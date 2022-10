Asun Noales: "La única manera de crear público en la danza es acercándolo a nuestro vocabulario"

"Es imprescindible que existan festivales como ‘Danza Xixón’ y que se mantengan en el tiempo. Los proyectos que perduran, son los que van fidelizando a un público y los que también permiten ejercer como una herramienta pedagógica para la ciudadanía". Asun Noales dirige el espectáculo "La muerte y la doncella", que se podrá ver mañana en el teatro Jovellanos a las 20.30 horas dentro del festival gijonés, y que está producido por el Institut Valenciá de Cultura. "La única manera de crear público es acercando a la gente a nuestro vocabulario, que entiendan nuestro código, nuestro lenguaje", destaca sobre la importancia de este evento, que celebra su vigesimosegunda edición, y que sirve para poner su grano de arena en la promoción de la danza.

"Es como estudiar un idioma; si no lo entiendes te desconectas de la conversación, pues aquí igual, si no se acerca a la gente al arte, y se les motiva y explica, es normal que no les interese. Por eso creo que son fundamentales las charlas, pre y post función”, añade. En su caso, llegan a Gijón con un espectáculo de danza donde a partir del inspirador cuarteto de cuerda en Re Menor de Franz Schubert, Noales explora "a través de un lenguaje contemporáneo mi particular visión sobre la vida y el devenir temprano de la muerte".

La directora y coreógrafa ensalza algunos de los aspectos que cree que cautivarán a los espectadores: "Es una obra total, donde cada detalle es imprescindible. El espectáculo tiene una enorme belleza visual y está cargado de emoción. Es una pieza conmovedora que se desarrolla a través de una coreografía de gran fisicalidad y rigor, interpretada por siete magníficos intérpretes. Y donde la escenografía marca esa línea divisoria entre la luz y la oscuridad".

Este espectáculo, que recibió el Premio Max a Mejor Espectáculo de Danza, cuenta con uno de sus momentos más especiales en el comienzo. "Se inicia con el sonido de una pala cavando una fosa y, a partir de ahí, arranca una especie de prólogo, donde una doncella, que flota como en el agua, como si fuera ya más aire que cuerpo, es seducida por la muerte", cuenta. Noales transmite lo que significa a nivel personal una disciplina que inunda Gijón de espectáculos durante todo el mes de octubre y que ayer fue el turno de Lasala con "Dead": "La danza acerca al espectador a la creatividad, al cuerpo, a la musicalidad, al placer, a la belleza y a la poesía desde otra perspectiva. La danza es un lenguaje universal, no necesita traducción y si conociéramos todos los beneficios que tiene bailar, estarían todas las escuelas llenas y las sociedades gozarían de mejor salud".