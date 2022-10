Primero vino el hip hop y después el grafiti: así nació el arte urbano

Ocho años antes de que llegara la cultura hip hop a España ya se había escrito el primer grafiti, o esa es al menos la teoría. En 1976, un americano de la base aérea de Torrejón de Ardoz llamado Michael se coló en una finca e impostó su firma acompañada de un dibujo de Guille, el icónico personaje de Mafalda. Al dueño del terreno durante aquel verano le gustó y no quiso borrarlo; lo confirma una fotografía tomada en 1990, donde el paso del tiempo ya había deteriorado el grafiti en gran medida.

Esta teoría puede leerse en una de las paredes que conforman la sala derecha de la primera planta del Museo Nacional de Antropología, en Madrid, donde hasta el 1 de noviembre reside la exposición "Todo comenzó en el ochenta y cuatro. Orígenes del grafiti en España". A lo largo y ancho de la sala hay inscripciones hechas a mano en rojo y negro por su comisario, Francisco Reyes, con la colaboración de su compañero "Kapi One". El grafiti es solo uno de los cuatro elementos fundamentales que conforman el hip hop. Las tres restantes son breakdance, dj y rap.

Llama la atención que, "entre arcos y canoas", en palabras de Francisco Reyes, se hayan instaurado las bases de la cultura con un éxito tal que la ha convertido en la exposición más visitada del verano. "Aquí están flipando, no entienden nada", comenta el comisario. Pastron 7, como se conoce a Reyes, arrebató la sobriedad de la sala a golpe de rojos y negros, flechas y formas, con la colaboración de otros tantos pioneros de la cultura: Suso 33, Zeta, El Séptimo Crío, Loco 13, Maese KDS, Madrid City Brakers, y un largo etcétera de colaboradores cuyas huellas se esparcen a lo largo y ancho de la exposición.

Reyes, al igual que el asturiano César Frey (El Séptimo Crío), tuvo su primer contacto con la cultura a través del breakdance. Por aquel entonces, los botes de pintura eran prácticamente inexistentes en España. El hip hop había nacido en Estados Unidos en torno a los años 70 como una forma de vida entre aquellos que habían nacido condenados a un mundo más hostil y que, en lugar de "darse a las drogas", comenta El Séptimo Crío, "comenzaban a crear". Cualquiera de sus disciplinas era una forma de hacerse ver, de reivindicar un respeto.

El hip hop es una cultura altamente competitiva. A España dio el salto a través de la difusión televisiva. Programas como "Fama" comenzaron a generar un interés en torno al breakdance que terminó por explotar en 1984 con la aparición del grupo "Break Machine" en el "Ángel Casas Show" de la televisión catalana. La llegada del grafiti, sin embargo, se demoraría un poco más y comenzaría a tener cabida en torno a 1987, cuando el break pasó de moda. "En un principio todo el mundo arranca con lo que puede hacer, que es bailar", cuenta César Frey.

Aquella base militar de Torrejón de Ardoz fue el detonante de la escritura en la calle. "Cuando decae el baile, la gente empieza a coger los rotus y a imitar lo que veían en los fanzines que los militares iban dejando por ahí", relata Frey. Es el único asturiano de la exposición y, tras muchos años aprendiendo por toda España –las calles de Alicante fueron una escuela muy importante para su formación como grafitero–, ha vuelto al Principado. Comenzó en el break a los 15 años pero, en cuanto consiguió material, se lanzó al grafiti. Los botes no eran precisamente baratos. "Los que estamos ahora aquí no somos los buenos, sino los que nos atrevíamos a robar los botes de pintura", afirma El Séptimo Crío.

La firma del asturiano deriva de dos vertientes principales: el siete es "el número mágico" y "los críos son la parte más limpia de la humanidad". Antes, había tenido otras dos; de las cuales elige la primera para firmar en la pared asociada al hip hop en el Principado. De aquella primera, que "casi nadie conoce", se inspiró en Michael Jackson. El salto a la segunda llegó en 1997, cuando su propósito de llamar la atención dejó de tener sentido. Para hacerse valer entre el bombardeo de firmas acumuladas, Frey tiró de ingenio y trabajó desde casa. "Antes de sacar una firma a la calle ves lo que hay e intentas que la tuya sea la mejor. Tiene que quedarse automáticamente".

Al entrar en la exposición del Museo Nacional de Antropología, a El Séptimo Crío se le iluminan los ojos. Una vitrina con varios pares de zapatillas se abre paso en el centro de la sala. "Claro que influye esta cultura en cómo me empiezo a vestir", afirma el grafitero, cuyo primer par, unas J’hayber adornan el espacio. "Te sentías muy importante. Era tener algo que al resto no le interesaba", afirma. Precisamente, ese "resto" se mantuvo bastante al margen de sus primeros contactos con el hip hop. "Mis padres lo supieron con el tiempo, cuando ya me veían hacer cosas raras. Cuando salía de casa a las tres de la mañana pensaban lo peor, no en el grafiti". El rechazo que les generó en un principio dio paso a una aceptación gradual que finalmente se transformó en asombro.

Un movimiento "sano"

Pastron 7 y El Séptimo Crío se conocieron en 2009. Antes, ninguno de los dos sabía de la existencia del otro. "En esa época en seguida te hermanabas", recuerda Frey. Ahora, tal y como cuenta el asturiano, "el movimiento es sano". "Lo que le hace correr peligro es todo lo que hay alrededor, la elitización", apunta. Para Sonia Cuevas, creadora del sello discográfico Zona Bruta, la cultura tal y como nació "ha muerto". Expone su visión en una charla dedicada a las mujeres en el hip hop. "Sin ello la música urbana y lo que se hace ahora no existiría", dice. Hoy la influencia continúa siendo directa y notable e "incluso siguen surgiendo mujeres que lo hacen". Con respecto al trato de las mujeres dentro del rap, Sonia Cuevas cuenta que "no se notaba tanto el machismo porque era igual tanto dentro como fuera. Muchos de nuestros compañeros nos ayudaban".

Pese a que pueda sorprender, la inclusión de una exposición así en un museo nacional, para Francisco Reyes no es más que la guinda del pastel. "Esta muestra es menos sorprendente de lo que parece. Ya hemos hecho libros, programas de televisión... Es el triunfo del barrio", comenta Pastron 7, que incluso ha impartido una asignatura al respecto en la Universidad Complutense de Madrid. El recorrido por las salas de la exposición tiene como punto final el año 1992. En la antesala al apartado final hay una vitrina que sobresale de la pared donde se exhiben algunas de las piezas más importantes de la muestra: firmas originales arrancadas de las paredes. Unos pasos más allá se abre paso la última sala, con las paredes en negro y la tipografía blanca. Tras una breve conclusión acerca de aquellos primeros años del hip hop en España, Reyes cierra a puño y letra: "El resto es otra historia".