“Es un gran honor. Y una felicidad enorme". El ilustrador argentino Juan Gregorio Hauciartz era ayer un hombre feliz. "El otro visitante" ganó el primer concurso de cómic y novela gráfica convocada por la asociación Amigos del Museo Bellas Artes de Asturias, con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA. "El Museo", afirma, "da para muchas más historias, y que sea gratuito hoy en día es impresionante. Y cómo lo conservan. No salgo de mi asombro".

Nacido en la localidad de Lincoln (Buenos Aires) en 1992, el artista vive desde mediados de 2021 en Asturias: "Mis padres tienen una casa en Allande. Yo resido ahora mismo en Oviedo. Mi abuelo es español. Conocí España del 2009. Madrid, algo de Barcelona y Asturias. Quedé maravillado. Estoy acá por un tiempo. Luego no sé a dónde iré a parar".

No conocía el Museo de Bellas Artes y "la primera vez que fui quedé impresionado con la cantidad de obras que hay. Tiene muchísima historia. Es alucinante. Era bastante fanático del Greco, pensé que solo estaba el ‘San Juan Evangelista’, y cuando me hablaron de ‘El Apostolado’ y lo vi, no me lo podía creer. Impresionante".

Cuando se enteró del concurso fue a visitar el Museo "más veces. Apareció esa idea de una visita en busca del Greco. Hacía falta otro personaje que cerrara la historia y surgió la idea de ese visitante que termina siendo ayudante un ayudante en el taller del Greco, que explica algunas cosas. Se me ocurrió hacerlo como si fuera un monje que va explicando lo que fui investigando. Quería que fuera algo misterioso sin llevarlo al terror".

El cómic ha sido "un desafío. Hace diez años había publicado algunas cosas en la Argentina en una revista mensual, ‘Limbo’, que se publicaba en los quioscos en la ciudad de La Plata con guión de un amigo. Era una estética similar a la que presenté para el concurso. Blanco y negro, a mano, tinta china".

Hay quien cuestiona el cómic basado en fotografía, pero a Hauciartz le parece "un recurso básico, siempre que la fotografía sea una base para después poner tu impronta. Puede servir para ciertas viñetas que contribuyan al relato".

Fue "más lector de comics de lo que soy, no un friki pero sí habitual y variado. El manga nunca me gustó. Alberto Breccia y su hijo me parecen increíbles. Hay una tradición de cómics en Argentina geniales".

Su madre, profesora de Artes Plásticas, "tiene una biblioteca importante gracias a la cual conocí al Greco. En 2009 estuvimos un mes viajando por Europa, visitando catedrales sobre todo. Y museos. Una peregrinación religiosa. Quedé alucinado. Con 17 años me impactó. Mis padres hicieron el Camino de Santiago y quedaron maravillados. Sobre todo con Oviedo. Y emprendieron un proyecto con la casa".

No terminó la carrera de Bellas Artes. "No era la enseñanza que yo buscaba. Quería algo más tradicional y en la facultad está orientada hacia la parafernalia teórica. Yo quería aprender el oficio de pintor. Más artesano".

Vivir del arte cuesta: "Es posible, pero uno tiene que darse por completo, lo que no es habitual. El mundo apunta hacia otro lado. En La Plata estuve trabajando en cosas ajenas al arte y dedicaba mi tiempo libre a pintar. Estuve en un asilo de ancianos durante el covid, una experiencia de las que marcan profundamente. Fue terrible. Hay cosas que me van a quedar toda la vida".

El circuito del arte, señala, "premia demasiado el estilo contemporáneo, conceptual. Si te tienen que explicar una obra, carece de sentido. Prefiero trabajar en un arte que lo pueda entender cualquier persona. Si no lo entiende mi abuela, no me interesa. Quiero que esté al alcance de todos".

Las redes sociales son "un arma de doble filo. Puedes tener un aplauso en ellas pero luego si haces una exposición no va a ir toda la gente que te elogia, no sabes al final si lo hacen por aprecio a la persona o realmente les gusta lo que hace uno. Hay que estar presente en las redes para dar a conocer lo que estás haciendo, pero sin darme mucha importancia a lo que por ahí pase".

"Antes no tenía confianza en mí mismo. Ahora sé que hay que ser un poco porfiado. Todas las experiencias cuentan, incluidos los desengaños. Le doy sentido a la vida haciendo lo que me gusta. No me sale fácil, trabajo bastante para que me salga algo decente. Uno cuando termina algo se siente vacío, y no debes dejarte dominar por ese sentimiento. Hay que mantenerse activo. Siempre".

"Azul" y "La visita" acercan "la magia" del arte y reflejan "el tesoro" que es el Museo

El jurado distinguió con un accésit el trabajo de un avilesino, Moisés Carretero Benéitez, y una gijonesa, María Aurora Palomo Llavona, por su trabajo "Azul". Y la ovetense Andrea Díaz Moreno se llevó una mención honorífica por "La visita". Carretero, "Moses Ock" en el mundillo artístico, nació en Avilés en 1990, y estudió Diseño Gráfico "aunque soy sobre todo dibujante e ilustrador". Aurora Palomo Llavona, nacida en Gijón en 1992, estudió Derecho, "pero me dedico a la monitorización de sistemas informáticos y llevo escribiendo cuentos e historias desde que puedo sostener un lápiz". El Museo, coinciden, "es especial porque forma parte de nuestra propia historia, es un importante refugio que nos da acceso tanto a obras internacionales como a lo mejor del patrimonio artístico asturiano. Realmente conectamos mucho a través del museo recorriendo sus obras, al igual que en ‘Azul’ nos acercamos a través del arte". Su obra es "una historia que nace de una gran conexión entre nosotros, surgida de una visita al Museo y del humor, los sentimientos y las sensaciones que íbamos recibiendo y modelando. Queremos reflejar y acercar a quien nos lea la magia que puede fluir del arte y de ciertas personas". Andrea Díaz (Oviedo, 1984) combina su trabajo de dibujante e ilustradora infantil- juvenil "con mi trabajo de dependienta en una de las tiendas más antiguas de Oviedo, ‘Sabiniano Clemente’, en la calle Mon". En "La visita" propone "otra manera de conocer el museo de Bellas Artes, a través de la visión de Carlos II. Un personaje histórico que considero muy interesante e injustamente tratado, y del que podemos encontrar en el Museo uno de los estupendos retratos que realizó de él Carreño de Miranda". La pinacoteca "es un auténtico tesoro, una joya en Asturias. El Apostolado del Greco es una maravilla. Recomiendo que todo el que pueda lo visite".