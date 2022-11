"Reivindicar el cine y el arte en los festivales es una maravilla"

José Miguel Monzón Navarro (Madrid, 1955) es conocido artísticamente como El Gran Wyoming. Presentador de televisión, humorista y actor, se encargará de dirigir esta tarde, desde las 19.00 horas, la gala que dará inicio a la 60.ª edición del FICX (Festival Internacional de Cine de Gijón). En la gran pantalla, en sus 42 años de trayectoria, ha participado en una treinta de películas, entre las más recientes las conocidas sagas de "Torrente" o "Isi & Disi".

–Ya estuvo en el FICX, con Maribel Verdú, a finales de los ochenta. ¿Qué supone ahora presentar la inauguración?

–Ya ha pasado mucho de aquello, pero lo recuerdo perfectamente. También nos acompañaba Rossy de Palma y andaba por allí algún artista internacional como Tim Roth, que representaba en una película, que fue la de la inauguración, a Van Gogh. Voy a Asturias de vez en cuando, tengo contacto permanente, y también he estado tocando con "Wyoming y los insolventes". Me hace mucha ilusión presentar la gala. Y más inaugurar este tipo de iniciativas. Para los que vivimos del medio audiovisual, reivindicar el arte y el cine en los festivales es una maravilla.

–¿Cómo se ve desde fuera el FICX?

–Los festivales siempre caminan todos en la misma dirección, desde el más friki de Sitges a uno que se hace en San Sebastián de cine de terror o los de cine independiente. Todos, lo que hacen, es configurar como el atrillo de un edificio que hay que mantener. Se genera cinefilia y ficción, que es de lo que vive el arte.

–¿Los festivales mantienen su fuerza?

–El cine antes era una oferta única. No existía otra cosa. Ahora con el desarrollo digital es solo una alternativa de ocio. Los festivales son más necesarios que nunca para dar visibilidad, aunque estemos hablando de lo mismo, porque la alternativa es lo mismo, son directores, guionistas y actores, que siguen contando historias.

–Su début en el cine fue con "Ópera prima" en 1980. ¿Qué rescataría de aquella época?

–Fue un fenómeno muy singular. El cine estaba en manos de gente profesional que tenía una carrera determinada, pero hubo un movimiento que ahora es mas común. En "Ópera Prima" había como una cooperativa, incluso con Fernando Trueba, ya que fue su primer largometraje. Todo lo que pasaba allí era totalmente alternativo, nuevo, se estaba inventando y fue un bombazo. Esa fue la primera película que utilizó el sonido en directo para que fuese más espontáneo, sin grabarlo luego en una sala doblaje.

–¿Con qué película se queda de la treintena que ha rodado?

–"Muertos de risa", de Álex de la Iglesia, en la que los protagonistas éramos Santiago Segura y yo. En España no tuvo el éxito que debía. La gente se esperaba otra cosa porque Santiago Segura venía de "Torrente", comedia pura y dura, y la película más traquillera de la historia en España. Se creían que iban a ver un Pajares y Esteso del siglo XX. Fue muy frustante en ese sentido porque Álex de la Iglesia hace una comedia negra e irónica, de una dureza que enlazaría con la del "Joker" de hace poco. Pero en el extranjero fue un cañón. Y también tengo cariño a "Vivancos 3".

–Lleva 16 años al frente de "El intermedio" en televisión. ¿Tiene fecha de caducidad?

–Seguro que sí porque como todo, tiene un desgaste. Y si no lo tendré yo. Creo que hemos batido todos los récords. Es un programa diario, en horario de ‘prime time’. Damos un contenido que tiene tela, porque la competencia saca gente bailando o adivinando cosas y nosotros estamos contando de qué va el Tribunal de Cuentas o la corrupción. Pero la conclusión que tengo es que la gente quiere saber cosas, por eso "El Intermedio" se mantiene.

–Dan mucha caña a políticos y a quién le toque. ¿Han sufrido presiones o riesgo de cierre?

–Yo estoy de presentador puro y duro. Me dan el guión a las ocho menos algo, ni dos horas antes. Si existen marrones, a mí no me llegan. Pero cuando trabajas en un medio así las presiones son constantes y más un programa como este, que es crítico. Dos veces por semana tenemos casos de corrupción jodidos. Hay veces que nos dedicamos ya a otras cosas, si no es muy agobiante y frustrante. Contamos noticias y llegan nuevas pruebas y es increíble, con lo claro que está todo, lo que les cuesta a los jueces verlo. Según quien sea el que está sentado en el banquillo toman cartas en el asunto de una forma u otra.