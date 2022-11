Un "ratín" inolvidable con Víctor Manuel

"Vamos a pasar un ratín juntos". Contando. Cantando. Encantando. Víctor Manuel abrió ayer a lo grande los "enCOHENtros" en el auditorio de Oviedo. Una charla del creador mierense con el periodista Javier Blanco sobre la canción de autor abrió juego musical a los actos que organizan por tercer año la Cátedra Leonard Cohen de la Universidad de Oviedo y la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo. La velada se enriqueció con el sentido y la sensibilidad del piano de David San José, hijo del cantautor, y la guitarra de Ovidio López. El público se entregó en cuerpo y alma a un puñado de canciones que ponen alma al cuerpo de la memoria colectiva. Cómo no, con el "Asturias" como cierre que abre las puertas de la emoción.

Víctor Manuel se metió al personal en el bolsillo con solo abrir la boca. Juega en casa, vale, pero hay más que simpatía o cariño en la acogida. Afinidad. Admiración. "De mí se sabe todo", advirtió. Aunque quizás haya "algún claroscuro que se desvele hoy". Como en muchas de sus canciones, hay un toque de narrativa con intriga: qué pasará con el abuelo, con la pareja que pasea por el jardín, con la madre coraje que sacrifica a su hijo drogadicto... Víctor es poeta y narrador con cerca de 600 canciones: ojo, por cada éxito tiene cien fracasos.

¿Falsa modestia? Verdadera humildad, más bien. Orgulloso de la "machada" de su reciente tránsito sinfónico, porque "no estoy en edad de dar tres conciertos seguidos y además salía de una larga afonía", inició un extraordinario conciertín con el que fue hilvanando sus recuerdos y reflexiones con la grandeza de "Canción pequeña", una de esas obras "desgraciadas" que le prestó mucho hacer pero que "no le interesó a nadie". (Inciso privado: "Una de las muchas canciones de amor que he escrito a la madre del chico este". Traduciendo: David San José y Ana Belén).

El público, puesto en pie, despidió al artista con un "¡Te queremos!"

Componer es "un impulso. Por ejemplo, el hijo de David, con 6 años, se lanzó a hacerlo porque estaba harto de estar encerrado por el covid. Mi primera canción la hice con 12 años. Era estúpida. Yo soy cantante porque escribo canciones. Dotado para cantar no estoy. Soy especialista en lo que compongo, pero nada que ver con Ana Belén, que canta muy bien". En sus primeros estribillos artísticos "escribí 40 canciones que eran una mierda. En 1966 gané un festival de Orense con ‘Lazos azules y rosas’. Muy penosa. Pero me dieron cien mil pesetas. Fue una iluminación. Vivía en Madrid y...".

Cien mil pesetas de aquella era un dineral que proporcionaba libertad: "Me encerré y compuse ‘El abuelo’, ‘El cobarde’, ‘Paxarinos’... Encontré mi camino". En Canarias se sintió querido por primera vez y con "El cobarde" ganó un premio que le robó el gobernador militar por "antimilitar". Rompieron las actas y se votó de nuevo: "El otro día salía del aeropuerto de Lanzarote y un señor se me acercó y me dijo que había sido miembro del jurado, ‘qué vergüenza pasé’, me dijo".

Embrollos políticos aparte, la carrera de Víctor Manuel se hizo universal a partir de lo más íntimo: la historia de su abuelo picador no estaba pensada para tanta exposición ("los obreros no salían en las canciones"), pero un amigo la escuchó y se echó a llorar. La lógica de las cosas". Cuando empezó a ser consciente de los malos rollos políticos de aquel país en blanco y negrísimo enviaba canciones a la censura "para tocar los huevos, sabía que las rechazarían". Era una forma natural de vengarse con humor de lo "mucho que me jodieron durante mucho tiempo". Del 72 al 78 estuvo prohibido en radio y televisión.

Cambian las modas, los modos. Ahí sigue él, y eso que atravesó etapas muy crudas: "Había vértigo en 2001. Internet, la piratería, un descontrol. Los artistas éramos robados descaradamente sin poder hacer nada. Los que teníamos mucho repertorio sobrevivíamos gracias a los escenarios.

Hizo "mucha agitación en el PC, pero nació David y me apetecía más estar con él que con el hijo de Carrillo. Así que debía reintegrarme, ganar dinero porque estaba canino. Y en 1978 salió ‘Soy un corazón tendido al sol’. Aún me pregunto cómo pude hacerla". Dejando sangre en el papel. Volvió a ganar el premio "Revelación". "Ni Dios se acordaba de mí". Víctor recordó el villancico "El portalín de piedra" que tantas alegrías de dio (¡sonó en el carillón de la Escandalera!), advirtió que "hay que picar mucha piedra" para lograr estribillos rotundos, reflexionó sobre la toxicidad del independentismo que se cree superior al vecino, evocó la intrahistoria de "Solo pienso en ti" (surgió leyendo la prensa, una fuente cristalizadora de inspiración) y "Asturias".

Contó la confusión que hay sobre "España, camisa blanca", letra erróneamente atribuida a Blas de Otero, y evocó la canción que hizo llorar a su hija Marina porque la compuso para ella, solo para ella. Al final, el público se puso en pie, las palmas humearon y Víctor se fue escuchando un estribillo que le sabrá a gloria: "¡Te queremos!".