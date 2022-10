La casa flamenca en Asturias de Linares y Pagés: "Esperamos que el premio Princesa traiga más aficionados a un arte difícil y poco valorado"

El lugar rezuma historia, tradición y talento. De las paredes cuelgan fotos en blanco y negro que son puro poderío. Semblantes afectados, que reflejan esfuerzo y pasión. Y entre las instantáneas, asoman las de alguien que conoce bien ese tablao: la cantaora Carmen Linares, una habitual del lugar, que lo ha visitado hasta en cinco ocasiones. Los pasos de la peña Enrique Morente, en Oviedo, van al compás de los de la premiada con el «Princesa de Asturias» de las Artes –junto a la bailaora María Pagés– desde 1985, año en que un grupo de aficionados asturianos al flamenco decidió materializar su ilusión en forma de tablao, con sus sillas de colores, sus pies de micro y su constancia. Un templo al arte del sur en el norte. La casa flamenca en Asturias de Linares y Pagés.

«Tenía 26 años cuando vino por primera vez y ya apuntaba maneras de niña prodigio», cuenta Cristina Hevia, secretaria de la peña, sobre Carmen Linares. El talento de la cantaora jienense era ya indiscutible cuando superaba la veintena, acontecimiento del que se hacían eco los medios de comunicación del momento. «De hecho, tenemos recortes de la época, en los que se alude a la dificultad de los cantes que hacía siendo tan joven, por lo que la evolución que ha tenido en los cantes y en la técnica han sido impresionantes y, por eso, le dan este premio», apostilla Soledad González, presidenta de la formación.

Tanto Linares como María Pagés «son representantes del arte por el arte, de algo universal», afirma Hevia, no sin advertir que «un espectáculo de ellas pone los pelos de punta a cualquiera. Verlas en directo impresiona. Llenan el escenario», añade González. Habrá oportunidad para ello en la Semana de los Premios. Las dos protagonizarán el XXX Concierto de esta edición de los galardones el jueves 27, a las 19.30 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, ante los Reyes y la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Antes y después de esa fecha tan señalada, se podrá disfrutar de ellas por separado en un par de actuaciones que precisamente abrirán (Pagés el jueves 20 en el Niemeyer) y cerrarán (Linares el sábado 29 en la Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo) la programación de la Fundación Princesa de Asturias.

La trayectoria de ambas artistas es fruto del trabajo duro. «Es el reconocimiento a dos mujeres que han apostado por su carrera, con hijos incluso y eso es aún más difícil», resaltan las integrantes de la peña Enrique Morente. Jornadas de trabajo, describen, de entre ocho y diez horas todos los días, cuidar la voz y el cuerpo para llegar al más alto nivel y, como resultado, el arte elevado a la máxima expresión. El flamenco se crece.

Que los premios «Princesa de Asturias» lo valoren por segunda vez es algo que llena de orgullo a los amantes de un arte con proyección internacional. «Estamos encantadas porque este reconocimiento indudablemente va a dar más visibilidad al flamenco. Además, se está viendo a cantantes muy jóvenes dominando la escena y todo eso para nosotras también es un orgullo, porque vemos que no se está quedando en Paco de Lucía, Camarón, Morente... Además, se está haciendo un giro muy especial en el flamenco. Ahora no se queda estático, está vivo siempre, en constante evolución. Se ve hasta en Rosalía, aunque haya detractores y gente que la admira. Es alguien que trabaja los géneros desde la raíz del flamenco», reflexiona Cristina Hevia.

«Parece que no existimos»

Y es que el premio viene en un momento en que, según Soledad González, «el flamenco no goza de buena salud en Asturias». «Esperamos que este reconocimiento traiga más aficionados porque es un arte muy difícil y poco valorado. Parece que este arte no exista en Oviedo, hay mucha gente que no sabe ni que existe la peña y llevamos años aquí. Una trayectoria bastante amplia. Creo que es una buena oportunidad para nosotros, como peña flamenca, y para que la gente puede disfrutar del flamenco aquí, sin moverse de casa», apostilla.

Asistir a una velada flamenca es toda una experiencia: espectáculo, comunidad y hasta pincheo final para cerrar una noche redonda. «Cuando acabamos nos quedamos un rato charlando, compartiendo entre nosotros. Los artistas, una vez bajan del tablao, se relajan y nos cuentan anécdotas, hablan de sus vidas... La gente sale encantada», destaca González. Cada actuación es única, pero siempre desde el respeto hacia un arte que «hay que disfrutar en vivo», apunta Hevia. No obstante, a pesar del empeño por hacer grande el flamenco en Asturias, la pandemia, como en tantos otros campos, también hizo estragos en la peña. «Antes se organizaban talleres para comprender mejor los palos del flamenco, se proyectaban películas y teníamos tres o cuatro veladas al año», cuenta Hevia. Una sala que en sus mejores noches alberga a 60 personas y que en sus buenos tiempos contaba con hasta 400 socios.

Ahora, tras el covid, esperan retomar la actividad con talleres, clases de sevillanas y, por supuesto, más veladas. «Ojalá Pagés y Linares pasen por la peña en su visita a Asturias, aunque con la agenda tan apretada será difícil. Lo que sí es seguro es que iremos a verlas actuar y les daremos un detalle», concluyen Hevia y González.