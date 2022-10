El cine independiente protagonizará la sección oficial del FICX con 46 películas

La Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) –que se celebrará del 11 al 19 de noviembre– estará compuesta esta 60.ª edición por un total de 33 largometrajes y 13 cortometrajes, con una mirada especial al cine independiente e integrando diferentes generaciones, miradas y narrativas. "Retueyos", "Albar", "Tierres en Trance" y "Cortometrajes" son las acategorías que integran la Sección Oficial del festival y en las que cineastas independientes o emergentes y, además, grandes referentes del séptimo arte presentarán sus últimos trabajos: desde el alemán Werner Herzog hasta los asturianos Tito Montero o Ramón Lluís Bande.

Desde la organización del festival apuntan que más del 90 por ciento de los títulos que competirán en "Retueyos" y "Tierres en Trance" no tienen garantizada su posterior distribución en salas de cine o plataformas digitales en España. Es por ello que presentan su programación como "una oportunidad única para descubrir grandes películas y grandes cineastas".

Las cintas "Estertor", de Sofía Jallinsky y Basovih Marinaro, y "Misión a Marte", del cineasta vasco Amat Vallmajor del Pozo, tendrán en Gijón sus "premières" mundiales dentro de la sección "Retueyos".

También estrenará en España su nuevo trabajo –fuera de competición, como película de clausura del FICX– el cineasta Nicolas Pariser, con "Le parfum vert". Otros nombres como Jumana Manna, Alexandru Belc, Daniel Goldhaber, Cristina Grosan o Michael Morris también tendrán sus trabajos en "Retueyos".

Ya en la sección "Albar", se producirán varios estrenos de cineastas internacionales. Por un lado, el director argentino Mariano Llinás elige Gijón para el estreno mundial de "Clorindo Testa". Además, la alemana Isabelle Stever presentará "Grande Jeté" y el alemán Werner Herzog hará lo propio con "The Fire Within: Requiem for Katia and Maurice Krafft". Otros nombres como Abbas Fahdel, Ulrich Seidl o Denis Côté también tendrán sus trabajos en la sección.

Cinematografías de España, Portugal y América del Sur tendrán cabida en la sección "Tierres en Trance". Los directores Eloy Domínguez Serén y Samuel Moreno Álvarez estrenarán el documental "Al otro lado del mar"; y el asturiano Tito Montero hará lo propio con su obra "Hilos". También estarán presentes obras de cineastas como Pilar Álvarez, María Aparicio, Lorena Zilleruelo, Jonathan Perel o Theo Montoya. Fuera de competición, María Abenia estrenará "Circe". En "Cortometrajes", el asturiano Ramón Lluís Bande también estrenará su trabajo "Contracampos".