andalucía en aquellos momentos que era imposible. Las administraciones a veces están en manos de gente que no tiene la suficiente preparación, llega ahí por un escalafón que le toca. Hacen mucho daño. La independencia tiene un precio pero vale la pena".

Hubo un campo radical en la crítica de arte: "Cuando exponíamos en los años 50, los insultos eran feroces, pero nos parecía muy bien, estábamos contentos con esa crítica, ladran luego cabalgamos. Era lo lógico. Hoy, una mala crítica se lleva mal. Hay una crítica más preparada, o se supone, más profesional, y esperas que sean más justos".

Cada vez le interesa menos "la confrontación. Me falta tiempo para mi propio trabajo, voy a muy pocas inauguraciones, a muy pocos actos, solo cuando es un compromiso ineludible. Cuando hay ferias me escapo a unas horas donde se supone que hay poca gente, media hora como máximo en las comidas, me cansa tanta imagen. Yo tengo mi reserva. Si alguien me quiere visitar tengo mi estudio abierto, pero ausentarse es importante, guardar esa intimidad en tu trabajo. Fundamental para tener la paz para reflexionar lo que se está haciendo".

Hay pintores como Antonio López que "nunca termina sus cuadros, y a veces pide permiso a los dueños para seguir retocándolos. Alguna vez que adquirí una obra mía antigua a lo mejor alguna mancha me estorba y la quité o la cubrí. Eso no gusta mucho a los historiadores. Me lo han dicho personalmente. Una vez un cuadro que se expuso, de los años 60, en la feria de Arco, hubo interés en comprarlo para el Reina Sofía pero las fotos publicadas no tenían unas letras que añadí luego de sacarlas, y no la adquirieron. ¡Hay que tener cuidado!".

La tecnología "ha puesto en manos del creador unas herramientas nuevas y los jóvenes se han interesado por ellas para hacer obras que no se podían acometer, pero la tecnología avanza con una enorme rapidez y se vuelven obsoletas pronto. El artista debe estar en evolución. El mundo del arte se ha hecho más rico en imágenes, pero yo creo en la pintura por encima de todo. Esa obra única del creador en solitario frente a la tela no la cambio por nada".

Busquemos la vanguardia: "No la hay. Hay posicionamientos más novedosos. Defiendo mirar atrás para recuperar cierta energía que tuvo el informalismo visto desde otro prismas, desde la perspectiva actual. El informalismo fue dejado prematuramente por nuevas ideas conceptuales como el vídeo la instalación y se abandonó, hay que recuperar energía. Quiero recuperar ese momento que me enamoró de la pintura, que me hizo vibrar, buscar nuevas metas hacia lo sublime". El cuadro como acontecimiento: "Ese cara a cara del artista con la tela es más que una pintura, es el resultado de un milagro, el milagro del arte". Pintar es vivir: "Ha marcado mi vida. Cuando me voy a la cama mi último pensamiento es para la obra que estoy haciendo o que haré al día siguiente". Sus sueños, por cierto, son escasos porque "duermo mal, pero "seguro que son abstractos".