"Jesús fue el primer feminista"

Saca tiempo de donde no tiene Pilar Bobes para quedar con LA NUEVA ESPAÑA y hablar del Domund, del Domingo Mundial de las Misiones que este mismo 23 de octubre celebra la Iglesia Católica con el fin de recaudar fondos para mantener sus programas de ayuda por los rincones del planeta donde más lo necesitan. De eso sabe mucho Bobes, una religiosa hija de María Madre de la Iglesia nacida en Noreña hace años. Con 50 se hizo misionera y pasó por México, Colombia y Mozambique, su último destino hasta regresar a España hace aproximadamente un año. Está en Asturias para ayudar a la Delegación diocesana de Misiones, que dirige el cura Pedro Tardón, a promocionar y organizar el Domund.

–Convenza a los lectores de esta entrevista para que donen al Domund.

–Pues la verdad es que los misioneros nos vamos para allá gratuitamente a vivir y no nos preocupamos del dinero, porque nuestras congregaciones nos mantienen. Pero es muy importante dar porque a través de las obras misionales pontificias ese dinero nos llega para poder ayudar al pueblo. No es para nosotros, sino para emplearlo en la gente y sus necesidades. Ellos son los que hacen colegios, hospitales, centros de salud, incluso casas para profesores para que vayan a dar clase a sitios alejados. Porque a veces no quieren irse lejos, a lugares recónditos, apartados, muchas veces mal pagados.

–Pues aquí en Asturias se da el mismo problema en los pueblos de las alas, lejos del centro. Cuesta cubrir las plazas sanitarias o educativas.

–Es lo mismo, pero me temo que la situación allí es peor, está más justificado. Entonces les hacemos una casita digna, para que puedan vivir en las aldeas y enseñar.

–Cualquier donativo por pequeño que sea es clave.

–Pues claro. Si cada español diera un euro solo, sería tremendo (ríe).

–El Domund cumple 200 años. ¿Sirve su labor? Lo digo porque la sensación es que cada vez hay más pobreza y dos siglos después ahí siguen ustedes en lo mismo.

–Sí que sirve. Nosotros en Mozambique, en Sabie, la aldea donde residí, tenemos una "escolinha", un jardín de infancia. Cuando la abrimos, los niños se levantaban de dormir y se venían directos. Si alguno se había meado, no se lavaba. Entonces hubo que ir enseñando a las mamás a que tenían que asearlos antes. Aquí eso es fácil, abres el grifo y sale agua caliente. Allí no: hay que salir a buscarla, calentarla, todo es más complicado. Hablamos con ellas y al iniciar el siguiente curso hicimos una foto y ahí se ve que todos los niños estaban limpios. Quiero decir: cuando se trabaja, recoges frutos. Eso a todos los niveles. Lo que pasa es que hoy en día queremos resultados inmediatos, pero no los hay. Se progresa en todos los sentidos, pero de forma lenta: nivel religioso, nivel social, nivel económico... Todo merece la pena y se nota.

–Enseñar a pescar en vez de regalar el pez, que se dice.

–Por supuesto. Nosotros no damos dinero, no regalamos nada. A la escuela puede ir todo el mundo, pero hay que pagar un poquito, unos 2 ó 3 euros al cambio de aquí. Y el que no puede, ayuda con algún trabajo comunitario. Nada es gratis. Todo debe producir.

–Usted dice que añora aspectos de su vida en las misiones, pese a la miseria y necesidades que sufren.

–Es que allí la vida es muy simple. Te invitan a comer en una casa y es muy sencillo, algo que me gusta y a lo que me he acostumbrado. Aquí vas y es todo más complicado en la mesa, la vajilla, los horarios, la comida.... Me gusta su simplicidad. Son educados, por supuesto, a su manera.

–¿Crece la brecha entre esto y aquello?

–Sí. En África hay mucha riqueza, mucha materia prima, pero todo se lo llevan los países desarrollados: la madera, la arena... Al mismo tiempo estropean el medio ambiente.

–Quizás aspirar al fin de la pobreza y la desigualdad en el mundo es una utopía.

–Sí, por supuesto. Pero hay que seguir aspirando a la utopía. El Evangelio es una utopía y nosotros luchamos por ello: por un mundo más fraterno donde quepan todos, que no haya excluidos, saber perdonar de corazón, acoger al hermano, preocuparse del enfermo. Es lo que vino a hacer Jesús, a quitar el sufrimiento. Los hombres en cambio aumentamos el sufrimiento con normas y acciones que a veces sorprenden y son contra nosotros mismos. Contra esto hay que luchar, poner al hombre y a la mujer en primer lugar, antes que las leyes. Eso ya lo hizo Jesús. Y por hablar de la mujer, entonces ya tenían voz. Hay muchos ejemplos en el Evangelio: María y su forma de hablar con el Ángel; muchas mujeres seguían a Jesús y tenían su protagonismo. Entonces ya pasó esto, hace más de dos mil años. Jesús fue el primer feminista.

–Hablar de derechos de las mujeres en países pobres parece complicado.

–Desgraciadamente y aunque sea fuerte hay que decirlo: la mujer allí es para tener hijos y para trabajar. Buscar la leña, el agua... Algunas hasta le llevan el abrigo.

–¿Y no se sorprenden cuando llegan mujeres como usted, solas, libres e independientes, con su trabajo, lejos de su familia y país?

–Sí, claro. Ellos se sorprenden y hasta se asustan. Lo explican con que somos "blancas", somos otra cosa, les dicen a ellas y a nosotras.

–¿Sintió miedo o pasó peligro en alguno de sus destinos?

–No. Siempre hay cosas, pero he estado muy tranquila. Entre ellos es cierto que se toman la justicia por su mano.

–¿Hay relevo en las misiones? ¿Ve a los jóvenes dispuestos e implicados en la tarea evangelizadora?

–Siento que a veces el joven no piensa mucho en el otro, esta es una sociedad muy egocéntrica. Hay que hacerles ver que cuando ayudas al otro de verdad eso es un regalo para uno mismo. Y se puede hacer seas o no creyente. Yo, por ejemplo, sigo a Jesús, porque su figura me cautivó y quiero hacer lo que él hizo. Veo a los jóvenes perdidos, sin una meta en la vida, sin saber a dónde ir. Hay que enseñarles a encontrarla y que vean que es enriquecedor ayudar al otro.

–¿Tiene planes de volver a Mozambique? ¿Quiere?

–De momento, no creo. Estoy en Madrid de voluntariado, con emigrantes. Y sí, me gustaría regresar.