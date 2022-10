En busca del parentesco de los 13 del Sidrón

La revista «Nature» publicaba hace unos días el primer retrato de una familia de neandertales que habitaron hace unos 54.000 años en las tierras que ahora conocemos como Siberia. Un estudio con unas certezas respecto a la vida en comunidad y el desempeño de estos homínidos que, según sus lectores, muestra un retrato inédito de las vidas de los neandertales. Un retrato en algunos casos esperado ya que algunas de esas certezas obtenidas no difieren mucho de las que ya apuntaban, en su momento, las investigaciones generadas en Asturias sobre los 13 individuos encontrados en El Sidrón.

«Al margen de los fundamentos metodológicos, que son mucho más sofisticados y avanzados en el artículo de Siberia, de eso no hay ninguna duda, hay varias conclusiones principales que ya propusimos nosotros con el estudio de El Sidrón», ratifica Antonio Rosas, paleoantropólogo del CSIC, que lleva décadas mirando en profundidad a los 13 del Sidrón.

El recién conocido estudio, liderado por investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig (Alemania), que dirige Svante Pääbo (premio Nobel de Medicina de este año y anteriormente, en 2018, «Princesa de Asturias» de Investigación, que estuvo también estudiando los restos de Piloña), presenta un análisis genético de 13 individuos neandertales cuyos restos fueron hallados en dos cuevas del sur de Siberia (el yacimiento de Cha-gyrskaya y el de Okladnikov). Y añade, a las conocidas hasta ahora, más de una decena de retratos genéticos para comprender la vida y evolución de estos homínidos.

Según explican los responsables de la investigación, es uno de los conjuntos más grandes de fósiles neandertales jamás hallados hasta la fecha y la primera vez que se analizan individuos de esta especie con una relación de parentesco entre sí.

Según lo estudiado, esta familia neandertal estaba compuesta por siete hombres y seis mujeres, de los cuales había ocho adultos y cinco niños. Entre ellos había un padre y su hija adolescente y al menos dos parientes de segundo grado: un niño y una mujer adulta con la que compartía el 25% de sus genes, por lo que se cree que podría haber sido su prima, su tía o su abuela. El análisis de una variante genética conocida como heteroplasmia, que solo persiste en un pequeño número de generaciones, sugiere que estos individuos debían de haber vivido al mismo tiempo. Es decir, no solo eran familiares sino que también eran coetáneos.

También se confirmaría la creencia de que los neandertales vivían en pequeñas comunidades (entre 10 y 30 individuos por grupo) interconectadas con otras comunidades cercanas. Y se describe una diversidad genética sorprendentemente baja entre los miembros de esta familia. «Es mucho más bajo que lo registrado en cualquier otra comunidad humana antigua o actual. De hecho, es más parecido a lo que ocurre entre animales al borde de la extinción», apunta el estudio.

Asturias se adelantó

De todo eso el Sidrón ya había trazado sus propias líneas. Se sabía que «el Sidrón es un grupo con lazos genéticos (el concepto de familia tiene mucha carga cultural); también que son grupos de pequeño tamaño y baja variación genética y que son las mujeres las que cambian de grupo, lo que se llama patrilocalidad», añade Antonio Rosas. El estudio de Siberia sí que ha provocado una punzada de envidia en España. Como explica el científico del CSIC, lo más novedoso y que podría ayudar en alguna reorientación del estudio de los restos de Piloña está en «tratar de esclarecer en El Sidrón los vínculos genéticos directos entre los 13 individuos. Eso sería muy deseable. Nosotros en el 2011 propusimos relaciones entre los individuos, pero no pudimos demostrarlas. En el artículo de Siberia sí lo demuestran» y eso hace su investigación de tanto impacto.

Pero nada se da por perdido porque los estudios sobre los neandertales no tienen caducidad. «Una vez me dijo una amigo: “los neandertales nunca pasan de moda, ¿no?’. Llevamos décadas publicando sobre neandertales, esto no es una consecuencia de que ahora Svante Pääbo tenga un Nobel. Quizá sea, en cierto modo, al revés: algunos redescrubren este interés al calor del Nobel», remata Antonio Rosas.