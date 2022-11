El tiempo borra el "Prestige"

El próximo domingo se cumplen veinte años justos de la tragedia del "Prestige", el petrolero que se partió ante las costas de La Coruña y que manchó toda la costa del Cantábrico, también la asturiana. Aunque no alcanzó los niveles que se vivieron en Galicia, hubo pocos lugares donde no llegase el negro brazo de la marea, de occidente a oriente. Y como en Galicia, a la marea negra siguió otra de solidaridad "como nunca se ha vivido", como evocó Salvador Fernández, patrón mayor de la Cofradía de Cudillero.

Veinte años después, "el chapapote ha desaparecido", indica el pescador. "Entró el petróleo en Artedo, hubo mucho cerca del Cabo Vidio, también en el puerto de Cudillero. Las manchas de petróleo han desaparecido, y no hemos encontrado nada en las redes. En el fondo marino podría haber algo tapado por el sedimento", señala Fernández. "Fue una tragedia grande, pero la movilización que unió a población civil y pescadores yo creo no se vio más", opina. Por lo demás, se ha aprendido después de aquello. "Hay leyes diferentes y los petroleros llevan doble casco, y el paso por Finisterre tiene normativa", sostiene.

Uno de aquellos voluntarios que trabajaron para retirar el combustible fue Marcelino Ramos, del Club de Buceo de Candás. Fue él quien sacó las primeras imágenes de cómo estaba el fondo marino asturiano, con plastones del tamaño de peces o albóndigas. "La fauna marina es hoy diferente. Desde el ‘Prestige’, todo ha ido para atrás, pero para ser honesto, también ha influido el cambio de temperatura del agua y también la sobreexplotación, ya que cada vez hay más embarcaciones deportivas y salen todos los días, y se está arrasando con las algas rojas. Las laminarias que había en cualquier época del año, por ejemplo, se han perdido", explica Ramos.

Se acuerda de aquellos días en que llegaron voluntarios de Castilla y Madrid. "Se unió mucha gente para limpiar Les Carranques o Candás", indica. "Hoy en día no se ve nada, ya lo limpió la mar. Quizás enterrado por la arena y los depósitos haya restos de petróleo. Si lo hay, terminará saliendo, como siguen saliendo, por ejemplo, los restos del ‘Castillo de Salas’".

Las corrientes arrastraron el chapapote de oeste a este, y por tanto también llegó a la costa de Llanes. "Tuvo un impacto muy fuerte en la playas, pero también afectó mucho a los pescadores. Cuando ocurrió, me di cuenta de que llegaría a nuestra costa. Coincidió con un encuentro de periodistas de turismo y de viaje e instamos a una actuación rápida y urgente. Todo el mundo fue a las playas, el movimiento de solidaridad se trasladó a todas partes", evocó Antonio Trevín, entonces alcalde de Llanes. Y aquello, claro, tuvo consecuencias políticas. "Erosionó mucho al PP. Galicia era el gran feudo del PP, aquello hizo caer la venda sobre el nivel de eficacia del Gobierno. Fue una decepción", indica Trevín. Ángel Batalla, patrón de la Cofradía de Llanes, rememoró los momentos en que salieron a recoger chapapote. Aquello "fue un palo económicamente, porque había días que no podíamos salir a largar porque se manchaban los aparejos". En cuanto a lo que ocurrió, cree que "si el barco se hubiese quedado en el puerto de La Coruña, habría tenido menos impacto en el mar, pero no soy técnico".