Todos los colegios de Asturias deberán dar contenidos de coeducación a partir del próximo curso

Todos los colegios e institutos de Asturias estarán obligados el próximo curso a tener un plan de coeducación que garantice que en las aulas de la región se fomenta la igualdad entre hombres y mujeres y se huye de los estereotipos. Así lo avanzó ayer, en la comisión de Educación de la Junta General del Principado, la consejera Lydia Espina, quien detalló que el decreto que "blindará" normativamente la formación en igualdad de género se encuentra en su recta final, y dio plazos. "Creemos que en el actual curso, tanto el decreto como el plan estarán aprobados para que la coeducación sea una realidad el próximo curso", detalló.

Espina aclaró que el decreto que está en marcha busca que todos los centros educativos asturianos "tengan un plan de coeducación" y se trabaje en las aulas la protección frente a la violencia de género. "No quiere decir esto –apostilló– que no haya centros en los que ya se trabaje la coeducación. No partimos de cero, no somos una región que ha estado parada en este sentido. Pero con esta norma este enfoque se hará extensible a todos los colegios". Asturias ha optado así por ir más allá de lo que fija la Lomloe, que ya pone el acento en la igualdad, y no solo preparar un plan que aporte contenidos a los centros escolares (se llamará Coeducastur), sino también un marco normativo. De esta forma, "evitaremos lo que ha sucedido en otras comunidades como Navarra", en las que los tribunales tumbaron sus planes.

El decreto ya ha pasado por información pública y por el Consejo Escolar, y ahora, se encuentra en proceso de reelaboración para incluir las alegaciones en el texto final. El documento, según adelantó Espina, deberá ser actualizado cada cuatro años e incluirá medidas para implantar en las aulas de forma global y transversal, y ofrecerá formación en igualdad a los profesores.

En la comisión, Lydia Espina también reflexionó, a petición de los grupos parlamentarios, sobre otros temas. Uno de ellos, la polémica dimisión de la directora del colegio público Miguel de Cervantes de Gijón, Geles García, por falta de recursos. "Se ha estudiado por activa y por pasiva. El centro está sobredotado", insistió.

Espina también habló de la FP, tras la queja expresada por el PP de las listas de espera existentes en grados de la rama sanitaria. «Hay cientos de alumnos que se quedan cada curso fuera. Cada vez hay más centros privados, pero resulta caro y no siempre las familias se lo pueden permitir», denunció la diputada Gloria García. La Consejera reconoció el problema a la vez que puntualizó que un aumento de plazas debe ir «conjugado con las horas prácticas». «Sabemos que debemos reforzar la oferta y en eso estamos cada año. Tenemos que remar todos para sumar y avanzar en la FP», manifestó. Por otro lado, Espina se refirió a la polémica surgida en la Escuela de Arte de Avilés, que el mes pasado se manifestó contra su directora, acusada de acoso laboral. «Estamos haciendo todo lo posible para que este caso tenga el mejor final», aseguró.