José Vicente-García: "Asturias tiene la extraña habilidad de no querer aprender"

Aquel viaje lo cambió todo para José Vicente-García. Con 14 años, cuando el director de asuntos exteriores médicos de oncología en AstraZeneca (Cambridge) estaba en primero de BUP en el Alfonso II de Oviedo, "Salvador, el único profesor bueno de Inglés que he tenido, organizó un intercambio con un colegio privado de Gales. Aquella visita me dejó marcado para siempre. Por supuesto, de aquella no tenía ni idea de las diferencias sociales del Reino Unido ni del tipo de gente que estudia en los colegios privados. La riqueza de las familias de los estudiantes de ese colegio me dejó impactado. Me dije: ‘¡Caray! Sí que vive bien la gente aquí, yo también quiero algo así para mí en el futuro’".

La Asturias de su infancia "era la burbuja de mi vida familiar en Oviedo, primero alrededor del Campillín y luego la de la libertad en La Manjoya, donde campaba a mis anchas con mis vecinos y amigos. Salir de Oviedo y, sobre todo, de las Escuelas Blancas, donde se educaba a bofetada limpia, fue una bendición. A pesar de la escasa distancia respecto de Oviedo, mi infancia en La Manjoya fue muy rural. Con sus actividades típicas de una infancia sana: robar manzanas, saltar en los balagares y correr perseguidos por los paisanos, improvisar trineos con chatarra cuando nevaba...".

Cuando no estaban jugando al fútbol "inventábamos algo que hacer, solo parábamos para merendar. Y, por supuesto, los partidos de fútbol contra la desaparecida Manjoya de Abajo eran épicos. Todos los sábados nos enfrentábamos en los partidos más competitivos que he jugado en mi vida. Ellos tenían una pista de fútbol sala en el ‘Poli’, nosotros ‘El Praín’. Detrás de la portería norte había un terraplén lleno de zarzas donde se perdieron muchos balones y se derramó mucha sangre".

Era la Asturias del interior "mirando hacia la montaña. La familia de mi madre estaba repartida por pequeñas aldeas de montaña de la comarca de Grado. Cuando los visitábamos lo que más me gustaba era ver las vacas y los terneros. Lo más sorprendente era el barro, la cantidad y la profundidad. Yo le digo a la gente que de donde vengo hay barros perpetuos, nadie se lo cree. Por supuesto, tuve la suerte de comer los mejores potes asturianos de mi vida durante aquellos años".

"Asturias", afirma, "tiene la extraña habilidad de no querer aprender. Hay una falta de autocrítica tremenda. Y sin autocrítica no se progresa. Crecemos rodeados en el convencimiento de que somos el centro del universo y que en ningún sito del mundo se vive mejor. Como consecuencia, se genera un conformismo generalizado que paraliza el progreso y la creación de innovación empresarial y laboral. A los innovadores y emprendedores no se les da suficientes oportunidades. Yo me fui porque el sistema no proveía oportunidades para mis ambiciones. Mis notas no eran lo suficientemente buenas para continuar mis estudios de posgrado en Oviedo y, sin embargo, acabé haciendo un doctorado en la Universidad de Cambridge".

Lo que hay que hacer: "Aprender a venderse mejor y abrirse cada vez más al exterior. Identificar lo que en inglés se llama los Unique Selling Points (propuesta única de venta) y promocionarlos y explotarlos para atraer inversión y turismo de calidad. Generar una marca ‘Asturias’ asociada a alta calidad. Para eso hay que ver Asturias desde fuera y con mentalidad innovadora. Desde dentro siempre salen los mismos mensajes e ideas, hay visión túnel. Como amante del ciclismo le puedo dar un ejemplo de USP asturiano: el Angliru, es único y un atractivo para los aficionados al ciclismo similar a lo que el Everest sería para un escalador. Sin embargo, no atrae ni una milésima parte de turismo como lo hace, por ejemplo, el Mont Ventoux. En el extranjero no saben dónde está, ni cómo llegar al Angliru. Poner un anuncio en el metro de Londres que diga: ‘Asturias, visita el Paraíso’ no sirve de nada. Primero hay que educar a la gente de lo que es, dónde está y qué es lo que ofrece Asturias que la hace única".

Echar de menos lo que no se tiene al alcance "es un gasto de energía inútil. Lo importante es vivir el presente y sacarle el máximo provecho a lo que nos rodea cada día. En ese sentido, cuando visito Asturias hago aquellas cosas que más me gustan: pasar tiempo con la familia, contemplar la sierra del Aramo y la Cordillera desde casa, ver a mi mejor amigo Chus y ponernos al día mientras me corta el pelo. Y, por supuesto, escaparme con la bici y disfrutar de las carreteras vacías de la montaña central o de Allande".

Lo más difícil en Reino Unido "ha sido integrarse en una nueva sociedad y cultura. La dificultad de ver como normal lo que para mí en su momento no lo era. Una vez superada esa fase, todo se vuelve mucho más fácil. Se entra en sintonía con la vida del lugar y de la gente con la que se convive a diario. La integración social y cultural facilita tanto la progresión profesional como las relaciones sociales".

Desde el exterior, Asturias se ve "como un familiar descarriado al que se le quiere mucho, pero del que se intuye que no tiene solución. Se ve una total carencia de creatividad, aspiración, ambición, orgullo y amor propio de sus dirigentes que se ha contagiado a muchos sectores de la sociedad. Asturias está llena de recursos naturales que se podrían explotar de forma sostenible. Tiene un potencial turístico natural ilimitado gracias a la red de parques naturales de montaña adyacentes a una costa espectacular, algo único en Europa. Hay que pasar del ‘Asturias, Paraíso Natural’ (desconocido) al ‘Asturias, Paraíso de calidad reconocida y de fácil acceso’. Hay infinitas soluciones, pero hay que estar dispuesto a salir buscarlas, importarlas e implementarlas. Tener ambición y valentía por querer cambiar y mejorar".

Y los jóvenes, ¿qué? "Marcarse objetivos bien definidos y la ruta a seguir. Y emprender el viaje hacia su futuro con valentía, creatividad, flexibilidad, mucha ambición y cero humildad. Los asturianos no tienen nada que envidiar de otras regiones de España ni del extranjero. El nivel educativo está al mismo nivel o por encima del de muchos países. Si se van al extranjero, para poder progresar profesionalmente, lo más importante es dominar la lengua local. Es muy común ver a gente muy cualificada incapaz de conseguir su primer trabajo cualificado o progresar por falta de dominio del inglés. Como dijo Churchill: ‘El éxito no es el final, el fracaso no es fatal: es el coraje para levantarse y continuar lo que cuenta’".

