Dejaron atrás su país, pero no su sueño: las historias de cinco refugiados deportistas que están en Asturias

Dejar atrás un hogar, una familia, una vida, pero nunca un sueño. Es el nexo común entre Mauricio López y las cuatrillizas Alina, Olga, Tina y Elizbieta Prochieva. Colombia y Ucrania con el conflicto armado como telón de fondo. Ambas historias comparten punto de partida: la imposibilidad de avanzar en sus países de origen. En el caso de López por la violencia de las FARC; en el de las hermanas Prochieva por la guerra que asola al país a causa de la invasión rusa.

Es entonces cuando Oviedo se presenta como el refugio en el que alcanzar metas que la vida parecía haber interrumpido. El premio "Princesa de Asturias" de los Deportes reconoce este año a la Fundación y al Equipo Olímpico de Refugiados, un galardón que tanto López como la familia Prochieva sienten en parte suyo. "Es un reconociemiento a los que hacemos las cosas bien, al trabajo bien hecho, algo con lo que nos identificamos", aseguran.

En el caso de Mauricio López, su futuro pasa por el baloncesto como forma de vida. "Tras perder una pierna en un campo minado, empecé a jugar al baloncesto en silla de ruedas. Allí era más un hobby pero desde que estoy aquí me he involucrado mucho más", afirma mientras cuenta los minutos para acudir a Avilés a entrenar. Fueron las constantes amenazas, unidas al asesinato de un compañero y de su familia, la razón por la que decidió salir de Colombia. "Vi mi vida peligrar y decidí irme del país", cuenta con añoranza López al recoradar su Manizales natal.

Por su parte, la familia Prochieva llegó a Oviedo huyendo de la guerra pero sin olvidar nunca todo lo que les une a Ucrania. Uno de esos lazos es el ajedrez, una disciplina que las cuatro hermanas empezaron a practicar con 6 años tras ver a su hermano mayor jugar. "Entrenamos de lunes a viernes dos horas diarias por internet, con nuestro profesor de Ucrania y luego jugamos una hora nosotras solas. Los fines de semana participamos en competiciones", cuenta Alina, quien a sus 12 años ha sido campeona de Kiev en esta disciplina hasta en tres ocasiones.

Por el momento, el club Gijón 64 es el afortunado de contar con estas cuatro promesas que aspiran a ser "grandes maestras" del ajedrez. Mientras llega ese día, se miden en competiciones en las que llevarse la partida es pan comido. "La gente aquí lo ve como un juego y nosotras llevamos compitiendo y preparándos durante mucho tiempo. Por eso es más fácil ganar", revela Tina.

La buena acogida que ambas historias han tenido por parte de Asturias es algo en lo que insisten. "Sentirme miembro del equipo, que me permitan jugar... Todo eso ha sido muy importante para mejorar mi técnica y mis movimientos", subraya el colombiano. Y en esta adaptación al nuevo escenario tiene mucho que ver EAPN-AS, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias. "Esa acogida ha sido muy importante, en gran medida gracias a la ONG", añade.

Algo parecido ocurre con las niñas Prochieva, quienes también agradecen la ayuda que la organización les brinda desde que llegaron a Oviedo. "Lo más difícil es el idioma. Aún no entendemos muchas cosas, por lo que con nuestros compañeros nos comunicamos mezclando algunas palabras en inglés", confiesa Olga. Precisamente para este reportaje contaron con la colaboración de Olena Kosenko, presidenta de la Asociación de Ucranianos en Asturias, que hizo de traductora.

A lo que sí se han acostumbrado las cuatrillizas ucranianas sin dificultad es a ganar, de hecho, Alina también fue elegida la mejor de su categoría en Asturias y fue oro femenino en el nacional sub 12 en la categoría femenina de ritmo rápido. "Queríamos tener un equipo de fútbol y al final acabamos con un equipo de ajedrez", bromea Vadim Prochieva, padre de las cuatro hermanas y orgulloso acompañante.

Superarse cada día

Los valores que ambas prácticas deportivas aportan son otra de las recompensas. "El baloncesto me lo da todo. Me permite sentir que, a pesar de mi minusvalía, soy útil y capaz de todo. Me permite estar activo y llevar un estilo de vida muy sano. Me lleva a superarme cada día", reconoce Mauricio López. El próximo fin de semana jugará un torneo preparatorio en Avilés, en el que se enfrentará a equipos de otras comunidades, la antesala de la liga que empieza en noviembre. "Tenemos muchas expectativas, pero lo principal es ser titular en el club, crecer personalmente y ganar la liga Norte", asegura.

Las hermanas Prochieva solo piensan en seguir disfrutando y aprendiendo de una disciplina que favorece su "concentración y su disciplina", recalca su padre. Algo que ellas siguen viendo como un juego. "Es divertido y llevamos muchos años practicándolo, queremos seguir ganando y mejorando, lograr muchas metas y acabar entrenando a niños", indica Elizbieta. Algo que comparte con sus hermanas Olga y Tina y de lo que se desmarca Alina. "Yo quiero ser jugadora profesional porque no tengo paciencia para los niños", dice entre risas.

El presente del ajedrez en Asturias parece a salvo en manos de las hermanas ucranianas, quienes cuentan sus torneos por victorias. El baloncesto también espera ser llevado a lo más alto de manos del Club Deportivo Cosa Nuesa, una casa y una familia para Mauricio López, quien a parte de metas deportivas, espera seguir formándose como preparador. Ambas historias se ven reflejadas en el galardón que la Fundación Princesa de Asturias concede este año al Equipo Olímpico de Refugiados, un premio a una carrera pero también a una forma de vida, a la constancia y a la supervivencia. "Mis hijas, hay muchas cosas que aún no entienden de la situación que vive Ucrania, pero aquí hemos encontrado un lugar en el que avanzar y en el que estamos bien", destaca Vadim Prochieva. El colombiano López coincide: "Aquí encontré una casa en la que soy feliz".