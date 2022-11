"En los ochenta nadie quería encajar, hoy estamos amordazados por miedo a desagradar"

La banda asturiana "Doctor Explosión" lanza mañana "Superioridad Moral" (Slovely Records), su nuevo LP en once años. Un regreso por todo lo alto en el que Jorge Muñoz–Cobo (Gijón, 53 años) no ha escatimado en nada, desde la masterización en Abbey Road a las notas interiores, con texto del filósofo Eduardo Infante. El 13 de noviembre lo presenta en Gijón.

–¿Cómo se puede tardar once años en grabar nuevo disco cuando uno está al frente de su propio estudio de grabación?

–Precisamente por eso. Es como el que tiene un taller de coches pero no arregla el suyo porque está siempre ocupado reparando los de los demás.

–Aunque "Doctor Explosión" no dejó de tocar en estos años…

–No siempre con la misma intensidad, pero a raíz de la gira latinoamericana de 2018 me di cuenta de que, en vez de estar entre cuatro paredes grabando, lo que más me gusta es hacer mis canciones, hacer el salvaje, contar mis historias.

–Y por el medio, unos años en Texas.

–Estuve viajando entre 2012 y 2018. Abrí estudio en Austin con Gian Ortiz, me puse a tocar con un grupo de allí, "The Ripe", se extendió más de lo previsto y quedé enganchado de aquella ciudad y de su cultura musical. Es un paraíso, aunque como todos los paraísos tiene sus infiernos, y América no es tan guay. Al final, la pandemia puso las cosas en su sitio y volví.

–¿Y este nuevo disco nace allí, entonces?

–Sí, conocí músicos increíbles, como Jake García, de los "Black Angels", hice dos giras americanas en 2018 y 2019, un poco a la aventura, invitado por unos fans de Argentina con los que preparé el repertorio. Toda esa camaradería y la inmersión en Latinoamérica, viajando solo, además, me hicieron ver que "Doctor Explosión" necesitaba continuidad, tenía que contar historias desde mi perspectiva.

–Grabado aquí, en Gijón.

–Con Pibli (González) y con Pablo (Álvarez Torre), mayormente. Había canciones de 2012 como "Mi lista de cosas que hacer", en 2016 grabamos "Insatisfacción" y "El día que David Bowie murió", una primera versión de "La Polilla" y "Vestir de mujer", pero sin letra. En 2019 quise retomar el disco, rehice canciones, acabé las letras.

–¿Por qué irse a Abbey Road a masterizar?

–Me parecía que había hecho un buen trabajo con las mezclas, y, además de por pisar ese sagrado lugar, me apetecía enfrentar mis mezclas a sus estándares de calidad, que son una referencia mundial. Escogí a Frank Arkwrisht, porque junto a su impresionante currículum había crecido en la escena punk del 77, y no quería una masterización que endulzara el sonido. Quedé muy contento.

–Es cierto que suena crudo, con pegada, vivo.

–Hoy en día en las producciones de rock todo tiende a estar bajo control, hay un exceso de control en las producciones. A mí me gusta que mis grabaciones respeten el salvajismo, esa impronta de energía que se produce cuando varias personas tocan en directo.

–¿De Texas se trajo también el country?

–Allí la música está muy más desprejuiciada que aquí, no tienen una visión tan compartimentada. En realidad no hay tanta diferencia entre "Ilegales" y Buddy Holly, hay que tener la valentía de contemplar de una forma más amplia la música rock de guitarras.

–El disco se cierra con una versión de Sanford Clark, "Paleto" ("They call me country"), que parece una crítica pero casi acaba siendo un himno orgulloso.

–Orgullo y crítica, sí. Intenté retratar la cultura española, no solo la de los paletos españoles, sino la idea de que todos podemos ser un paleto según qué contexto, porque no solo es un paleto el putero que se toma los cacharros de dos en dos, sino también el que quiere salir en un programa de La 2. Todos creemos que los paletos son los otros y en el fondo somos nosotros.

–Este "Superioridad moral" mantiene, a pesar de los años, ese tono de sátira y mongolismo salvaje de "Doctor Explosión".

–El título, con la foto de portada tocando entre el público, también tiene que ver con otorgar a ese público la superioridad moral que le arrebatan los que los juzgan marginalmente, dar la vuelta a esa superioridad moral que quiere reprimir la conducta ajena, imponer una visión del mundo correcta. Luego, en las canciones, hay un juego de autocrítica. A veces son fábulas, con una moraleja implícita, como en "La gente no sabe gastar", criticando la propiedad privada e incitando al despilfarro. En todas las canciones hay esa ambigüedad.

–Pero una capacidad de burla que llega hasta a David Bowie.

–No tengo discos de Bowie, nunca me ha importado mucho David Bowie, pero sí hay canciones que me gustan mucho. En realidad es una sátira hacia las estrellas del rock y cómo se idolatran. Es medio sátira, medio tributo. Porque es un personaje que me cae guay. Aunque no sea una influencia para mí, le tengo aprecio (risas).

–Se bordea mucho lo políticamente correcto, pienso en "Vestir de mujer".

–Es mi favorita, y hay varias historias personales. Cuando era joven me gustaba parar por bares de travestis con mi novia. Me fascinaba ese mundo marginal, ir al Eros a ver a Mandi Carlos. Pero ese gusto por el travestismo también provocó el rechazo de alguna de mis parejas, que no le gustaba que me vistiera con faldas para salir a tocar. En la canción hay algo de mi corazón roto queriéndome amigarme con esa pareja y diciéndole qué felices hubiéramos sido si no me hubiera juzgado por ser travesti.

–En su conjunto, el disco también es un alegato a la libertad individual.

–Es la otra parte de la superioridad moral. Antes la tenía la iglesia, el franquismo, no podías llevar el pelo largo. Hoy la ejerce la izquierda, con todo el mundo empecinado en decirnos cómo tenemos que vivir, y no somos tan idiotas como para no saber cómo se vive. Con tanta corrección política de todos los signos, al final conseguimos una sociedad cada vez más amordazada por el miedo a desagradar. En los años ochenta o noventa, nadie quería encajar, querías ser tú, y hoy en día todo el mundo quiere encajar. Hay que ser un poco más libres.