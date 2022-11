Ruth de Andrés, concursante de "Saber y Ganar": "Mi padre decía: ‘Tú aprende cosas, que algún día te servirán para algo’"

A Ruth de Andrés se la conoce por su imagen pero igual más por su voz. Una voz rota y metálica que durante casi 100 programas se hizo habitual en el concurso más veterano de la televisión, "Saber y Ganar", y ahora hace de sabia justiciera en "El Cazador". De sus saberes generales ha hecho un oficio y ese es ser concursante de la televisión, lo que le permitió abandonar el que tenía como administrativa. Nacida en Madrid pero con raíces familiares en León, Asturias es un lugar "habitual" de sus vacaciones, ya sea invierno o verano. De hecho, hasta piensa en la posibilidad de quedarse a vivir por Asturias en unos años. Ahora lo que la trae a Oviedo –previo paso por Gijón– es el encuentro de "magníficos" de "Saber y Ganar". Una cita de exconcursantes y familiares organizada este fin de semana por el ovetense Julio Álvarez y Víctor Castro.

–¿Cómo hizo para poner un pie en la televisión?

–Fue mi hijo el que me apuntó a "Saber y Ganar". Yo no lo veía nada claro. Pero mi perfil no debió de llamar mucho la atención porque pasaron seis años hasta que me llamaron. Me fue muy bien y me quedé 91 programas. Luego ya no tuve que escribir a ningún programa más porque me empezaron a llamar de otros distintos: "Quién quiere ser millonario" o "Pasapalabra".

–¿Qué vio su hijo en usted?

–Era testigo de que yo veía todos los programas de "Saber y Ganar"; si me pillaba trabajando los grababa en VHS y los veía por la noche. Y mi hijo decía: "mamá, lo contestas a todo. Te voy a apuntar". Y así lo hizo.

–¿Y esa sabiduría general, por dónde le viene?

–Básicamente por mis padres. Eran dos personas muy cultas y muy curiosas, y supongo que eso se mama. Mi padre, ingeniero industrial, siempre me decía: "tú aprende cosas, que algún día servirán para algo". Y mira, sirvió. Mi madre era ama de casa, pero siempre con muchas inquietudes; nada más llegar a Madrid se matriculó en el British, ha asistido mucho a la Universidad como oyente, a distintos cursos a la Fundación Juan March...

–¿Qué está estudiando ahora para saber más?

–Ahora que estoy de viaje curioseo todo lo que me ofrezca el trayecto. Por ejemplo, me compré un libro de leyendas de León. Nunca se sabe suficiente.

–¿Concursos como "Saber y Ganar" o "El Cazador" son una ventana de aire puro en la tele?

–Yo creo que sí. Son los espacios televisivos que permiten que la gente normal pueda ir a televisión. Además son programas con un público fiel, muchos de ellos gente mayor que con estos programas tienen la curiosidad activa.

–¿Todo es cierto o hay trampas y trucos?

–Todo es tan cierto como se ve. Lo que implica que estamos todo el día estudiando, consultando cosas, curioseando... Esa es la base, y si lo acompañas de buena memoria, mejor te irá. La mayoría de los concursantes vamos a estos programas a demostrarnos a nosotros mismos si podemos, o no podemos salir airosos. Y si se gana un dinerín, pues perfecto.

–Lo que se ve, por ejemplo en "El Cazador" ya son otros perfiles de concursantes, un poco extremos. Imagino que serán actores, para darle algo de vida a los programas.

–Más que buscar perfiles distintos, en estos programas lo que ocurre es que no se rechaza a nadie. No se margina, ni se discrimina a nadie. Porque al final solo se trata de poner de manifiesto lo que da de sí el intelecto de cada cual. Si son más guapos, más feos, más frikis o menos, importa menos.

–¿Hay miedo a quedarse en blanco?

–Aún me ocurre. Aunque cada vez menos porque la práctica hace al maestro; pero siempre pienso "un día voy a sufrir un blancazo que será terrible".

–¿"Saber y Ganar" ha sido la mejor experiencia televisiva?

–Es un programa que todos los que hemos pasado por ahí lo llevamos en el corazón. Ahí hemos hecho grandes amigos, precisamente una comunidad que es la que nos ha traido estos días a Asturias. Pero también está "El cazador", donde estoy ahora, que me tiene encantada.

–¿Qué conocimiento de Asturias quisiera añadir a su fondo?

–La verdad es que Asturias la conozco bastante bien, pero seguro que descubro algo en este viaje que ignoraba.