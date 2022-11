Malestar entre el profesorado asturiano por la implantación de la nueva ley: "Trabajamos sin las nuevas programaciones y sin saber cómo evaluar por competencias"

Entre el profesorado asturiano cunde el "hartazgo" y la "desmotivación". ¿El motivo principal? Las "prisas" con las que se está implantando la nueva ley educativa, la LOMLOE, en los cursos impares. "A la tardanza meses atrás en la publicación de los currículos autonómicos se suma ahora que estamos trabajando sin las nuevas programaciones y sin saber cómo evaluar por competencias", criticó hoy Gumersindo Rodríguez, presidente de ANPE, el sindicato docente mayoritario de la pública, que estuvo acompañado en rueda de prensa por la vicepresidenta nacional de ANPE, Sonia García Gómez. Rodríguez no es el único que verbaliza el malestar existente en las aulas: un grupo de profesores del IES Piles de Gijón ha iniciado una recogida de firmas en contra de la reforma que están llevando por todos los centros de la región.

"La implantación de la LOMLOE se está haciendo de forma improvisada y sin que la propia Administración tenga nada claro y eso nos lleva a estar desorientados", claman los promotores del escrito, que lleva por título "Ante la LOMLOE, respeto para la comunidad educativa". "Los profesores –aseguran a LA NUEVA ESPAÑA– llevamos mucho tiempo callados. Lo vamos asumiendo todo y no puede ser. El nivel de hartazgo es tan grande que hemos decidido dar este paso con el fin de que nos escuchen y se paralice la ley y se implante de forma sensata". La iniciativa la iniciaron este mismo mes y en ella insisten en que las normas están "lejos de la realidad de las aulas" y denuncian el "papeleo farragoso" al que someten a los docentes. Hasta el punto de que, añaden este grupo de profesores, "les da igual lo que pase en el aula".

En esto mismo insistió hoy el presidente de ANPE en rueda de prensa. "Todo son papeles. Se vigila más lo que se pone en el papel que lo que se hace en clase. Somos más administrativos que profesores", se quejó Gumersindo Rodríguez. La vicepresidenta nacional del sindicato, Sonia García, también fue dura con la LOMLOE en su intervención: "Es una ley que nació sin consenso, y no es el cambio profundo y global que necesita nuestro alumnado. Además, no cumple con la exigencia y el rigor que creemos que debe haber en la educación, pues promueve el aprobado y la titulación con asignaturas suspensas". García insistió sobre esta idea: "Lo que hará el Gobierno con esta reforma es reducir los porcentajes de abandono y fracaso escolar, pero lo hará bajando los límites. Y ese no es el camino adecuado".

La representante de la dirección nacional de ANPE, que esta tarde asistirá en Oviedo al homenaje al docente que organiza su sindicato en Asturias, afirmó que de aquí a la celebración de las elecciones el Ministerio de Educación "no piensa hacer nada más". "Ya están en clave electoral", dijo. Y se refirió por ejemplo al diseño de la profesión docente, que a principios de este año el departamento de Pilar Alegría sacó un documento con 24 puntos y "ahí se quedaron". "A día de hoy no sabemos nada más", apuntó. Sonia García también teme que tras las elecciones nacionales se produzca un cambio de gobierno que provoque un nuevo cambio de ley. "Cada seis años hay una diferente. Y así no se puede trabajar. Necesitamos un pacto de Estado educativo", reclamó.

Sobre la interinidad en los profesores, Gumersindo Rodríguez dudó de que Asturias cumpla con el objetivo de llegar al 8% cuando en la actualidad es "del 30%". "El Principado va a estabilizar a algo más de 1.500 interinos, pero es que en 2021 se jubilaron 519, en 2022 se jubilarán 400, en 2023 otros 400, en 2024, 400 más. Así que salen 1.719 personas que serán nuevos interinos. Los que salen por un lado, por los que llegan por el otro. Habría que eliminar la tasa de reposición", manifestó.