Agenda: qué hacer hoy 10 de noviembre en Asturias

Conferencia. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (calle Calvo Sotelo, 7) acoge a las 19.00 horas la conferencia «‘Questo è il fin di chi fa mal!’: el Don Juan de Mozart y Da Ponte», a cargo de Ramón Sobrino, catedrático de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Oviedo. Presenta: Adolfo Domingo, responsable de publicaciones de Ópera de Oviedo». Entrada libre.

Conferencia en el RIDEA. Susana Hevia González, directora del Museo Etnográfico de Grandas de Salime «Pepe el Ferreiro» y miembro correspondiente del RIDEA, acude a la sede del instituto (Porlier, 9) para impartir la conferencia «Estrategias de recuperación y transmisión del patrimonio inmaterial: los oficios en los museos etnográficos», que cierra el ciclo «Oficios tradicionales en la encrucijada». Comienza a las 19.00 horas y la entrada es libre.

Coloquio en la Biblioteca de Asturias. La Biblioteca de Asturias Ramón Pérez de Ayala (plaza Daoiz y Velarde, 11) acoge a las 19.30 horas un coloquio en torno figura de Alfonso II el Casto, su papel en Oviedo y en la consolidación del Reino Astur, a propósito de la presentación de la segunda edición de «Los amores del Rey Casto», de la periodista Carmen González Casal. El acto consistirá en un diálogo entre la autora y la periodista y escritora de novela histórica María Teresa Álvarez. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Ciudad Sonora. Continúa el ciclo de conciertos de iniciativa municipal «Ciudad Sonora» con la actuación de «La Paloma» en La Salvaje (C/ Martínez Vigil, 9), a las 20.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Jornadas de empleabilidad en La Corredoria. La Plataforma Comunitaria de La Corredoria organiza las I Jornadas de empleabilidad en el centro social El Cortijo. Comienza a las 10.00 horas con una charla-taller sobre voluntariado internacional. A las 11.00 horas se dará otro paso, mostrando posibilidades para el emprendimiento._Y a las 12.30 horas tendrá lugar la mesa redonda: «Tu pasión, tu negocio».

Conferencia en San Juan el Real. La directora general de la Fundación Redmadre, Amaya Azcona, acude al salón de actos de San Juan el Real (C/ Fray Ceferino, 24) para participar en el coloquio «¡Asturias, despierta, que te extingues!». Será a partir de las 19.00 horas. Entrada libre.

Feria de Arte en Trascorrales. La plaza de Trascorrales acoge a partir de hoy la XII_Feria de Arte Contemporáneo «Arte Oviedo». La inauguración es a las 18.30 horas.

Visitas a la Catedral. En noviembre el horario de visitas turísticas a la Catedral de Oviedo es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. El precio de la entrada general se mantiene en 7 euros. Visitas a la torre gótica. La Catedral ha abierto la torre gótica; las entradas, a 8 euros, se pueden comprar en la web catedraldeoviedo.com.

Museo de Bellas Artes. El Bellas Artes acoge hasta el 8 de enero de 2023 la exposición «Colección Masaveu. Objeto y naturaleza. Bodegones y floreros de los siglos XVII y XVIII», que presenta una selección significativa de las naturalezas muertas pertenecientes a la Colección Masaveu. El horario de apertura del Museo es de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Museo Arqueológico. El museo propone en un recorrido por sus salas un viaje al tiempo pasado a través de utensilios, armas y adornos realizados en distintos materiales. El acceso es gratuito. El horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano. Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos, mapas, cronogramas y fotografías, realiza un recorrido por las distintas etapas Prerrománico asturiano y por sus quince monumentos. Se puede visitar de miércoles a domingo, de 9.30 a 14.30. Lunes y martes, cerrado excepto 6 de diciembre.

Escuela de Salud. Dentro de la programación de la Escuela Municipal de Salud, el centro social de Otero acoge una jornada sobre atención de emergencias, promovida junto con el Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias, a cargo de Cristina Menéndez Fernández e Itciar Campal Walker. La sesión tendrá una parte teórica a partir de las 19.00 horas y otra práctica entre las 19.20 y las 20.30 horas. La entrada es libre .

Gijón

Mesa redonda. A partir de las 19.00 horas, en la sala de conferencias del Centro de Cultura Antiguo Instituto, el Ateneo Obrero organiza la mesa redonda «Empoderamiento y formación de matronas rurales en Etiopía. Enseñar a salvar a otros», dentro del ciclo anual de conferencias de la Sociedad Internacional de Bioética. Intervienen Isolina Riaño y Jacoba Garzón.

Jardín Botánico Atlántico. Está en marcha la Semana de la Ciencia «¡Toma castaña!», hasta el 13 de noviembre. De 10.00 a 11.30 horas, actividad para escolares de Educación Primaria «Apañando el futuro». También de 10.00 a 11.30 horas, visitas guiadas para escolares de ESO, Bachillerato, ciclos formativos y Universidad. Para el público general la visita es a las 16.30 horas.

Antiguo Instituto. En el marco de la Semana de la Ciencia «¡Toma castaña!», a las 19.00 horas tendrá lugar la conferencia «De charla con el botánico», sobre la conservación y el manejo tradicional del castaño. Asimismo, en la sala 2 está abierta hasta el 23 de enero la muestra «Lee Friedlander». Los horarios de apertura son de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; sábados de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas.

CMI La Arena. A partir de las 18.00 horas tendrá lugar el taller infantil «Filonenos» en la biblioteca infantil.

CMI Pumarín Gijón Sur. A las 19.15 horas, charla «Con la luz, las cosas claras», organizada por la Unión de Consumidores de Asturias.

CMI Ateneo de La Calzada. A las 19.00 horas, «V Jazz» en el Ateneo, Sil Fernández canta a Nina Simone, «Don’t let me be misunderstood».

CMI El Llano. A las 19.00 horas, «Excena amateur». Se realizará la obra «Las aeróbicas» a cargo de Les Filanderes.

Instituto Jovellanos. A las 19.30 horas, conferencia «Virus, variantes, vacunas y salud global», de Margarita del Val.

Museo Nicanor Piñole. A las 12.30 horas, presentación de la exposición «Paisajes y arquitecturas faciales. Fernando Redruello. Pinturas, 1985-1990».

Cerro Santa Catalina. La batería del Cerro Santa Catalina acoge hasta el 15 de diciembre la exposición «Campo de la muerte nazi alemán KL Auschwitz». Este mes se puede visitar a las 11.30, 13.30, 18.00 y 20.00 horas.

Museo del Ferrocarril. Continúan las visitas guiadas por las instalaciones del Ferrocarril. De miércoles a domingo con sesiones a las 12.00 y a las 17.00 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Hasta el 4 de marzo de 2023, está la exposición «El mundo es bosque», de Rotor Studio, de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados de 12.00 a 19.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Se pueden visitar las exposiciones «Un museo de película», «Indumentaria de tradición en el oriente de Asturias (1880-1920)», «Asturias en 3D (1891-1936)», «Hogar bendito, la religiosidad en el ámbito doméstico», «La religiosidad en el ámbito doméstico», «Música en la Asturias industrial», «Los asturianos en la cocina. La vida cotidiana en Asturias (1800-1965)» y «Fotografía escolar en Asturias (1880-1980)», de 9.30 a 18.30 horas de martes de viernes, y de 10.00 a 18.30 horas los sábados, domingos y festivos.

Museo Evaristo Valle. La exposición colectiva «En los márgenes de la Edad de Plata. Realismo mágico en Asturias, 1920-1937» se puede visitar hasta el 15 de enero, de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. También está disponible hasta el 23 de febrero la obra de Fernando Redruello «De-formación. La piel desnuda», con sus dibujos y esculturas realizados entre 1970 y 1974.

Museo Barjola. Hasta el 12 de noviembre se puede visitar la exposición fotográfica «Mujeres del Congo. El camino a la esperanza», de Isabel Muñoz, y hasta el 13 de noviembre, la muestra «Algo con barro», de Ruth Morán. El horario de visitas es martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Concierto en la Factoría Cultural. Concierto inaugural del Festival Fifty-Fifty de Jazz y Poesía, en estreno absoluto, de «Songah Chae Trio Feat. Perico Sambeat», a las 20.00 horas.

El modelo energético, a debate. ¿Cómo se fija el precio de la luz? ¿Cuánto nos cuesta la energía? ¿Por qué las eléctricas ganan tanto? Responderán a estas preguntas, a las 19.00 horas, en el CMAE (C/ Llano Ponte, 40), Sira Rego, portavoz federal de IU y eurodiputada, y el ingeniero industrial Jorge Martínez, profesor de la Universidad Carlos III. Acto organizado por Cambia Avilés, IU y Podemos.

Talleres infantiles de animación a la lectura. En la biblioteca de La Carriona a partir de las 18.00 horas, el grupo «La Caracola» organiza actividades para niños de 4 a 8 años. Inscripciones en las bibliotecas municipales.

Semana de la ciencia en el CSU. Dentro de la Programación de otoño de las actividades de la Universidad de Oviedo en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés, tiene lugar el ciclo «Conversa2», que bajo el título «El cristal con que se mira: la ciencia a nuestro alrededor», a las 19.00 horas, cuenta con la participación de la directora del IUOPA-Universidad de Oviedo, Rosa María Sainz Menéndez, y de la presidenta de la Asociación de Divulgación Científica de Asturias, Teresa Valdés-Solís Iglesias.

Exposición de la Atlética Avilesina. La Atlética Avilesina mantiene abierta en el palacio de Camposagrado una muestra de imágenes sobre el nonagésimo aniversario de la sociedad deportiva.

Jornadas cervantinas._En el Palacio de Valdecarzana, hasta el 9 de diciembre, se puede visitar «El Quijote en el cómic», en el marco de las VII Jornadas cervantinas de Avilés._El centro abre de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Violencia neuronal, en Factoría Cultural. La artista Covadonga Casado, «Covco», presenta en Factoría Cultural (Avda. Portugal, 13), hasta el 28 de noviembre, un trabajo inspirado en el Prometeo de «La sociedad del cansancio», del filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Abre de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas.

Exposición de la Bienal de Brasil en el Niemeyer. La cúpula del Centro Niemeyer acoge de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, la exposición «Vuelta al revés del revés. España en la Bienal de São Paulo», comisariada por Genoveva Tusell.

Certamen de cerámica «San Agustín». El Centro Municipal de Exposiciones (CMAE) El Arbolón acoge hasta el 11 de diciembre la muestra del certamen «San Agustín» de Cerámica, que alcanza este año su 27.ª edición. Se puede visitar de martes a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición de Paco Roca en la Sala de Cómic. En la Sala de Cómic se amplía la exposición «Paco Roca. Dibujante ambulante», del historietista autor del mural del lavadero de la calle González Abarca. La sala abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas. Sábados no festivos, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición en la Casa de Cultura. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Avilés acoge hasta el 16 de noviembre la muestra «Últimas pinturas», con una treintena de obras de la creadora María Calvo Cano. Abre todos los días, excepto el do­mingo, de 9.00 a 21.00 horas (los sábados cierra de 14.00 a 16.00 horas).

Exposición «Eros-Tánatos», de Sonia Rey. En la Factoría Cultural (avenida de Portugal, 13) se puede visitar hasta el 12 de noviembre la muestra de Sonia Rey «Eros-Tánatos». Abre de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Cine en La Felguera. El Nuevo Teatro de La Felguera acoge a las 20.00 horas la proyección de la película «Lunana: un yak en la escuela», en versión original subtitulada en español.

Charla-coloquio en Ciaño. La Casa de los Alberti acoge a las 20.00 horas una charla-coloquio de José Ángel Gayol en torno a la obra «El silenciu invisible» y la relación entre pintura y realidad.

Cuentacuentos en Mieres. La biblioteca pública de la villa acoge a las 17.30 horas «Ey, superabuelo», una nueva sesión del ciclo «Tardes con Leo».

Presentación literaria en Pola de Lena. La Casa de Cultura acoge a las 18.30 horas la presentación del libro «Una dulce historia», de Rafa Juan.

Exposición de fotos de José Vélez en Aller. El centro cultural de Moreda acoge hasta el 2 de diciembre la muestra «Asturias a la vista», con fotografías de José Vélez desde 1965 a 1990. Se puede visitar de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición en Turón. El Ateneo de Turón acoge hasta el 30 de noviembre la exposición «No la bailes, IX Exposición sobre igualdad de oportunidades y violencia de género en jóvenes», con fotografías y vídeos realizados por los alumnos de los ciclos superiores de FP_en Imagen y Sonido del IES La Vaguada de Zamora. Se puede visitar de 16.30 a 20.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego. El Museo de la Minería (Mumi), inaugurado en marzo de 1994, está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 20.00 horas.

Centro

Programación infantil en Candás. El teatro Prendes acoge a las 10.00 horas el espectáculo infantil «¡Al circo!», de «Tras la Puerta Títeres», una sesión de animación lectora para bebés de 6 meses a 3 años con cuentos, juegos, canciones, retahílas y títeres.

Teatro en Colunga. La Sala Loreto acoge a las 19.00 horas la representación de la obra «La reina de la guapura de Leenane», de «Producciones Nun Tris», premio «Nel Amaro» de Teatro Profesional en llingua asturiana y eonaviegu, dirigida a todos los públicos.

Cine en Nava. La Casa de Cultura Marta Portal acoge a las 19.00 horas la proyección de la película «Hit the road», dirigida por el iraní Panah Panahi, en versión original en persa subtitulada en español, dentro del programa de Laboral Cinemateca Ambulante.

Exposición en Lugones. El Centro Polivalente Integrado acoge hasta el 16 de noviembre la muestra «Mujer y deporte en Asturias», que recoge la historia de las principales deportistas asturianas desde principios del siglo XX hasta 2005. El horario de visita es, de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.00 horas.

Exposición en Grado. «Taller de gaites Diógenes y Pilar» es la muestra que alberga la Casa de Cultura hasta el 15 de noviembre sobre el instrumento tradicional, organizada en el marco del Memorial «Diógenes García González». Se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga. Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Espacio expositivo que tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00; sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y domingos, de 11.00 a 14.00 horas. Los lunes cierra.

Oriente

Teatro infantil en Infiesto. La Casa de Cultura acoge a partir de las 18.30 horas la representación de la obra «Caperucita en Muniellos», a cargo de la compañía «Escena Apache».

Exposición en Cangas de Onís. La Casa de Cultura acoge hasta el 15 de noviembre la exposición de las obras premiadas, finalistas y seleccionadas en el LII Certamen Nacional de Arte de Luarca. Se puede visitar de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias (Muja) acoge la exposición «Vidrio, presente y futuro circular», hasta el 30 de noviembre, durante el horario de apertura del museo: de miércoles a viernes, de 10.00 a 14.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.00 horas. Lunes y martes, cerrado.

Arte Rupestre en Ribadesella. El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 10.00 a 14.30 horas, y los sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.00 horas.

Occidente

Cuentacuentos en La Caridad. La Biblitoteca de As Quintas acoge a las 18.00 horas un cuentacuentos protagonizado por el bonito libro «¡Vivan las uñas de colores!», de Alicia Acosta y Luis Amavisca. Dado que las plazas son limitadas, se requiere inscripción previa en el 985637233.

Encuentro literario en Vegadeo. El auditorio Félix Menéndez acoge a las 19.00 horas un encuentro con Alberto Castro Gión, ganador del I Premio «Quiastolita» de Lliteratura Infantil y Xuvenil en gallego-asturiano, convocado por la Fundación Parque Histórico del Navia, con «Bandeira moura, una historia de piratas llena de aventuras». El encuentro se enmarca en el ciclo «Autores nel Camín».

Exposición fotográfica en Cangas del Narcea. La Casa de Cultura Palacio de Omaña acoge hasta el 30 de noviembre la exposición «3 en 1», de Francisco Redondo. «Anónimos desde el umbral», «Visiones pareidólicas» y «Sinergias» (en colaboración con Aida Domínguez Navarro) se podrán contemplar en esta muestra, comisariada y presentada por José Ramón Puerto. El horario de apertura es de lunes a viernes de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas.

Exposición en Grandas de Salime. La Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el 18 de noviembre la exposición «Cantos de amor por la Tierrina», con poemas de José María García García, «Pepito el Ferroviariu», ilustrados con diez grabados de otros tantos artistas. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 16.00 a 20.30 horas.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime «Pepe el Ferreiro». Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas.