El Arqueológico celebra la incorporación de la estela de Bodocena, "una pieza única"

La estela de Bodocena ya luce por fin en el Museo Arqueológico de Asturias. La singular pieza, una lápida funeraria de una niña de 12 años fechada en el siglo I de nuestra era y hallada en Villaverde (Belmonte de Miranda) hace casi treinta años, se ha instalado en la segunda planta del museo, compartiendo espacio con otras dos estelas de la época y con un entibado de las minas de Boinás, también de Belmonte de Miranda. Este jueves, en la presentación de la estela, la directora del Arqueológico, María Antonia Pedregal, y la consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán, celebraron la incorporación a los fondos del museo de "una pieza única" gracias a que "se hicieron las cosas bien" al gestionar una acción que permitió integrar la pieza al patrimonio de todos los asturianos.

"Se cierra un círculo que se abrió hace treinta años, y me congratulo que tras treinta años este equipo haya hecho las cosas bien, porque hace treinta años no se hicieron así. Aunque también es verdad que era una situación muy distinta", reflexionaba, en el propio Museo Arqueológico, Margarita Fernández Mier, la descubridora de la pieza.

Hoy Catedrática de Historia Medieval en la Universidad de Oviedo, Margarita Fernández Mier era una joven investigadora cuando trabó contacto, por primera vez, con la estela de Bodocena. Era 1993 y la pieza había aparecido tras derribar una cuadra que había adquirido, junto a otros dos inmuebles, un ganadero de Villaverde, Ceferino Marrón, para hacer allí una nave. Aquella "piedra con letres", como le dijeron a Fernández Mier, estaba colocada en una puerta, a modo de dintel, y Marrón la conservó debido a la buena calidad de la piedra y a esa singular inscripción que, sin saberlo él, hablaba de una niña muerta, Bodocena, en el misterioso "castellum Agubrigense" casi dos mil años antes.

"Aquella ‘piedra con letres’ se veía perfectamente. Yo tenía veinti muy pocos años, y me dirigía la tesis Javier Fernández Conde, que me derivó a Diego Santos para que me ayudase con la lectura. Él me dijo: ‘Váyase usted con esto al IDEA (hoy RIDEA) y que se lo publiquen inmediatamente’", recordó Fernández Mier.

La medievalista informó al Museo Arqueológico ya en el momento de su descubrimiento, e incluso negoció con Ceferino Marrón para la cesión o venta de la pieza al museo. Pero la falta de fondos de la institución frenó la venta y, una vez que el hallazgo salió en prensa, la pieza comenzó a despertar el interés de los coleccionistas, algunos de los cuales contactaron con Ceferino Marrón para hacerse importantes ofertas. Una de ellas alcanzó la cifra de cinco millones de pesetas de la época, aunque Marrón, acaso pensando que el valor de aquella "piedra con letres" era mayor, nunca accedió a venderla. "La tenía plantada en su huerta, creo que incluso se notaba el cerco cuando llegó al museo", relata.

Tras la muerte de Ceferino Marrón, la estela pasó a manos de sus herederos, que trasladaron la estela, parece ser, a una panadería de su propiedad, y finalmente ha sido adquirida por la Consejería de Cultura, tras una gestión que fructificó hacer cerca de dos años, aunque hasta ahora no se había notificado. Fue a finales de 2020 cuando la estela de Bodocena fue adquirida por Cultura, por una cantidad de 7.500 euros más el IVA correspondiente, y el 15 de enero de 2021 se depositó en el Arqueológico. Durante todos estos meses, la pieza fue limpiada y restaurada por los técnicos del museo.

Más allá de toda esta peripecia, la importancia de la estela de Bodocena reside en la utilización de ese antropónimo indígena inédito en la región, y la referencia al patronímico o filiación, así como la inclusión de un símbolo, una "C" invertida, que se interpreta como una alusión al lugar de procedencia, y que también se puede ver en otras dos estelas, recuperadas en Salas y Vegadeo. Margarita Fernández Mier detallará esta relevancia y las circunstancias del hallazgo en una mesa redonda que se desarrollará en el museo esta tarde, a partir de las 18.00 horas, y en la que estará acompañada por Almudena Orejas, del CSIC, y Ángel Villa, arqueólogo y conservador del museo.