Gran avance para el profesorado de FP: será integrado en el cuerpo de Secundaria y su sueldo subirá

Tras años de reivindicaciones, por fin el profesorado de Formación Profesional (FP) será integrado en el cuerpo de Secundaria, percibiendo así una sustancial mejora en sus sueldos. La consejería de Educación presentó ayer a los sindicatos docentes la medida, siendo Asturias una de las primeras comunidades en ponerla en marcha pese a que viene contemplada en la nueva ley de FP, de 31 de marzo de 2022. Este avance beneficiará a unos 590 profesores, según el cálculo hecho por el equipo de Lydia Espina. Aunque las organizaciones sindicales aplauden la decisión, creen, como es el caso de CC OO, que quedan cabos sueltos. Por ejemplo, "no se reconoce con carácter retroactivo a los interinos y es una incógnita lo que pasará con el profesorado que no tenga una titulación universitaria", expresa el secretario general del sector de la Enseñanza de CC OO, Borja Llorente, quien anuncia que peleará en los tribunales por el derecho de los interinos. "Creemos que va en contra de la jurisprudencia europea. Exigimos que todos los profesores de FP, los cerca de 1.000 que hay en Asturias, cobren como los de Secundaria y no dejemos a nadie atrás", apunta.

Los sindicatos celebran que se reconozca la labor de los docentes de Formación Profesional, que desarrollan las mismas tareas que los profesores de Secundaria y, sin embargo, hasta ahora cobraban mucho menos. "Eso era injusto", insiste Llorente. La integración del cuerpo técnico de FP en el de Secundaria supondrá mejoras salariales –empezando por 190 euros más al mes y 150 euros más mensuales si solicitan la evaluación docente–, así como de cotización. El cambio no se producirá de forma automática, sino que los profesores afectados tendrán que estar atentos a la publicación de una convocatoria por parte de la Consejería y, una vez lista, tendrán 20 días de plazo desde su aparición en el Bopa. La solicitud se deberá hacer de forma electrónica. El funcionariado de carrera sin titulación universitaria está obligado a sacar el título para ser reconocido como personal de Secundaria. Concurso de méritos online Hay más novedades. Educación presentó ayer su propuesta para el concurso de méritos del plan de estabilización del personal docente. La convocatoria oficial se publicará el 18 de noviembre y la oferta constará de 234 plazas. La principal novedad es que la presentación de solicitudes y la documentación necesaria deberá presentarse exclusivamente por vía telemática. Es la primera vez en Asturias que sucede esto, lo que obligará a miles de profesores a sacarse la firma electrónica. El plazo de presentación de las solicitudes estará abierto entre los días 21 de noviembre y 21 de diciembre. Cada aspirante podrá presentar una única solicitud por cuerpo y especialidad, pero tendrá la posibilidad de optar a varias especialidades. Las peticiones para cada una de ellas deberán formalizarse en aquella comunidad que se elija como primera opción. Otra novedad, según los sindicatos, es que esa solicitud será común para todas las regiones a excepción de Galicia, País Vasco y Cataluña por su lengua autonómica, y de Canarias, que pide una solicitud diferenciada.