Rosalía y Rauw Alejandro son una de las parejas del momento. Desde que ambos hicieron oficial su relación, no han dejado de compartir a través de las redes los detalles que se hacen el uno al otro y los momentos que viven juntos. La pareja se deja ver junta en multitud de ocasiones, como ha ocurrido durante la gira del “Motomami World Tour”, en la que Rauw ha estado presente mayoritariamente. Aun así, siguen dejando lugar a las sorpresas, ya que en uno de los últimos conciertos el cantante puertorriqueño sorprendió a la catalana apareciendo en el escenario sin que ella se lo esperara.

Ahora, ambos se encuentran en Estados Unidos por motivos laborales, aunque celebraron Halloween juntos. Rosalía ha compartido a través de su cuenta de Tik tok un vídeo donde mostraba la que había sido su inspiración para su disfraz de este año. Rauw Alejandro, por su parte, subió unas fotos a su cuenta de Instagram donde salía con un traje azul de la famosa serie “Power Rangers”. Sin embargo, más tarde en las historias mostró que su elección para la fiesta a la que acudió con Rosalía fue distinta. Ambos decidieron hacer homenaje a la serie de anime “Evangelion”, vistiéndose de dos personajes llamados Asuka y Shinji.

La confesión de Rosalía sobre su pasado

Hace unas semanas Rosalía lanzó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que pedía a sus seguidores que mandaran preguntas para que pudiera contestarlas: “Hola. Hoy estoy alegre y disfrutona, así que si quieres preguntarme algo es posible que te responda”. Con un lenguaje muy cercano, la motomami contestó a las dudas de sus seguidores: canción favorita del momento, personaje favorito de "Aquí No Hay Quien Viva", colaboraciones en mente, y un largo etcétera, ya que la artista no escatimó en respuestas. Uno de los usuarios que tuvo la suerte de que Rosalía le leyera lanzó una pregunta con respecto a unas fotos que le había tomado durante un espectáculo: “¿Te gustan estas fotitos que te tomé cuando viniste por primera vez a México?”. “La foto si el outfit no. Esconde esto que aún no sé cómo salí así vestida, policía de la moda lléveme ya”, contestó la catalana.