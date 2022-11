Desnudando a "Don Giovanni": los secretos de vestuario de la nueva ópera de Oviedo

Betitxe Saitua habla claro sobre el enfoque del "Don Giovanni" de Mozart que se estrena el próximo 13 de noviembre (19.00 horas) en el teatro Campoamor, una producción de nuevo cuño de la Ópera de Oviedo. "Se trata de desmitificar a Don Giovanni, de romper con ese mito de ‘gran conquistador’, porque en realidad es el gran villano de esta historia", afirma Saitua, diseñadora de vestuario, que junto a Marta Eguilior, directora de escena y responsable del diseño de la escenografía, han creado una visión de la ópera de Mozart que promete ser rompedora y, por momentos, "descarnada".

El director general y artístico de la Ópera de Oviedo, Celestino Varela, avanzó al presentar la temporada que pretendían ofrecer una visión en clave femenina del mito del galán latino, con una producción en la que las mujeres llevasen el peso en la música y en la escena. Cumplió a rajatabla: además de la participación de Eguilior y Saitua, en el foso estará Elena Mitrevska, dirigiendo a la orquesta Oviedo Filarmonía. El resultado, avanza Saitua, no va a dejar a nadie indiferente. "Colocamos a Don Giovanni ante el espejo, y mostramos la realidad de su figura. En su nómina de ‘conquistas’ figuran más de 2.000 mujeres, y en el siglo XVIII, cuando las mujeres no tenían sexo antes del matrimonio, eso no era posible si no forzaba a muchas de ellas, si no las violaba. Lo dice en el propio libreto de la ópera, cuando Leporello afea a Don Giovanni que, después de matar al padre de una mujer, la forzó", reflexiona Saitua.

Esa visión de Don Giovanni como un abusador, incluso un violador en serie, se refleja en un vestuario agresivo, "con un punto cañero", explica Saitua, que parte de la estética del siglo XVIII integrando elementos contemporáneos "que pueden llegar a estar vinculados a la estética sado". Además, se incorpora un uso específico y particular del color, con la incorporación, asociada a Don Giovanni, de los tonos azul Klein. El personaje central, explica Saitua, lo lleva de fábrica, en el pelo, y lo irá transmitiendo al resto del reparto y la escena: "Marta (Eguilior) tenía muy claro, prácticamente desde el principio, incorporarlo a la escenografía, y lo usamos como un color propio de Don Giovanni. Él tiene el cabello azul y todas las víctimas que se cruzan con él en la ópera se verán salpicadas por este azul: las mujeres, pero también otros como su ayudante Leporello".

En esta desmitificación de Don Giovanni, Betitxe Saitua llega a desvestirlo, con una chaqueta que deja al descubierto el pecho y la espalda del galán. No es la única reinterpretación rompedora de un personaje desde el vestuario: a doña Elvira, para hacer patente su embarazo, la engalana con un traje largo que deja al descubierto, con un singular enrejado, su abultado vientre.

La radicalidad de la propuesta ha sorprendido incluso a los propios intérpretes. "Están alucinando", reconoce Saitua, "pero también muy implicados, porque al final son conscientes de que puedes ver a ‘Don Giovanni’ muchas veces, pero esto es una relectura a todos los niveles: es un claro mensaje feminista contra la violencia contra las mujeres".