Entre los muchos premios que ha recibido Olvido García Valdés (Santianes de Pravia, 1950) está, el pasado mes de junio, el "Reina Sofía" de Poesía Iberoamericana. Anteriormente, en 2021, ganó el Premio Iberoamericano de Poesía "Pablo Neruda". Si a eso se añaden el Premio de las Letras de Asturias en 2016 y el Premio Nacional de Poesía 2007 poco más hay que decir. García Valdés es una de las voces indispensables de la poética contemporánea en español, pero también una lúcida ensayista, traductora y, hasta su jubilación, catedrática de Lengua Castellana y Literatura. Dirigió el Instituto Cervantes de Toulouse y fue directora General del Libro y Fomento de la Lectura. Vive en Toledo y desde allí viajará a Oviedo para el fallo del XXI edición del premio "Emilio Alarcos" de poesía, que promueve la Consejería de Cultura y cuyo fallo se hará público mañana.

–¿Para qué sirve la poesía?

– Hay un viejo dicho que me sigue gustando: "La poesía solo es útil para la economía interior de quien la escribe". A lo que habría que añadir: "Y de quien la lee".

–¿Podemos aprender algo de la poesía?

–Por suerte, en la vida aprendemos constantemente –y cuando se pierde la sensación de aprender, seguramente uno está medio muerto–. Y con la poesía aprendemos la vida. Un poema nos habla de un instante, o de lo que estuvo y ya no está, o de la desdicha o de la hermosura extraordinaria del mundo... ¿Dónde encontramos eso, si no es ahí?

–¿La inteligencia artificial podrá escribir poesía?

–Hay ya experiencias en esa dirección, y los resultados a veces son brillantes e ingeniosos, según quién y con qué alimente a la máquina; pero no sé si son poesía...

–¿Tenemos capacidad de disfrutar de la poesía en tiempos tan acelerados como los actuales?

–Precisamente por la aceleración de este tiempo, si tenemos el hábito de leer, disfrutamos mucho más la poesía. No sé si la palabra es "disfrutar". Un poema nos habla a cada uno por dentro de un modo en que nadie más lo hace. Es una compañía que trae verdad y calma, o inquietud, pero que hace que nos reencontremos con lo que en realidad somos.

–Su poesía, ¿con qué está comprometida?

– Con mi vida.

–¿Cuáles son sus poetas de cabecera?

–Creo que van cambiando a lo largo de la vida, según uno mismo va cambiando. Pero hay nombres que permanecen, claro, y no solo de poetas. Garcilaso, Fray Luis o Juan de la Cruz, Emily Dickinson, Rosalía de Castro o César Vallejo son presencias muy fuertes, muy resistentes; o, por venir más acá, Clarice Lispector, Jaime Sáenz, Herta Müller, Lorenzo García Vega... Cada uno de estos nombres sería en sí mismo una conversación.

–Premios como el "Emilio Alarcos" de poesía, ¿cuál es su valor? ¿qué repercusión tienen en los autores y en su obra?

–Los premios que conllevan la publicación de la obra en una editorial bien distribuida, como el premio "Emilio Alarcos" de poesía, son importantes porque ofrecen la posibilidad de que se conozca un libro que, de otro modo, permanecería inédito en una carpeta. Yo me presenté a premios cuando no tenía dónde publicar. Así apareció "Exposición", que en 1990 fue accésit del premio "Esquío", y "Ella, los pájaros", que en 1994 recibió el premio "Leonor" de la Diputación de Soria. Cuando hubo editores que se interesaron por mis poemas –Ave del Paraíso, Tusquets, Galaxia Gutenberg–, dejé de presentarme a premios: los que he recibido después suponen un reconocimiento al que uno no se presenta.

–¿Usted cómo se toma los premios?

–Al principio con una fuerte sensación de irrealidad; después, con mucha ilusión y gratitud.