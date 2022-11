El cine asturiano pide plano en los "Goya"

"Vamos a volvernos locos" suma un plano de satisfacción a su secuencia de logros. El primer largometraje de José Luis Velázquez, de producción íntegramente asturiana y un coste mínimo (no llegó a 60.000 euros), aparece en la lista de 165 títulos candidatos a ser nominados en los premios "Goya". Una posibilidad fraguada en su paso comercial: se necesita presentar una semana de exhibición en salas. Y la película de Velázquez, con 24 candidaturas, logró, contra todo pronóstico, estar un mes.

Velázquez era ayer un cineasta feliz pero con los pies en el suelo: "Para mí es un orgullo ver a este equipo ahí y ojalá, podamos verlos con un ‘cabezón’ en sus manos, porque lo merecen. Aun siendo solo un paso más, ver nuestro nombre en las candidaturas a los ‘Goya’ es un orgullo, porque se me viene a la cabeza los primeros cortos, nuestros primeros pasos, y que por entonces no podíamos ni pensar en vernos ahí, con 24 candidaturas. Todo el proceso está siendo muy, muy gratificante, desde el estreno en cines, la buena acogida del publico, salas llenas, las candidaturas a los ‘Goya’, nuestra presencia en el Festival Internacional de Cine de Gijón... (domingo,13, 18.00 horas en el teatro de la Laboral). Por ahora no puede ir mejor, pero todo es parte del camino que tenemos que seguir recorriendo".

Otra persona que proyectaba ayer felicidad era la diseñadora de vestuario riosellana Maite Capín, que ya tuvo una primera candidatura en 2019 por su trabajo en "El crucigrama de Jacob". "Es un premio para todos los que han hecho posible la película con muy poco presupuesto. ¡Y en siete años que llevo en el cine es la segunda! No me lo creo todavía. Trabajar en familia como hacemos en Asturias no tiene precio. Remamos todos en el mismo sentido. Y si saliera alguna nominación sería un premio para todos porque nos arrastra. Es un sueño hecho realidad y no me lo creo todavía. Es David contra Goliath, pero damos todo lo que tenemos y a ilusión no nos gana nadie. Si fuera por cariño, ¡tendríamos todas las nominaciones del mundo!".