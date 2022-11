Al infierno con "Don Giovanni"

Es viernes por la tarde y en el teatro Campoamor el único azul que recuerda los Premios Princesa de la semana pasada y sus alfombras es el que recubre ahora el escenario y la peluca de Don Giovanni, encarnado por el barítono Jacques Imbrailo. Menos señores con corbata que el día de la gala y mucha más chavalería recorre los pasillos, se mueve entre bambalinas, habla por los walky, se inclina delante de un flexo y apunta en una libreta. El gran teatro de la ópera de Oviedo se ha sacudido de golpe todo su regusto clásico y se prepara para cumplir con una de las funciones principales de las artes escénicas: cuestionar al espectador.

Lo dice María Rey-Joly, la soprano en el papel de Doña Ana, al hablar del "nuevo enfoque" de este Don Giovanni de Ópera de Oviedo, con dirección escénica de la bilbaína Marta Eguilior y con la macedonia Elena Mitrevska al frente de Oviedo Filarmonía. Todos dicen ya de este nuevo burlador, que más de una semana antes de levantar el telón ya ha empezado a dar qué hablar, alimentando los mentideros de la Vetusta melómana más tradicional y tensando bien las cuerdas de sus gustos clásicos.

Algo de ese revuelo se puede rastrear durante el "ensayo de conjunto" del viernes. Marta Eguilior se mueve rápido de un lado a otro enfundada en una sudadera de Adidas, cuando empieza la orquesta se hunde detrás de la mesa, agita con frecuencia las manos, afina con Rodrigo Ortega las luces e intercambia confidencias y publicaciones de instagram con Betitxe Saitua, diseñadora de vestuario.

Hace dos días, después de que en una entrevista radiofónica Eguilior ofreciera algunas claves de su adaptación –Don Giovanni como depredador sexual, la seducción como agresión, la lacra del machismo, la manada trasladada al escenario–, empezó a escucharse el rasgar de vestiduras de supuestos abonados en algunas redes sociales y la directora de escena no pudo evitar lanzar un pequeño vídeo de desahogo. "Se justifica más todavía el trabajo que estamos haciendo por la cantidad de gilipolleces que he leído", cuenta perpleja. "Pensaba, en realidad, que la sociedad iba mejor encauzada... La mayor parte de los tuits, tuits absurdos, eran de mujeres. Estoy alucinando. Gente que dice que va a patalear, a devolver las entradas. Pero si no lo han visto todavía. ¿En serio? Había una persona que defendía la seducción de Don Giovanni y que decía que yo no podía entenderla".

"Escuchando algunos comentarios, se justifica todavía más el trabajo que hacemos", defiende la directora de escena

Pero eso fue ayer. Hoy es viernes y desde el patio de butacas del Campoamor el telón se alza y la obra, pese a que todavía se trata de un ensayo muy inicial, se muestra ya con una potencia arrolladora. La OFIL que dirige Elena Mitrevska hace sonar esos dos primeros acordes de la obertura de Mozart rotundos y voraces y encima del escenario Don Juan queda sentenciado con la misma contundencia. La seducción no es ninguna broma, desde los primeros compases, los intérpretes no dejan lugar a dudas, nadie le ríe ya las gracias al burlador. El espacio, despojado de cualquier distracción, lo dominan cuatro inmensas calaveras y la tierra para sepultar al mito. Explica Eguilior en sus notas al programa que la "vanitas" multiplicada se alimenta de la raíz clásica del mito del Tenorio y su pulso a la muerte pero también es, aquí, testimonio de las cuatro víctimas.

"Decidí que las calaveras", ha escrito la directora, "que muestran tanto la insignificancia del ser como las cuatro víctimas visibles en escena, Il Commendatore, Donna Anna, Donna Elvira y Zerlina, y la muerte anunciada, eran la mejor manera de contar tanto el inicio de un mito (desvirtuado por los hombres y la burguesía) hasta el final del mito".

Para los cantantes no ha sido una tarea fácil aplicar ese giro copernicano a un título tan conocido y, por tanto, a unos papeles muy encasillados. El primer día les dieron la bienvenida con una instrucción muy clara: "Olvidad todo lo que tengáis en la cabeza sobre ‘Don Giovanni’, vamos a construir desde cero".

Laura Brasó y David Lagares, en los papeles de Zerlina y Masetto en el primer reparto, explican que esta lectura de "Don Giovanni" supone la "dificultad" de una práctica escénica mucho más dramática. "A mí me violan, me pegan, no hay burla, Zerlina no es partícipe de la seducción", explica la soprano. María Rey-Joly también detalla cómo Doña Ana ya no es aquí tanto un personaje heroico que reclama venganza para su padre como "una víctima, con todo el dolor y el sufrimiento". "Eso te obliga a trabajar más aspectos, no solo las emociones del personaje heroico, y se manifiesta desde el principio el dolor y el miedo de una mujer que está rota intentando recomponerse".

Fernando Latorre, el bajo-barítono que da la voz a su padre, Il Commendatore, comparte con sus compañeros esa "expectación" e "ilusión" ante la relectura de un clásico del tamaño del "Don Giovanni". "Es muy interesante ver cómo un título que se lleva representando 200 años recibe esta nueva visión, un enfoque condicionado por el momento actual. La historia sigue siendo la misma, pero cambian los matices, aunque sospecho que en aquella época también era así, en el fondo en la galantería no hay nobleza", razona.

Es viernes y en el escenario del Campoamor está lloviendo tierra. La orquesta se para un momento, los cantantes explican que el efecto del inicio de la obra no se ha detenido. Los técnicos revisan por el "pinganillo" las instrucciones del mecanismo escénico. Elena Mitrevska retoma la batuta, parece contenta y satisfecha con el rodaje de la orquesta. Hoy, además, han incorporado también el clave que apoya los pasajes recitativos.

Fernando Latorre: "Cambian los matices, pero en aquella época tampoco había nobleza en la galantería"

En medio del patio de butacas, Marta Eguilior sigue agitándose en su sitio. Toma notas rápidas en el cuaderno. Aleja y acerca el foco. Rebusca en el bolso, saca un plátano, le da un mordisco, lo sostiene con una mano y con la otra sigue apuntando alguna corrección mientras en el escenario la seducción de Zerlina remite a una agresión grupal. La manada.

Ópera de Oviedo sabe que este Don Juan no va a pasar desapercibido para nadie. Su presidente, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, sigue el ensayo unas filas más atrás. En el descanso se le ve contento ante la cuenta atrás para el estreno, dentro de una semana, el domingo 13 a las siete de la tarde.

Hay una mezcla de regocijo, excitación y cierto vértigo ante uno de los títulos mayores de esta temporada que celebra los 75 años de la temporada ovetense y que con este "Don Giovanni" bate algunos récords. El más evidente, aunque sin certificar, es que este nuevo título de Ópera de Oviedo es, si no la primera, una de las pocas veces que una producción de ópera en España incluye a dos mujeres en la dirección, la musical y la escénica.

Para el reparto no hay mucha diferencia. "He trabajado tanto con hombres como con mujeres, no noto cambios, lo que es distinto aquí es el mensaje, más fuerte, más explícito", explica David Lagares. Rey-Joly tampoco ve diferencias de género en la práctica del trabajo, pero sí confirma esa excepcionalidad: "No es tan frecuente trabajar con mujeres, pero por lo demás estupendo, lo importante es que sean buenas directoras. Aquí tenemos un equipo muy bueno, muy joven y con muchísima valía. En el cast son todos fantásticos, tenemos muchas ganas y mucha ilusión por levantar el telón".

Mujeres, chavalería y alguna singularidad más. La presencia de Jacques Imbrailo supone otro hito para la temporada ovetense. El barítono debutó en el papel en 2013, dirigido por Sir Thomas Allen, y en España solo ha cantado en El Real, donde protagonizó, con notable éxito, "Billy Budd", de Benjamin Britten.

Ahora dará vida al burlador pasado por el filtro del movimiento #metoo, con una peluca azul klein y una actitud agresiva más que chulesca, el ogro antes que el seductor blasfemo e incrédulo. Encima del escenario, pese a que todavía conviven en este viernes de conjunto algunos técnicos entre los cantantes, que más de la mitad del elenco va de calle, que las luces van y vienen probando posiciones y grabando soluciones, ya se percibe un gran esfuerzo interpretativo en lo gestual que logra ese milagro del arte dramático de la construcción del espacio a partir de los actores.

Las calaveras van y vienen majestuosamente y el juego del decorado es mínimo y expresionista, todo tan esencial como definitivo en el veredicto que arrastrará al protagonista hasta su tumba. La diferencia, en la nueva producción de Ópera de Oviedo, es que Don Juan no baja a los infiernos, sino que nunca sale de allí, una condena eterna para la que ya no hay salvación posible.