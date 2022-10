La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) inició ayer en Gijón la nueva temporada de conciertos, que lleva por título "Nuevos comienzos". Esta tarde, será el turno de Oviedo, en el Auditorio Príncipe Felipe a las 20.00 horas.

Este nuevo ciclo no es uno más. Supone el debut como titular del maestro Nuno Coelho, un magnífico director en el que tanto los músicos como el público han depositado grandes esperanzas, tras una larga etapa de interinidad desde la salida de Rossen Milanov al frente de la agrupación musical.

En la arquitectura cultural del Principado de Asturias, la OSPA es una pieza fundamental. Lo es porque permite una vertebración musical del territorio y, también, porque cumple una función esencial como embajadora cultural de la región.

El cambio en la titularidad es un momento ideal para enfocar proyectos artísticos ambiciosos para los cuales, sin duda, se necesita apoyo financiero. La orquesta está perfectamente encauzada en su funcionamiento diario y en sus perspectivas de programación. Coelho contribuirá, sin duda, a conseguir retos de calado y mi duda es si la administración del Principado estará ahí para respaldarlos en condiciones. Sin duda se ha de crecer en la integración territorial y también es esencial que se potencien las giras, más allá de intercambios, porque la formación tiene un muy buen nivel artístico que le permite ser competitiva en los circuitos de conciertos.

La temporada tiene por delante conciertos de gran interés, con solistas de prestigio, que gustarán, y mucho, a los abonados y asistentes. Es una primera muestra de unas ideas de trabajo que irán desarrollándose en los próximos años. Hay que tener en cuenta que una orquesta sinfónica es, en una sociedad avanzada, una formidable herramienta cultural que necesita, eso sí, respaldo y cuidado institucional. El abandono que, demasiadas veces vemos, hacia las orquestas en algunos territorios es un camino equivocado que empobrece a la población.

Las orquestas cumplen con la esencial labor de trasmitir el legado inmenso de la música patrimonial, pero, a la vez, son imprescindibles como elementos catalizadores de la creación contemporánea. La denominada música clásica apenas tiene canales de difusión que no sean a través de la política cultural pública. No estamos ante organismos "rentables" si aquí sólo entran parámetros economicistas. La rentabilidad social y cultural de las orquestas sinfónicas es determinante y su mantenimiento, al igual que una buena red de museos, de bibliotecas, o de centros educativos, es una obligación de las instituciones que han de velar por el traslado a la ciudadanía de la cultura sin barreras que propicien el elitismo que durante tanto tiempo ha lastrado a la vida cultural española y a la musical en particular.

La OSPA arranca una andadura dentro de su rica historia, una etapa de servicio a la sociedad asturiana en la que todos debemos volcarnos para que llegue a buen puerto y su legado se transmita a las nuevas generaciones.