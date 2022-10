La Facultad de Química le dedicará un aula al exrector Santiago García Granda

El exrector Santiago García Granda dará nombre a una de las aulas de la Facultad de Química. Será la número 14 y con este gesto el centro universitario al que lleva vinculado desde 1975 –primero como estudiante y después, como profesor– le rendirá un homenaje el próximo martes 25. "No creo que merezca este reconocimiento tanto como otros ni más que otros que no lo tienen, pero lo agradezco profundamente. Y no solo a la Facultad que me lo concede, sino también, y muy especialmente, a todas las personas, sin excepción, con las que he compartido y comparto mi vida en Asturias y en el mundo; con quienes espero seguir colaborando y compartiendo muchos años más", aseguró ayer García Granda.

El reconocimiento responde a una tradición iniciada en 2017 en la Facultad de Química, dedicando aulas "a profesores que han marcado el nombre que tiene hoy este centro", explicó la decana, Susana Fernández. En ese selecto grupo entran los rectores. José Virgili, Julio Rodríguez, Vicente Gotor... Y el último, Santiago García Granda, que ocupó este cargo hasta principios de 2021, cuando entró Ignacio Villaverde. "Para nosotros es un privilegio que muchos de nuestros profesores hayan tenido la mayor representación dentro de la Universidad. Eso es señal del compromiso que tienen con esta institución", destacó Fernández. El homenaje se celebrará el martes que viene a las 18 horas en el aula Rector Julio Rodríguez. Estará presidido por el rector Villaverde y en él intervendrán la decana Susana Fernández; la directora del departamento de Química y Física, Rosana Badía; la directora general de Universidad, Cristina González; y cuatro investigadores amigos de Granda, que serán los quienes glosen su figura. Son la expresidenta del CSIC, Rosa Menéndez; el decano anterior de Química, José Manuel Fernández Colinas; el ex vicerrector Francisco José Borge; y el profesor de investigación del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, Enrique Gutiérrez Puebla. Durante el acto se descubrirá la placa que dará nombre a la clase 14 como aula Rector Santiago García Granda. Es momento, indicó el catedrático de Química Física, "de agradecer a todas las personas que cada día me ayudan a que mantenga la misma ilusión que tenía cuando inicié los estudios o impartí mis primeras clases. A mi familia, especialmente a mis padres, y a mis maestras y maestros en Verdicio y a la que ahora tengo en San Martín de Podes". También, continuó, "a mis compañeros de promoción 1975-80, y a mis profesores, todos mis estudiantes, a mis colaboradores en docencia y en investigación, de Asturias, de España y de fuera de España. A mi director de Tesis, Fermín Gómez Beltrán, y a Paul Beurskens, con quien hice el postdoc en Nijmegen". Dice García Granda que estos días está recibiendo cantidad de mensajes de compañeros "que se alegran de este reconocimiento" y esto, apunta, "es lo que más me importa". "Una de mis mayores satisfacciones fue recibir el mensaje de mis estudiantes del grupo bilingüe del grado en Química haciéndome el honor de incorporarme a la orla de su promoción 2019-2022", remató.