Juan Arnau, filósofo y escritor: "Sin el silencio, la integridad o la quietud, la humanidad solo tiene futuro como cíborg"

Juan Arnau inaugura hoy, a las 19.00 horas, en el Museo de Bellas Artes de Asturias, en Oviedo, el ciclo de conferencias sobre el conflicto entre ética y estética en el siglo XXI organizado por la asociación Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias. El filósofo y escritor, profesor en la Universidad Complutense, pronunciará la conferencia "Contraste entre la visión oriental y occidental del bien y la belleza. Ralph W. Emerson frente a Rabindranath Tagore".

Arnau (Valencia, 1968) publicará el próximo mes de noviembre un nuevo libro breve, "En la mente del mundo" (Galaxia Gutenberg), en el que, como él mismo adelanta, habla "de la aventura del deseo y la percepción, que son los elementos fundamentales de lo real, y de cómo conjurar la deriva siniestra hacia la que nos dirigimos". "Es como un libro de recetas de la atención", explica.

–Emerson sostenía que no vemos el mundo como es, sino como somos y que la naturaleza nos permite distinguir lo real de lo que no lo es. ¿No hay cierta contradicción en ello?

–Lo real nos incluye a nosotros. El mundo, sin el observador, es un mundo irreal, falso, objetivizado. En ese error hemos abundado, a buen provecho, durante trescientos años, desde la época de Newton y la revolución científica. Ahora ya es tiempo de aventurar otros modelos de realidad que incluyan al sujeto. Esa fue la gran intuición de Emerson.

–¿Qué es la belleza para Emerson? ¿Y para Tagore?

–Para Emerson, la belleza es lo poético. Mediante la poesía se toca lo real. Los ojos vivaces animan la danza de la naturaleza. Vivir poéticamente es, desde este punto de vista, vivir en la verdad. Saber congeniar con el universo, simpatizar con sus maravillas, sus enigmas y sus contradicciones. Para Tagore la belleza de la flor, que es una belleza útil, es la verdad de la máscara. Pero nunca será toda la verdad, pues la belleza requiere de un observador, que en la tradición hindú se identifica con la conciencia. No hay belleza sin conciencia. La belleza es como un espejo que nos remite a nuestra propia conciencia.

–¿El mundo es más confuso ahora que durante las vidas de Emerson y Tagore?

–El mundo atraviesa un momento crítico, está más desorientado que nunca y esta guerra anacrónica que estamos viviendo es un buen ejemplo. La competición de los estados-nación hace mucho que dejó de tener sentido a la luz de otros problemas más acuciantes, globales, como el cambio climático o el desarrollo tecnológico. Pocos se plantean que el desarrollo tecnológico puede amenazar la libertad humana y que ciertos entusiasmos ingenieriles producen desastres. Este es el tema de nuestro tiempo. Pero hablar de ello resulta difícil. Vivimos en el mito de la ciencia.

–¿En qué consiste?

–En creer que la ciencia es una, cuando hay infinidad de disciplinas científicas que no siempre se entienden; en creer que la ciencia es democrática, cuando la ciencia depende hoy de la tecnología y no todas las sociedades ni todos los grupos humanos pueden permitírsela; en creer que la ciencia es bondadosa, cuando ciertas prácticas científicas se justifican con la guerra o la eugenesia, y finalmente, el creer que la ciencia descubre la realidad y progresa. Las ciencias no descubren, crean. Tampoco progresan, simplemente abren un camino, que conlleva riesgos y beneficios, y nos hacer discurrir por él. Thomas Kuhn, con su idea de las revoluciones científicas desmintió la idea del "progreso" de las ciencias. Karl Popper lo explicaba muy bien: estamos subiendo una montaña, no sabemos qué vamos a encontrarnos porque estamos rodeados de niebla, de hecho, no sabemos si quiera si hemos llegado a la cima. Luego esta esa idea ingenua del método científico, que se explica en las escuelas. Cuando se innova en ciencia, nadie tiene inconveniente en saltarse el método. De hecho, los ingenieros, que se guían por la consigna de "lo que funciona" se saltan continuamente las leyes de la física o de la ciencia en la que estén trabajando.

–¿Estamos condenados a aceptar lo misterioso de la vida o podrá explicar el arte lo que no llega a explicar la ciencia?

–El enigma es un componente fundamental de la poesía. En filosofía se llama asombro. Sin el asombro, no puede haber pensamiento innovador. Y para ese tipo de pensamiento, que trabaja en la vanguardia del conocimiento, son necesarias las metáforas.

–¿Por qué?

–Cuando innovamos y cuando hablamos de lo importante, hablamos con metáforas. Si el entendimiento quiere avanzar, necesita de ellas. Es inevitable; para hablar de una silla, no las necesitamos, para hablar del amor, del tiempo o de la emoción son indispensables. Cuando se inventó la silla, hizo falta una metáfora para nombrarla. Ahora, que ya la conocemos, podemos hablar literalmente de ella. Esto se ve bien en la física teórica. Cuando se está inmerso en lo más abstracto, la metáfora es la luz que permite aclarar las cosas. Si el científico quiere comprender su propio trabajo, debe ser capaz de convertir lo extraño en familiar, hacerle un sitio entre el resto de las cosas –ya conocidas, ya literales–. Para ello, es necesaria la metáfora, que permite ver una cosa en términos de otra, lo familiar en términos de lo que no lo es tanto.

–¿Por qué buscamos la belleza?

–Porque queremos saber qué es el mundo y damos por sentado, intuitivamente, que es bello y terrible al mismo tiempo.

–La belleza para Emerson es la expresión del Universo, verdad, bien y belleza son aspectos del todo, pero en ese todo también hay error, maldad y fealdad.

–Ya, pero solo superficialmente. En este sentido, Emerson es el último platónico, un pagano en la corte del Tío Sam. Para él belleza y verdad, como en Keats, coinciden. El mal, como decía Spinoza, es inercia, falta de esencia, tontería. Leibniz remató esta idea sosteniendo que el mal se daba, necesariamente, para producir un bien mayor.

–Emerson y Tagore hablan del pensamiento intuitivo, de formas de conocimiento que no se ajustan a parámetros convencionales. ¿Las hemos perdido con el imperio de lo tecnológico y el rédito económico?

–Vamos en camino de perderlas. Estamos en la era de la distracción tecnológica, de lo que, en mi libro "La historia de la Imaginación", que publicó Espasa, llamo imaginación pasiva, una imaginación que oculta una agenda comercial e ideológica.

–Ambos, Emerson y Tagore, comparten valores que no están de moda: silencio, soledad, integridad, quietud, independencia… ¿La humanidad puede salir adelante sin ellos?

–Con humanidad, no. Como cíborgs o seudomáquinas, sí.