El boom de Twitch, la red social más utilizada para retransmisiones en directo dirigidas al público joven, es más que evidente. Muchos pensaban que su éxito de esta plataforma iba a ser efímero, pero muchos de los que se dedican a emitir en directo están demostrando día adía que pueden incluso batir los récord de las televisiones.

Un ejemplo evidente de lo que estamos contando es Ibai Llanos, el streamer vasco con millones de seguidores en sus redes. Tras cenar con Leo Messi y parte de la plantilla del FC Barcelona el día de la despedida del astro argentino, el euskaldun logró un hito histórico para la plataforma: Ibai realizó un directo con el exjugador azulgrana el día de su presentación con el PSG. Pero empecemos por el principio: ¿Qué es Twitch?

“Es como la televisión en Internet. Cada creador hace lo que quiere y la plataforma te permite interactuar en directo y que las personas que ves te respondan. Además, hay donaciones y suscripciones que te permiten tener un contacto más cercano”. El que lo explica es Elopi23, uno de los streamers asturianos más conocidos. Para Rodrigo Fáez, periodista de ESPN (y creador de Twitch), la principal diferencia con la televisión convencional es “que aquí cuentas con menos recursos y el contenido está más democratizado”. “Yo hago lo que me apetece y lo que creo que puede gustarle a la gente que me sigue, no depende de ningún jefe ni de técnicos”, confiesa.

Ibai Llanos, por ejemplo, logró batir hace unos meses todos los récords de audiencia en la plataforma Twitch con la retransmisión en directo de la 'Velada del Año de Boxeo 2', la cual registró un pico de 3,3 millones de dispositivos conectados simultáneamente. El carismático influencer vasco está rompiendo muchos récords de audiencia, llegando a competir incluso con la televisión. Antes lo hacía solo, ahora cuenta con un equipo grande detrás que le proporciona los medios para ello. La receta, "ser el mismo", según ha asegurado el vasco en más de una ocasión.

Pero al ser este un periódico regional, hoy nos centraremos en los streamers más conocidos del Principado de Asturias. Si bien es cierto que la región no cuenta con un gran número de estos nuevos "presentadores digitales", hay varios personajes que destacan en números dentro de las diversas plataformas de emisión en directo.

Tanizen, cuyo nombre real desconocemos, es un mecánico de camiones gijonés que emite en la plataforma morada de Twitch. Lleva creando contenido para diversas plataformas desde 2006, aunque su fama creció notablemente a principios de año cuando se juntó con los streamers más potentes de España para jugar partidas (AuronPlay, Rubius, Ibai...). Es conocido principalmente por la transmisión de su contenido de Grand Theft Auto, aunque también ha jugado a Fortnite y Minecraft, entre otros. Ha participado en varias series que los contenidos llevan a cabo para jugar todos juntos, como TortillaLand o Marbella Vice.

El de Gijón acumula ya más de 600.000 seguidores en su cuenta de Twitch, lo que lo convierte como el streamer más potente en números de Asturias. Además, también es muy conocido en sus otras plataformas, como YouTube, Twitter o Instagram. Según Tanizen mismo, su canal triunfa debido a que "juego a lo que me apetece y cuando me apetece. Me gusta jugar a todo tipo de videojuegos desde que toque mi primera NES con el Super Mario Bros", reza en su biografía.

“Richar Betacode” detrás de la pantalla. Ricardo López cuando está en casa. Este lenense, influyente “gamer” en la plataforma de Youtube, se ha convertido en uno de los primeros asturianos en llegar al millón de suscritos en esta red social.

Un éxito que se veía llegar hace ya tiempo. Richar López dejó su trabajo como soldador hace ya más de cuatro años, para dedicarse en exclusiva a las redes sociales. Aunque en su localidad natal sigue siendo un vecino más, muchos jóvenes consideran a Richar López un dios tras la pantalla: recorren cientos de kilómetros para verlo, le paran por la calle y le saludan en el cine.

Dice que sólo la pasión por los videojuegos le permitió llegar hasta donde está ahora. Un punto que, hace dos años, ni siquiera podía imaginar. Se confiesa introvertido, pero Youtube le ha cambiado: “A veces estoy en el cine con mi novia y me saludan, me quedo un poco pillado porque todavía no lo asimilo”. Matiza a renglón seguido que “la gente es encantadora, lo mejor de esto. No podría hacer nada sin la gente que me sigue y que me anima todos los días”.

Entre sus vecinos hay cierta sorpresa. Tiene 36 años, barba y los brazos tatuados. “¿Así que tú juegas a la consola?”, le preguntan con cara de pasmo. Es más que eso. Divide los juegos en “let’s play” (capítulos) y va narrando las misiones de los personajes. Cuando se retrasa en la hora prevista de publicación, los seguidores empiezan a reclamar el vídeo en las redes sociales: “Es una rutina, hay gente que lo ve como una serie de televisión. Eso permite que llegue a un público muy amplio, no sólo a los que quieren conocer un videojuego”, afirma.

¿Cómo llegó el boom de Richar1979BetaCode? No lo sabe. Sabe que sus visitas subieron “poco a poco, siempre sobre seguro”, y que un día alcanzó los 10.000 suscriptores. Lo celebró. Seguía trabajando ocho horas como soldador, “en una nave que me quitaba mucho tiempo”, y grabando cuando llegaba a casa. Pronto 50.000 suscriptores. Recibió las primeras ofertas para promocionar marcas. Sentenció que no jugaría a nada que no le gustara, y sigue haciéndolo: “Todo lo que ves en mi canal está ahí porque lo disfruto”.

Llegó a un punto crucial en su carrera y arriesgó. Tiró el soplete, fue a la oficina de la empresa y pidió la excedencia. Hace sólo unos días celebró el millón de suscriptores: “No soy muy amigo de los números y se que no es una cifra ‘real’ (en referencia a que no le siguen cada día ese millón de personas), pero es una bonita meta”, escribió en sus redes sociales.

Sin embargo, hace ya un tiempo que abandonó YouTube para pasarse a emitir en directo a través de Facebook Live. Allí acumula más de 140.000 seguidores que le siguen diariamente mientras el lenense "stremea" sus videojuegos favoritos.

Eloy González, más conocido en las redes como Elopi23, es un streamer de La Felguera que se dedica a hablar sobre el Sporting. Aunque también es conocido por sus partidas de FIFA (juego de fútbol), la mayoría de sus directos versan sobre la situación del conjunto rojiblanco, muchas veces, con mucho humor. El langreano, que antes se dedicaba a la soldadura, cuenta con más de 25.000 seguidores que le escuchan atentamente a diario para conocer las buenas nuevas del Sporting de Gijón. Además, Eloy ha anunciado que se irá a Catar junto a su padre, Mario González, para retrasmitir sus impresiones del mundial de fútbol que se disputará a finales de este mes.

Ya en una entrevista que concedieron ambos hace un par de años a LA NUEVA ESPAÑA, González padre contó cómo su hijo vivió en directo el último ascenso del conjunto gijonés a Primera División. "Fue una locura, no había manera de calmarlo. Lo pasé mal porque pensé que le iba a dar algo”. Así recordó la tarde del 7 de junio de 2015 en la que el Sporting logró su último ascenso a Primera y en la que su hijo Eloy, “Elopi” para todo el sportinguismo, “casi la palma de los nervios”. El joven sportinguista retransmitió en directo, por YouTube de aquella, aunque ahora lo hace en Twitch, cómo iba siguiendo la última jornada liguera en Segunda División. La locura llegó con el gol de Pablo Caballero al Girona, que certificaba el ascenso del Sporting. “¡Gol del Lugo, Mario! ¡Somos de Primera!”, es el grito que está en la mente de toda la parroquia rojiblanca. Pero hubo mucho más. Mario, el padre, calmándole: “relájate, por Dios, que no merece la pena. Si te pasa algo, no lo ves en Primera”. Celsi Marañón, la madre, ofreciéndole agua y algo más: “voy date. ¿Qué te tengo que llevar al psiquiatra?”. Y una promesa, del propio Elopi: “Mañana me corto el pelo”.

Quizá sea la streamer menos conocida de la lista, pero según sus seguidores, "una de las mejores en lo suyo". Alba Fernández, más conocida en redes como "Albu Fernández", es una creadora de contenido online de Oviedo. Según indica su propio canal de Twitch, en el que acumula más de 2.500 seguidores, "me gusta jugar a videojuegos mientras los comento con vosotrxs, tengo un perro llamado Bran con complejo de protagonista". La ovetense, (aunque más conocida en otras redes sociales, como Twitter, cuya cuenta supera los 13.000 seguidores) no deja pasear la oportunidad de "streamer" cada juego nuevo que le llama la atención, ante la atenta mirada de sus fieles seguidores, quienes le recomiendan diariamente qué videojuego adquirir.

Alba Fernández compagina su trabajo en las redes con sus estudios de programación y sus otros trabajos, los cuales le permiten seguir hacia adelante en un mundo tan complicado, pero tan apasionante, como lo es el de los videojuegos.