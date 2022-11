El poema y el arte se fusionan en el Museo Evaristo Valle

"Tres tigres por un trigal" es una de las microexposiciones sobre mesa que se pueden ver en el Museo Evaristo Valle de Gijón, hasta principios de diciembre. Se trata de una composición de diez ilustraciones a cargo de la pintora Josefina Junco, que ponen imagen y color al poema infantil de Francisco Álvarez Velasco que da nombre a la exposición.

El volumen –editado por Impronta en asturiano y castellano– vio la luz en 2018 y ya fue expuesto en la Galería Cornión. Ahora, años más tarde, el Museo Evaristo Valle es el espacio en el que ambos artistas vuelven a poner en valor su obra colaborativa. "Cada vez está más de moda acompañar los textos con imágenes, para que no queden tan secos", comenta Francisco Álvarez Velasco, en compañía de Josefina Junco. Y es que los dos artistas ya coincidieron en su etapa como docentes de Lengua y Literatura, en los institutos gijoneses de Jovellanos y Doña Jimena, respectivamente. "Visitando mis exposiciones se dio cuenta de que su tipo de poemas encajaba con mi estilo artístico", señala la pintora.

En la muestra se pueden apreciar las diez ilustraciones originales al lado del libro. Están confeccionadas –durante dos meses– en óleos sobre papel de algodón hecho a mano. Donadas todas ellas de forma reciente por su creadora al Museo Evaristo Valle. "Francisco me dio un sentido de libertad absoluto para elegir las imágenes que para mí fue fundamental. Su poesía me transmite mucho y me parece muy valiosa", comenta Josefina Junco, quien pone de manifiesto la necesidad de que los versos generen emociones para poder llevar a cabo una creación artística como la que ella realizó. "La naturaleza juega un papel fundamental y para mí es muy importante. Resultó un trabajo altamente gratiticante", reconoce la pintora.

Ambos artistas dejan la puerta abierta a más colaboraciones, ya que ven con buenos ojos el tándem entre la creación pictórica y literaria, a su juicio, cada vez más demandada en las redes sociales.