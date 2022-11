El presidente de la Fundación Princesa de Asturias, Luis Fernández-Vega, pronunció durante la última entrega de los premios «Princesa de Asturias» su último discurso como presidente de la Fundación tras cuatro años al frente de la institución. Le sustituirá en el cargo a partir del mes de diciembre la catedrática de Economía Financiera y rectora de Cunef Universidad, Ana Isabel Fernández Álvarez, que fue nombrada por el Patronato el día 19 de octubre.

Una semana después de la emocionante ceremonia, con el ánimo más reposado, Fernández-Vega explica a LA NUEVA ESPAÑA que «he vivido estos premios –tanto la ceremonia como la entrega del premio al Pueblo Ejemplar de Asturias– con sentimientos intensos, de emoción, gratitud y afecto. He escuchado, con gran detenimiento, las generosas palabras que Su Majestad el Rey me dedicó durante su discurso en el Teatro Campoamor, lo que me ha supuesto un gran honor. Por otra parte, ha sido para mí un privilegio haber tenido la oportunidad de acompañar a Su Alteza Real la Princesa de Asturias en sus primeros años al frente de la Fundación que lleva su nombre. Ha sido un hecho histórico y relevante que se ha producido durante mi mandato».

«En estos momentos», señala Fernández-Vega, «conviven en mí la satisfacción de haber presidido una institución ejemplar, como es la Fundación ‘Princesa de Asturias’, a la que estimo y admiro, junto con el firme compromiso de seguir colaborando como patrono una vez que deje la presidencia. Por supuesto, con el mismo ánimo y determinación que he tenido hasta ahora».

Durante su discurso, Fernández-Vega destacó que la Fundación trabaja «con transparencia, rigor, independencia y libertad de criterio», y también «con sencillez y respeto» para lograr que los premiados sean reconocidos y homenajeados. La Fundación, subrayó, «es ejemplar, en definitiva, porque busca la excelencia, la reconoce, la premia y la honra».