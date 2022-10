Gloria Blanco encuentra la voz de América

Gloria Blanco es «vocal coach». No es solo una profesora de canto, que también. Ella enseña a sus alumnos a que encuentren su propia voz, sea para subirse a un escenario a cantar, ponerse ante un atril para hacer una presentación empresarial o ante un tribunal para un alegato judicial. No se trata de encontrar una forma de cantar o hablar, se trata de aprender a expresar nuestra forma de ser, explica. Esta avilesina titulada como ingeniera electrónica, que decidió dar un giro total a su vida profesional, está acreditada para enseñar el método internacional «Estill Voice», «un modelo que explica que cantar o hablar no es un don divino, es un trabajo muscular al alcance de todas las personas». Gloria, además, es máster en Patología de la Voz por la Universidad de Alcalá.

El «Estill Voice» es el método que usan, por ejemplo, algunos de los mejores cantantes de los musicales de Broadway. Y fue el que Blanco utilizó para conseguir que algunos concursantes del programa televisivo «Tu cara me suena» pudieran imitar a grandes figuras de la canción. Ahora Gloria acaba de regresar de Estados Unidos, adonde viajó para mejorar su formación profesional y donde trabajó y conoció a maestros que han formado a estrellas como Anne Hathaway, Hugh Jackman, Madonna o Sting. Gloria pasó seis meses formándose con Tom Burke: «Es uno de los profesionales de voz de más prestigio de Estados Unidos, trabaja con cantantes de Broadway, actores de Hollywood, speakers de charlas TEDx y clientes corporativos de Google». Gloria conoció de primera mano qué hay detrás de la altísima calidad de los musicales de Broadway. «El 14 de octubre se estrenó el musical ‘& Juliet’, basado en canciones de Max Martin, compositor para Katy Perry, Jessy J., Pink o Britney Spears, que cuenta la historia de qué hubiera pasado con Julieta si no se hubiera matado. La protagonista es alumna de Tom y estuve presente en sus clases con él. ¡Una auténtica diva!», cuenta. Y lo que hay detrás es un entrenamiento casi de atleta para mantener un ritmo laboral que consiste en descansar solo un día, los lunes, y el resto de la semana tener «hasta dos actuaciones». «Durante la semana llevan una rutina de entrenamiento físico en el gimnasio con pesas. Muchos lo combinan con pilates o yoga. Sus cuerpos tienen que estar flexibles, activos y muscularmente tonificados para moverse por el escenario. El cuerpo y la voz son uno, están unidos, lo que haces en uno influye en otro». La alimentación también es clave. Nada que cause reflujo y pueda inflamar las cuerdas vocales. «Y obviamente nada de alcohol y suelen evitar el gluten y los lácteos», apunta. Y antes de ir a actuar, «reposo vocal y ejercicios de tracto vocal semiocluido, que ayudan a relajar la musculatura del tracto vocal, a aumentar la resonancia y la facilidad y potencia con que sale el sonido. Por ejemplo, hay ejercicios que se hacen con pajitas o con un tubo dentro de una botella de agua. Son muy recomendables si se saben hacer bien, porque los resultados se sienten de inmediato». Aunque hayan estudiado técnica vocal, estos actores y cantantes suelen tener un «vocal coach» de cabecera para lograr que ese instrumento que todo ser humano lleva de serie suene como quieren los productores de Broadway. «En la Golden Age o Edad de Oro de Broadway se cantaba con un sonido muy belting, muy percusivo, con volumen alto, muy brillante. Sin embargo, hoy no se utiliza un sonido tan explosivo, es un poco más nasalizado, algo más contenido. Incluso se juega con el hablado. Por eso, hay que tener un control increíble». Gloria está curtida en el manejo de la voz y cuenta con muchos alumnos en España, desde personas anónimas a altos ejecutivos o conocidos profesionales de los medios. Pero el nivel de Broadway la dejó sorprendida. «En todo cantante de Broadway hay un componente que dices wow, qué profesional. Eso ocurre cuando utilizamos los armónicos de nuestra voz. Cuando encontramos ese sitio exacto en el que colocar nuestro tracto vocal para que el sonido se amplifique y gane un toque mágico. Con el tracto vocal me refiero a dónde podemos poner nuestra lengua, mandíbula, paladar, laringe... Son pequeños microajustes. A base de entrenamiento, estos cantantes saben exactamente dónde está ese sitio para ellos. No es arte de magia, es un entrenamiento de muchos años y mucho tiempo». Y eso vale para los genios de Broadway y para nosotros, simples mortales. «La voz es un instrumento y como tal podemos conseguir que suene como nos gustaría: más oscura, más profunda, más clara, más estable, más proyectada, más... Lo que uno quiera», incide. El viaje a Estados Unidos le regaló también un encuentro personal excepcional. «Asistí a la cumbre norteamericana de ‘Estill Voice’. Mi mentor, Tom Burke, era uno de los ponentes, así como Joan Lader, ganadora de un premio ‘Tony’ de honor por su servicio a la comunidad de Broadway. Es la ‘vocal coach’ de los musicales más importantes y ha trabajado con el elenco de ‘Los Miserables’, así como individualmente con Hugh Jackman, Anne Hathaway, Madonna, Sting y muchos más». Se conocieron y trabaron amistad. La lección de Joan Lader «Joan es una profesional increíble, fue artista y una de las primeras personas que empezaron a aplicar al canto las terapias que se usaban en rehabilitación vocal, ya que también es SLP, lo que en España sería algo entre médico y logopeda. La he visto trabajar con cantantes y en cuestión de diez minutos producirse un cambio impresionante. Tiene un oído increíble, sabe identificar según el sonido que escucha lo que la persona está haciendo a nivel interno muscular y sabe qué truco darle para que se desbloquee algo que produzca un cambio instantáneo que haga que la canción se escuche con más presencia, menos tensión, más fluida, más fácil». Un ejemplo: «En una clase con una cantante, ella escuchó a la alumna y le mandó cantar la canción caminando rápido hacia atrás. Tendrías que ver la cara de la chica... Con ese ejercicio consiguió que se desbloqueara y que activase, sin pensar en ello, determinados músculos que le servirían de apoyo y soporte para estabilizar los músculos de su columna y conseguir que los músculos más pequeños, los que están dentro de la laringe o la garganta, trabajen más cómodos». Gloria aprendió de Joan Lader la importancia de que, técnica vocal aparte, todo está en el cerebro. «Ella ha tratado con personas de Broadway que suponían grandes retos y me ha explicado que la única forma de lograr eso es sentándote con ellos y dedicándoles tiempo. A la voz le afecta todo a nivel emocional, y a veces hay condiciones anatómicas que solventar, pero si la voz se bloquea necesitas hacer un trabajo muy cauteloso. Si el cerebro dice ‘no emitas un sonido en concreto o en determinadas circunstancias’ necesitas encontrarte seguro para poder hacerlo». Tras la aventura americana, la avilesina Gloria Blanco ha creado la primera «membresía de voz» en España, que se llama «Brilla con tu voz». «Una membresía es una suscripción a un servicio o producto, te conviertes en miembro, en este caso de una comunidad. Mi membresía es mensual, sin compromiso, y tiene diferentes planes que se adaptan a las diferentes necesidades de cada persona. Una membresía es como cuando te suscribes a Netflix, pero en este caso accedes a una plataforma privada con un contenido exclusivo que te ayudará a potenciar tu voz. Además del contenido, yo lo combino con sesiones de coaching individualizado y grupal», explica.