El catedrático Miguel ángel Santos en su visita a Oviedo: «El maltrato animal es el termómetro moral de una sociedad»

El catedrático emérito de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Málaga inauguró ayer el congreso internacional “Aprender con animales”, un evento acogido por la Facultad de Formación del Profesorado y Educación hasta el próximo jueves y organizado por Maspaz, en colaboración con la Universidad y el Ayuntamiento. Unas jornadas en las que se busca visibilizar la intervención asistida con animales a diferentes colectivos de personas.

Viene a Oviedo con motivo del Congreso Internacional “Aprender con animales ¿Qué nos pueden enseñar?

Principalmente podemos aprender sobre empatía, sobre el aspecto ético que a veces dejamos de lado. Es un tema de gran calado para toda la sociedad. El primer objetivo es evitar el maltrato animal. No solo es daño físico y psicológico para los animales, que son animales sintientes. Creo que nuestra sociedad aun está lejos de conseguir eso. Algo que se ve en las capeas y demás eventos taurinos. Cómo tratamos a los animales determina cómo de moral es una sociedad.

Su conferencia lleva por nombre “Eres un animal” ¿Qué quiere decir con eso?

El nombre viene de un artículo mío que publiqué bajo ese título. ¿por qué es un insulto eres un animal? ¿Acaso debería ser un insulto eres un catedrático, eres un periodista, eres un filósofo? Eres un ser humano, hay un desenfoque que parte del especismo, tildar a alguien de burro, de animal siempre es negativo, pero lo negativo es lo que hacemos con maldad o crueldad.

El congreso está enfocado en intervenciones asistidas con animales ¿Qué ventajas tiene la educación con animales a personas con discapacidades? ¿es aplicable a otros colectivos?

Está más que demostrada su eficacia. Hay terapia con perros, caballos… y es aplicable a distintos colectivos. Aquí en Asturias, sé que se llevan a cabo terapias con perros en centros penitenciarios, siempre por medio de especialistas. Está claro que se produce una interacción muy positiva. También se puede tratar a personas de la tercera edad, con problemas de desarrollo cognitivo.

Como catedrático de didáctica y organización escolar ¿Qué le parece que las leyes de educación estén supeditadas al color del partido que esté en el gobierno?

Es algo que he criticado mucho en mis escritos y conferencias. Siempre digo que la escuela no cambia por decreto; la clave está en los profesionales. Si la educación es una tarea tan importante, deben dedicarse a ella los profesionales más competentes y mejor preparados del país. Ahí estaría el punto de cómo mejorar el sistema, no a través de una ley, -tenemos 8 leyes generales- toda investigación muestra que no es eficaz para un cambio profundo. No todos los cambios son mejoras. Mejoraría la selección del profesorado y su formación.

¿Qué cambios implementaría?

Apostaría por la selección del profesorado y su formación. Creo que el sistema no se puede mejorar mediante una ley que la oposición va a cambiar cuando entre en el gobierno antes de que se promulgue. Puedes cambiar un ciclo, añadir una asignatura pero las concepciones del profesorado siguen siendo las mismas. También hay que acabar con esa idea de que los que no valen para otra cosa valen para la enseñanza. Eso es demoledor.

¿Qué papel juegan los progenitores en esa ecuación?

Decisiva. Igual que los medios de comunicación. Si lo que se hace en la escuela se deshace en casa, no sirve de nada. Me parece por otro lado, muy importante la educación con dimensión crítica y ética.

¿Cuáles son los retos de futuro en el campo de la asistencia con animales?

Para avanzar diría que lo primero es incorporar más allá de la teoría, las actitudes y los sentimientos incluyendo en el currículum la empatía animal, después, también habría que visibilizar la capacidad de ayuda de los animales, no solo en ámbito terapéutico y por orto lado, subrayar para crear conciencia social. Cito para ello un aforismo africano, que dice que “hace falta un pueblo entero para educar a un niño”. No basta con la escuela y la familia, es necesaria la sociedad para sensibilizar. Porque no hay conocimiento útil si no nos hace mejores personas.