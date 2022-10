La plataforma de comercio Amazon le ha costado, esta vez, un disgusto al Principado. Hasta el punto de que el Presidente regional, Adrián Barbón, tuvo que disculparse públicamente en el Parlamento asturiano y la Consejería de Educación ha tenido que emitir una instrucción expresa para recalcar que ningún colegio puede participar en operaciones comerciales como la que estaba en marcha.

El lío, en concreto, se generó con la campaña "Un clic para el cole", que promueve Amazon y que posibilita que se done a los centros educativos hasta un 2,5% de las compras efectuadas a través de la multinacional. A esa campaña ya se había sumado algún colegio, al menos el Lloréu de Gijón. Tras la queja de la Unión de Comerciantes del Principado, de la que se hizo eco en la Junta la portavoz de IU, Ángela Vallina, Barbón contestó con unas obligadas disculpas. "La Consejería de Educación ya remitió un comunicado a todos los directores indicándoles que esas prácticas carecen de sostén jurídico y que no debe sumarse ningún colegio. Lamento lo sucedido y no va a volver a suceder", dijo. Según Educación, la campaña podría considerarse una "operación comercial no permitida en la que los centros participantes realizan la difusión de una herramienta tecnológica y a cambio el centro recibe un ingreso, el llamado crédito virtual, que solo podría destinarse a la compra de suministros en la citada plataforma", una práctica "no amparada ni autorizada" por ellos.

En la misiva se indica que "participar en esta campaña con el fin de obtener ingresos para el funcionamiento del centro no tiene amparo legal alguno".

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo asturiano se ha mostrar "defensor del comercio de proximidad", pero ha asegurado que de nada sirve pensar que "los modos de comprar no han cambiado" y negar que la digitalización "es una realidad". La Unión de Comerciantes agradeció la rápida respuesta que "aporta tranquilidad al sector comercial asturiano"