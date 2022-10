El pianista Martín García, tras debutar en el Carnegie Hall: "Fue increíble, especial para todos"

Fue la del miércoles, en el Carnegie Hall de Manhattan, una experiencia "increíble" para el pianista gijonés Martín García, de 25 años. Como ganador del Concurso Internacional de Piano de Cleveland del pasado año, y habiendo sido elegido como "Artista Nuevo del mes de Septiembre de 2021" por Musical América –luego llegaría su tercer puesto en el Concurso Internacional de Piano en Varsovia–, tenía que llegarle la programación de su debut en el Carnegie, y le llegó.

El día de la Hispanidad Martín García confirmó en Nueva York que su condición de niño prodigio del piano, que arrastraba desde que con 9 años debutó en un escenario, no había sido un brindis al sol. Horas después de arrancar los aplausos del público reconocía que la base del disfrute de su debut fue "no pensar mucho que estaba en el Carnegie". Pero al final "esas cosas se notan. Se notaba que es un lugar muy especial y el público estaba muy entusiasmado, transmitía muchas ganas de escuchar. Se percibía que era una ocasión especial para todos", relata García.

Es un hito más en un año del que el intérprete asturiano hace un balance magnífico. Siente que está "en el momento de lanzamiento de mi carrera, y que es un momento muy bueno. Así que intento no pensar sino trabajar y afrontar cada concierto como si fuera el último". Martín insertó, entre un programa con obras de Chopin, Schubert y Rachmaninoff, cuatro piezas de creación propia. Fue el estreno mundial de una selección de "Abstractos", cuatro piezas de las 13 en total que forman una composición que surgió bajo la inspiración de la pandemia. "Me inicié en la composición cuando empecé a dar mis primeras clases de armonía en Gijón. Creo que es la tendencia natural de cualquier pianista, que cuando empieza a entender como está formada la música quiere jugar con la improvisación y la composición. Pero lleva muchísimo tiempo, así que solo me lo puedo permitir en momentos libres, y estas piezas están un poco inspiradas en la pandemia". A Martín ya le esperan en Oviedo en noviembre.