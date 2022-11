"La presión no es algo que venga del público, es algo que viene cuando subo al escenario"

Alexander Kantorow abre hoy a las 20.00 horas las Jornadas de Piano "Luis G. Iberni" en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Ayer, entre vuelos para llegar a Asturias atendió a LA NUEVA ESPAÑA

–Tiene 25 años y una trayectoria muy buena, celebrada por la crítica. ¿Pesa toda esa expectación?

–Claro, pero de alguna forma, como músico, uno no puede dejarse llevar por ese tipo de juicios. Hay que mantener la cabeza fría. La presión, por otra parte, no es algo que me venga del público, es algo que viene conmigo cuando subo al escenario.

–¿Qué significó para usted nacer en una familia de músicos?

–Mi padre es un músico muy conocido en Francia, así que me resultó más fácil entrar en ese mundo. Me crié, sin embargo, sin pensar en la música y fue con 15 años cuando me dediqué en serio al piano. En ese momento mi relación con mi padre fue diferente. Pude asimilar muchas cosas simplemente estando en casa y charlando y tocando con él. Nos pudimos encontrar musicalmente, lo cual es maravilloso.

–Ya tenía una carrera cuando compitió en el concurso Tchaikovsky. ¿Por qué? ¿Qué opina de las competiciones en la música?

–Para mí la sala del conservatorio de Moscú no es un concurso, es otra cosa, por su historia, y quería formar parte de eso. Es cierto que hay algo antimusical en medirse y que un momento no refleja la carrera de un artista, pero al mismo tiempo para alguien joven es una de las mejores formas de darse a conocer.

–¿Cuál es el hilo conductor del programa de hoy, con Schumann, Liszt y Scriabin?

–Son compositores muy sensibles, que traducen emociones en música. Tienen también una relación especial con la muerte. Unos más macabra, otros más literaria. Me interesaba ver a esos músicos que habían reflexionado sobre la muerte y cómo lo habían traducido a la música.

–¿Cómo vivió el covid?

–El concurso fue justo antes y fui de los afortunados que trabajó y pude aprovechar para adaptarme a esta nueva vida y prepararme mejor.

–Guerra en Europa. ¿Nos sirve de algo la música?

–Toda guerra es una tragedia. La música puede juntar a la gente para vivir juntos emociones.

–Usted es joven, ¿qué podemos hacer para atraer a ese público a la clásica?

–En realidad la conocen del cine, de las pantallas y hoy no es elitista, está disponible de muchas formas. Podemos hacer trabajando uno a uno, no a todos a la vez, y podemos, también, dar una oportunidad para juntar, por ejemplo, en las mismas salas de concierto a músicos de un tipo de música con otros, presentarlos al mismo nivel, en el mismo espacio. Pero estoy lejos de tener una idea clara de qué se puede hacer. Es un pequeño combate diario.