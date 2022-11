La tonada, con voces y sin público

La tonada asturiana tiene voces, pero anda escasa de público. Así que, pese a haber superado el que normalmente es el gran escollo cuando se habla de la supervivencia de manifestaciones culturales tradicionales –la falta de relevo generacional–, puede sufrir igualmente lo indecible para garantizar esa supervivencia si no se consigue arrimar a más oyentes a la tonada.

El diagnóstico lo tienen muy verificado las tres Asociaciones de Intérpretes de Canción Asturiana (AICA, Valle del Nalón y Cangas del Narcea), que hoy lunes de forma conjunta van a mantener una reunión con representantes de la Consejería de Cultura para exponerles la situación en la que se encuentra la tonada asturiana en la actualidad.

Lo bueno es que a esa reunión oficial los portavoces de las entidades que más hacen, año a año, por la manifestación cultural más destacada de la tradición musical asturiana, no irán con las manos vacías. Tienen un plan, y es el que quieren contarle a los representantes de la Consejería para ponerlo en marcha sin mucha demora ."Lo estamos viendo semana a semana; la tonada está de capa caída. Y lo curioso es que no es por falta de intérpretes, ni de buenas voces. Lo que nos ocurre es que nos estamos quedando sin público y, con eso, de nada va a servir que tengamos a los mejores cantantes. Vemos en las butacas, desde hace años, siempre a gente de una edad alta; casi siempre los mismos, y somos conscientes de que el público no se ha renovado", explica José María Montes Presa, presidente de la asociación mayoritaria de intérpretes, AICA, que aglutina también a gaiteros, monologuistas, presentadores y otros compañeros clásicos de la tonada. En opinión de los más conocedores, es el momento de tomarse en serio el punto de inflexión en el que se encuentra la tonada, y que curiosamente inició un declive desde el 2015, cuando se logró la declaración de la tonada como BIC (Bien de Interés Cultural). "A partir de ahí la cuesta abajo ha sido extraordinaria", dice Montes Presa que está convencido de que "no se puede forzar que a alguien le guste la tonada", pero sí se puede favorecer que haya más ámbitos en los que se oiga un "cantarín" y se aprecie esta expresión cultural tan propia. El plan que han ideado desde las asociaciones tiene múltiples patas. Por lo pronto, pretenden que se introduzca en todo tipo de actos comunitarios algún momento de tonada. Un ejemplo lo tienen bien cerca: el viernes, en la inauguración de la nueva nave de Maderas Siero, hubo un momento musical a cargo de Ismael Tomás Montes y de "El Pravianu". Y algún asistente salió especialmente satisfecho de la sorpresa. "La pena es que el covid nos fastidió que lo oyera también el presidente (Barbón)", dice Montes Presa. "Se trata de que se visualice más la tonada. No solo en los certámenes de siempre", incide. Sueñan que uno de esos entornos de visibilidad pudieran ser los premios "Princesa", pero les valen muchos otros. Además, están dispuestos a elaborar una unidad didáctica que pudiera ofertarse a los centros escolares y eso también acercaría la tonada a gente joven. "¿Quién dice que no puede crear afición?", apunta el presidente de AICA. También propondrán al Principado que se conceda un premio a la mejor canción de tonada del año, o tal vez al mejor o la mejor cantante, y quisieran que el impulso llegara también para generar un estímulo creativo en torno a las letras, y actualizar un poco las de las canciones.

"Sabemos que la tonada no es de grandes espacios, porque requiere atención y cierta disciplina. Pero yo me pregunto cómo no hay un momento de tonada en muchos pregones de fiestas y momentos puntuales que le darían más visibilidad y quizá nos ayuden a esa supervivencia de algo tan nuestro y tan bueno", recalca Montes Presa.