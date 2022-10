La gerente de la Orquesta Sinfónica del Principado (OSPA), Ana Mateo, compareció ayer a petición de Podemos y PP ante la Comisión de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado, para dar cuenta de la actual situación de la orquesta. La intervención de Mateo despejó algunas dudas sobre el volumen de abonados que tiene actualmente la orquesta (la gerente los cifró en alrededor de 800, con más de 500 en Oviedo y unos 200 en Gijón) y sobre la configuración de la plantilla (reconoció varias sentencias recientes que obligan a la orquesta a hacer indefinidos a varios de sus músicos).

Durante su intervención, Ana Mateo aseguró: "O nos vestíamos o tocábamos". La gerente respondía así a una pregunta de la diputada del PP Gloria García relativa a una sentencia que la orquesta tuvo que asumir por no renovar el frac a sus músicos. Ana Mateo explicó que se trataba de un gasto de 800 euros por músico, en ese momento 82. "Si lo multiplica, le sale una cantidad bastante elevada", aseguró Mateo. Esa cantidad global serían más de 65.600 euros. El año en el que ambas situaron la sentencia fue 2019, cuando la OSPA tenía 5,5 millones de euros de presupuesto, aunque la cantidad presupuestada para los trajes se limitaba a 12.000 euros.

La explicación de Ana Mateo en este punto no convenció a los grupos, excepción hecha del PSOE y de IU (cuyo representante no se encontraba en la sala) que coincidieron en mostrar su "preocupación" por la elevada "litigiosidad" de la OSPA y por una "pérdida de estatus" que se traduce en circunstancias como el descenso de abonados (reconocido por Mateo) o la dilatada ausencia de la orquesta del programa del Auditorio Nacional (Mateo no supo precisar cuándo fue la última vez que la OSPA actuó allí).