"Del cerebro ignoramos mucho más de lo que sabemos"

La neuropsicóloga Gabriela Galindo acompaña a su marido Eduardo Matos Montezuma durante su estancia en Asturias. Dirige el Centro de Neurorehabilitación "Ángeles" en México.

–Una neuropsicóloga y un arqueólogo bajo el mismo techo...

–Nos llevamos muy bien. Soy mujer de ciencia y de clínica porque me dedico a la rehabilitación de pacientes con daño neurológico, cerebral o medular. Y Eduardo es de la ciencia social. Somos muy complementarios. Una relación muy enriquecedora. Me divierte y me relaja todo lo que él hace. En casa se habla de arqueología, historia, filosofía, letras, cine... Más que de ciencias, en realidad. ¿La lista de la compra? La hago yo, la verdad. Todavía soy de esas mujeres que se dedican a la casa y llevan el mando del hogar. No soy para nada una mujer feminista, creo en la libertad de pensamiento y que las mujeres debemos tener nuestro propio proyecto de vida pero también estoy convencida de que somos el pie de un hogar. Hombres y mujeres no somos iguales. Al contrario, somos muy diferentes y complementarios.

–Neuropsicología. ¿Qué es?

–El estudio del comportamiento partiendo de la base de que hay un cerebro, un sistema nervioso que controla nuestra forma de pensar, sentir, hablar, percibir, planear, organizar... El comportamiento tiene en primera instancia una base biológica que lo controla y el cerebro se va programando a través de toda la experiencia psicosocial. El cerebro es el disco duro y toda la experiencia acumulada y el aprendizaje forma parte del software.

–Por su centro pasarán muchos casos dolorosos...

–Nuestra prioridad es procurar la mejor calidad de vida posible para los pacientes y para sus familiares, que juegan un papel fundamental como principal red de apoyo psicosocial. Tristemente, el paciente neurológico no se cura porque una vez pasado el momento crítico ya no es un enfermo, lo que queda es una condición de vida distinta. Lo que nos toca hacer a nosotros es tratar de que tenga los mayores recursos posibles en la rehabilitación y en el entorno. Hay casos que pueden volver a una vida normal, los menos, pero muchos otros van quedando con sus limitaciones, y la familia juega un papel decisivo.

–Los milagros no existen...

–Así es. El cerebro es el órgano más complejo, el único que no podemos ver y tocar estando vivo, formado por unas células que al morir no hay forma de recuperarlas. No hay nada en la ciencia a día de hoy que nos diga cómo se puede revivir las células o reconectarlas. Sólo sabemos que hay que dar rehabilitación, terapias de estimulación para tratar de recuperar o sustituir al máximo las funciones.

–Un misterio infinito...

–Es tan complejo que ignoramos mucho más de lo que sabemos a pesar de que las neurociencias han tenido un avance maravilloso gracias a la tecnología. No hay nada que nos permita ver el cerebro vivo a nivel microscópico, cómo se produce ese intercambio neuroquímico que nos da la posibilidad de conversar ahorita.

–¿Veremos cosas asombrosas gracias a esas tecnologías?

–Lo que hoy es ciencia ficción mañana puede ser una realidad. Muchas de las cosas que vivimos hoy fueron ciencia ficción hace décadas. Hay dispositivos que ya se usan para aliviar algunos síntomas, como el Parkinson o la epilepsia. Se insertan en zonas de cerebro específicas. Vamos avanzando.

–¿El cerebro cambiará?

–Creo que sí. La influencia psicosocial como programador del cerebro ha venido a crear grandes revoluciones, incluso en su arquitectura. Hoy sabemos que cuanto más aprendizaje hay, mayor conectividad nerviosa se produce. Antes se pensaba que la plasticidad del cerebro terminaba en etapas más tempranas del desarrollo de lo que sabemos que termina hoy. Hay zonas que siguen evolucionando a partir de la tercera, cuarta o quinta década de la vida. Y cuanta más estimulación tengamos, mayor posibilidad de conectividad nerviosa y mayor plasticidad. Es muy interesante cómo el impacto del aprendizaje crea una organización funcional diferente. Hay una teoría maravillosa: el cerebro humano se va estructurando en función de su actividad social. Un niño pequeñito hoy ya es capaz de reconocer y conocer un medio de comunicación y es capaz de manejar una computadora. Esos esquemas de conocimiento no existían cuando nosotros éramos pequeños.

–¿Por qué recurrir a un neuropsicólogo y no a un neurólogo?

–Los neuropsicólogos hacemos una evaluación de una rehabilitación complementaria al neurólogo, que estudia mucho menos el proceso normal y luego el deterioro, y que tiene como herramienta de tratamiento básicamente la farmacología. Nosotros nos centramos más en las terapias para la rehabilitación. Trabajamos de la mano.

–¿La pandemia dejará secuelas duras?

–Es muy reciente aún y se están estudiando trastornos afectivos asociados: depresión, ansiedad... Aún no tenemos estudios fiables pero el impacto real es multifactorial. No es decir "se encerró y se deprimió". Los casos de niños con necesidades especiales, por ejemplo, fueron muy difíciles de manejar. Cómo hago, me preguntaban las mamás. Pues no sé, les respondía. Es que no hay antecedentes, no hay suficiente literatura científica. Y yo prefiero decir ‘no sé’ a inventar algo.