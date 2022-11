"La poesía es uno de los pocos refugios no mercantilizados que nos quedan"

El Premio Nacional de Poesía 2022, que le ha sido concedido a "Un número finito de veranos", jalona la trayectoria de Aurora Luque Ortiz (Almería, 1962). A lo largo de ella ha ido dejando una veintena de poemarios, alimentados por la tradición clásica a la que la escritora nunca pierde de vista, y ha recogido una retahíla de premios, como el Loewe en 2019. Aurora Luque forma parte del jurado del XXI Premio "Emilio Alarcos" de poesía, cuyo fallo se hará público esta tarde en Oviedo, a las 19.00 horas en el Palacio de Toreno (plaza Porlier, 9), en un acto en el que el ganador de la anterior edición, el madrileño Santiago Alfonso López Navia, presentará su libro "25-33" y que incluye un recital poético a cargo de Luis Alberto de Cuenca, José Luis García Martín, Josefina Martínez, Olvido García Valdés y la propia Aurora Luque. El premio "Emilio Alarcos", dotado con 6.000 euros y la edición del libro, está promovido por promovido por la Consejería de Cultura del Principado.

–¿Un Premio Nacional de Poesía le cambia la vida a un poeta?

–Le llena la jornada de entrevistas, al menos las primeras semanas. Un premio es un foco encendido puntualmente sobre un libro que ya existía y que tendrá una vida posterior, cuando esa luz se apague. El premio propicia encuentros con lectores y con periodistas que de otra manera no se producirían. Me siento agradecida. Pero en lo esencial, la vida no cambia nada: escribir, leer, conversar con amigos… Los encuentros con seres queridos y únicos: eso es lo que vale la pena reservar en el recuerdo, como digo en los versos de un poema del libro premiado: "Que el ferry de Caronte me permita / facturar esta bolsa de memorias".

–En poesía, ¿siempre hay que volver a los clásicos?

–No sé qué quiere decir "volver"; yo nunca me fui de ellos, nunca me separé de sus versos. Como ya he dicho en otra ocasión, la poesía es una viejísima antepasada que no se muere nunca. Mi compañera de viaje.

–¿La poesía siempre es belleza?

–Sí, pero los caminos hacia la belleza son infinitos. De hecho, se sigue escribiendo porque se descubren caminos inexplorados hacia ella, insospechados, difíciles, escarpados y hasta escabrosos.

–¿Y placer? ¿No se sufre escribiendo?

–Se sufre releyendo los propios poemas, corrigiéndolos, cerrándolos antes de entregarlos a una editorial. El primer momento es gozoso siempre, aunque nazca, paradójicamente, de un dolor insoportable.

–¿Tiene sentido leer poesía en tiempos de Twitter?

–No tengo Twitter. Sí me enredo por otras redes, por Facebook por ejemplo, que para mí es como una especie de agenda informal, un suplemento laxo de un macroperiódico cultural. La poesía es más necesaria que nunca. Es uno de los pocos refugios no mercantilizados que nos quedan: enseña que el lenguaje no tiene por qué estar en venta. Un poema no se compra, no se vende, no se canjea, no acepta precios de mercado, no se envasa, ninguna empresa lo puede privatizar. La poesía no se gasta nunca: no se consume (en los dos sentidos del verbo). Y me ha enseñado que la vida no se gasta como el dinero. La vida puede estar a la vez gastada y renovándose. Para entender estos misterios necesitamos la amistad y la poesía.

–¿Cómo se adquiere el gusto por la poesía? ¿Se puede educar para ello?

–Por supuesto. Se educa leyendo con respeto a los y las grandes poetas. El conocimiento lleva a la admiración y a la pasión. Se insulta a la inteligencia de los adolescentes cuando en la escuela no se les obliga amablemente a acercarse a las coplas de Manrique, al olmo de Machado, a las golondrinas de Bécquer, a las moradas de santa Teresa, a la noche oscura de San Juan, a la Argónida de Caballero Bonald, al mar de Sophia de Mello, a la locura de Pizarnik, a la Grecia de Hölderlin, al polvo de Quevedo... No enseñar todo eso es estafarles.

–¿Poetas o poetisas?

–Poetas es el uso del día a día. Pero sería muy útil lavar y reciclar poetisas: lavar el término de la carga de rechazo que le echaron encima poetas misóginos como vuestro paisano Campoamor y tantos otros del siglo XIX. Los griegos y romanos, en cambio, usaban poetisa (poietria y poetria) sin ese desprecio y sin esa voluntad de ridiculización de la mujer que escribe que exhibieron tantos doctos varones españoles.

–¿Hay una poesía femenina? ¿Feminista? ¿La poesía tiene género?

–La poesía está hecha de lenguaje; el lenguaje absorbe el presente en el que se hace y dice. Por supuesto que entran en ella las problemáticas que atañen a la palabra: la insuficiencia del "universal masculino", por ejemplo; o las maneras de nombrar el cuerpo; o la construcción de la experiencia del amor. Por supuesto que el feminismo, que no es otra cosa que la aceptación de la igualdad, entra en la poesía. Y es una suerte vivir en este siglo: las experiencias, los discursos, los mundos que ha abierto el feminismo producen riqueza literaria. Pero siempre queda alguno que echa de menos los tiempos de Campoamor.

–En términos editoriales, ¿existe brecha de género en la poesía?

–Creo que hoy, en España, no.

–¿Qué está leyendo usted ahora? ¿Y cuáles son sus poetas de cabecera?

–Apenas puedo leer. ¡Tengo muchas entrevistas que contestar, y no quiero repetirme en todas las respuestas! Anoche, estrictamente en mi cabecera, en mi mesita de noche, estaban "I poeti del canone lirico nella Grecia antica" y un montón de libros de poetas jóvenes que reviso para proponer como jurado del premio Ojo Crítico de RNE.