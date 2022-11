"Don Giovanni es un psicópata, todo lo hace por su placer y sobrepasa todos los límites"

Entre 2016 y 2020 Elena Mitrevska dirigió el Coro de la Ópera de Oviedo; en 2020, en medio de la emergencia sanitaria mundial, se marchó para ponerse al frente del de la Ópera de Malmö, en Suecia. Desde allí ha regresado ahora para asumir la dirección musical de "Don Giovanni", la nueva producción de la Ópera de Oviedo que se estrenará el domingo, 13 de noviembre, en el Campoamor. Es el debut en la dirección musical lírica de Mitrevska, que nació en Skopie, la capital de Macedonia, y estudió Pedagogía Musical en su país; continuó su formación en Austria y en Viena ingresó en el reputado Arnold Schönberg Chor. Su carrera tomó impulso en Oviedo en 2016 y su "Don Giovanni" podría darle ahora un nuevo empujón. Elena Mitrevska pasó ayer por su primer ensayo general operístico a la batuta.

–¿Cómo recuerda sus cuatro años en Oviedo? ¿Qué tal el reencuentro con los antiguos compañeros?

–Pasé cuatro años inolvidables, con mucho repertorio, muchos buenos directores, buenas producciones... Aquí aprendí muchísimo. Esta casa hace las óperas más famosas, un repertorio muy importante para cualquier director. En 2020, cuando me marché ya había recibido una oferta para hacer "Don Giovanni" aquí. Estoy muy agradecida: desde el día en que llegué a dirigir "Don Giovanni" siempre hubo confianza y muy buen ambiente de trabajo, y yo eso lo aprecio muchísimo. Para mí es una alegría volver a estar aquí.

–¿Mucha diferencia entre trabajar en el sur y el norte de Europa?

–Muchísima. En cada país, en cada cultura, hay cosas muy buenas y no tan buenas. Ahora Suecia es mi tercer país, el cuarto si cuento Macedonia, y he comprobado que cada uno tiene su cultura y su forma de funcionamiento. Ser capaz de adoptar las cosas buenas de unos y otros me ha servido para formarme, primero como persona y luego como músico. Un director musical tiene que tenerlo todo, saber comunicar con la gente; no se tratado solo de ser músico. Los cantantes son un mundo, la orquesta otro mundo, tenemos que colaborar con la directora de escena, con todo el equipo... Hay que ser muy consciente de cómo llevar una producción, empezando por ser respetuosos todos con todos, porque compartimos mucho tiempo juntos cada día.

–¿Qué aporta el nuevo "Don Giovanni" de la Ópera de Oviedo?

–Hace cien años "Don Giovanni" se veía de una manera, hace 50 de otra, hace 20 de otra distinta y hoy en día de otra completamente diferente, con todo lo que está pasando, el #metoo y muchas otras cosas. Si preguntamos a cien personas qué piensan de "Don Giovanni" como ópera, como personaje, y qué piensan de cada uno de los otros papeles –doña Elvira, doña Ana, don Ottavio…– tendremos cien respuestas diferentes. Después de los ensayos cuando salimos a tomar algo, cada cantante tiene una opinión diferente. Eso es lo más interesante, es un tema que no se acaba nunca. En la partitura de "Don Giovanni" está escrito: "dramma giocoso", eso significa que en ella hay partes muy oscuras y partes graciosas, y ambas se complementan. Ese balance es lo más genial de la ópera. Es un antihéroe, pero nos divierte y a veces es encantador.

–Jacques Imbrailo, el barítono protagonista, adelantaba hace unos días que el público iba a salir odiando a su personaje.

–Esa es la idea en esta producción. Hay algún momento en el que parece que el personaje no da tanto miedo, pero sí, tiene que acabar por atemorizarnos. Es una persona que no quiere cambiar, todo lo que hace lo hace por su placer, existe por su placer, hace las cosas como le da la gana…

–¿Un psicópata?

–Es un psicópata, sí, y lo lleva hasta el final. Siempre esperamos que haya aprendido algo, pero no, él no cambia. Ningún personaje de la ópera, ni doña Elvira, ni doña Ana, ni Leporello, nadie lo puede hacer cambiar. Él siempre sobrepasa los límites, más y más y más, y tienen que ser las fuerzas sobrenaturales las que le castiguen. Don Giovanni no tiene miedo, él se divierte.

–Es una obra compleja musicalmente.

–Es complicada, sí. Fue un viaje con muchos retos, todos los días con situaciones diferentes… Todos disfrutamos muchísimo. Mozart lo hizo tan genial… La música en sí misma, cada área, cada número, cada terceto, sirve para describir a cada personaje. Describe el amor, describe la lucha entre los sexos, todo, y cada tonalidad es simbólica. Por ejemplo, el primer acorde es un re menor y en la música de Mozart el re menor es la muerte –su Réquiem empieza con re menor–, es la puerta a lo sobrenatural. Ese es el grito de la muerte que aparece también al final, cuando el espectro del Comendador dice a Don Giovanni que ha venido a buscarle.

–¿Las mujeres de "Don Giovanni" son sus víctimas?

–Para mí son heroínas, así las veo yo.