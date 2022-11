Nilton Santiago y Francisco López Serrano, premio Emilio Alarcos de Poesía ex aequo

El escritor hispano-peruano Nilton Santiago y el aragonés Francisco López Serrano han sido los ganadores ex aequo del XXI premio Emilio Alarcos de Poesía con sus poemarios "Miel para la boca del asno" y "Brillantes expectativas póstumas", respectivamente. El fallo del jurado fue hecho público por su presidente, el poeta Luis Alberto de Cuenca, en el transcurso de un acto celebrado en el palacio del Conde de Toreno, en Oviedo, bajo la presidencia de la consejera de Cultura, Berta Piñán.

Santiago Alfonso López Navia, ganador de la anterior edición, presentó el poemario que le valió el galardón, "25-33", editado por Visor, y recitó tres de sus poemas. "Este es un libro de amor, de homenaje a mis padres, escrito desde el duelo, pero no es un libro de duelo", dijo antes de empezar. El título, explicó, corresponde a los números del bloque y la vivienda del hogar que compartió en la infancia con sus padres. El volumen contiene 25 poemas "en espejo, confrontados", uno dedicado a su padre, otro a su madre, alternativamente, y cada cuatro "uno que evoca la casa como un ser vivo".

"El premio ‘Alarcos’ nos descubre cada año una nueva voz", agradeció Berta Piñán

El poemario de López Navia fue comentado, al inicio del acto, por el también poeta y miembro del jurado José Luis García Martín, que lo presentó como "un homenaje a los padres, cosa que no es nada novedosa; pero la magia de este libro es que ese recuerdo se hace con los ojos del niño". Es un poemario que se lee de corrido, en el que "nos reconocemos" y que tiene una "precisión geográfica" –los episodios que lo componen se localizan en el madrileño barrio de Orcasitas, en el que discurrió la niñez del autor– que le confiere veracidad. Es, reconoció García Martín, "un libro que me emocionó cuando lo leí; lo he vuelto a leer impreso y me ha vuelto a conmover".

Josefina Martínez, miembro del jurado, viuda de Emilio Alarcos y directora de la Cátedra de la Universidad de Oviedo que vela por el legado del filólogo, celebró "el encuentro gozoso con la poesía y con la palabra poética" con ocasión del premio. A los ganadores de la pasada edición y de la que se falló ayer les deseó que les sirva de "estímulo y acicate para proseguir esta aventura poética". Josefina Martínez dedicó palabras de reconocimiento al ex presidente del Principado Vicente Álvarez Areces, por su empeño personal en el certamen que nació para "rendir homenaje a Emilio Alarcos" y para continuar con su empeño en "descubrir nuevos valores de la poesía y rescatar a los olvidados".

La Consejera Berta Piñán, que es también poeta, se refirió a la poesía como "un acto reivindicativo, que nos protege contra la intemperie que a veces es desoladora, nos desvela lo que hay en nuestro fondo y nos da claves para interpretar el presente". "Más allá de todo eso", añadió, "la poesía es placer". "El premio Alarcos nos descubre cada año una nueva voz, totalmente novedosa o a veces ya consolidada en el panorama de la literatura español", concluyó.