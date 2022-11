Día Internacional contra el Acoso Escolar: uno de cada cinco niños admite haber sufrido bullying, según un estudio

Insultos, burlas, agresiones y acoso psicológico. No solo en el espacio físico –el colegio o el instituto–, también en el digital. Los móviles, las apps, los servicios de mensajería y las redes sociales elevan a la enésima potencia la pesadilla del bullying. La plaga es de tal calibre que el 15% de los estudiantes de toda España de 5 a 18 años afirman que han sufrido burlas en las redes, según el último informe de la plataforma Educar es Todo y la marca Totto con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar, que se celebra hoy, primer jueves de noviembre.

El estudio destaca que uno de cada cinco niños admite que ha sufrido bullying en su centro educativo. El 10% especifica que su infierno se debió al ciberbullying, que duele más si cabe que el presencial. Según la Fundación ANAR, el 24,4% reconoce que "ha podido participar sin darse cuenta en una acto de bullying o ciberbullying". Una pista para los progenitores: si sus hijos no quieren ir al colegio, contestan mal, están apáticos o rehuyen del móvil, quizá sufran alguna humillación digital.

La estrella del ciberbullying es el móvil. Ocho de cada diez padres y madres reconocen que los teléfonos –y los contenidos violentos no apropiados que se ven en las pantallas– potencian el acoso escolar. Sin embargo, tres de cada diez no están pendientes de lo que sus vástagos ven en las pantallas. El 40% no tiene control parental y el 64% admite que sus hijos van al centro educativo con móvil.

El tiempo que pasan los menores delante del smartphone es alarmante: más de seis horas diarias entre semana y casi nueve el fin de semana. En el cómputo están incluidas las horas de estudio delante de una pantalla. La edad a la que tienen un teléfono cada vez se adelanta más. El informe subraya que el 33% de los niños de 5 a 6 años ya tienen móvil, porcentaje que aumenta con la edad. Así, el 75% de menores de 11 a 12 años tiene uno de estos dispositivos inteligentes. Esto contrasta con la edad media adecuada que consideran los padres para acceder a esta tecnología: los 12,8 años. "El problema no es que tengan móvil, sino qué hacen a edades tan tempranas con un dispositivo con conexión a internet", advirtió ayer el director del estudio, David Martín, durante la presentación. Por si fuera poco, más de la mitad de los niños encuestados (51%) tienen perfil en redes, con Tik Tok e Instagram a la cabeza, seguidos por Youtube, Facebook y Twitter.

Más datos. El 70% de los padres y el 76% de los profesores creen que los docentes y los centros educativos no están preparados para abordar el acoso escolar. El estudio revela que el 36% de progenitores han tenido constancia en el último año de alguna situación de acoso escolar en el centro educativo frente a un 42% de los profesores. Además, el 71% de los padres percibe que los colegios e institutos ocultan los casos con el fin de evitar que se tenga una imagen negativa de ellos. Por su parte, el 44% de los profesores también lo percibe. En este sentido, el estudio también resalta que dos de cada tres padres (66%) creen que los profesores no tienen suficiente autoridad para resolver estos casos.